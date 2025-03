Cure detalji šokantnog skandala: Ovo je 5 ključnih otkrića iz ratnog plana Trumpove administracije

Šokantno otkriće o nenamjernom uključivanju novinara u grupni chat o ratnim strategijama izazvalo je burnu debatu u Bijeloj kući o mogućem prisilnom odlasku savjetnika za nacionalnu sigurnost Mikea Waltza. Konačna odluka još nije donesena, a dužnosnici Bijele kuće naglašavaju da će predsjednik Donald Trump donijeti presudu u narednih 48 sati, prateći medijske reakcije na ovaj nezgodan incident. Visokopozicionirani član administracije otkrio je za Politico da se vode intenzivne rasprave o Waltzovoj sudbini, nakon šokantnog otkrića da je glavni savjetnik nehotice dodao glavnog urednika Atlantica Jeffreyja Goldberga u povjerljivu raspravu o vojnoj akciji protiv Hutija.

"Pola administracije smatra da mu je karijera gotova," izjavio je dužnosnik pod uvjetom anonimnosti, otkrivajući interne debate. Dva visoka dužnosnika Bijele kuće predložila su Waltzovu ostavku kako bi se izbjeglo dovođenje predsjednika u "nezgodnu poziciju". "Neoprostivo je ne provjeriti sudionike grupe. Neoprostivo je voditi takav razgovor preko Signala. Savjetnik za nacionalnu sigurnost ne smije biti nepažljiv," naglasio je dužnosnik, piše Politico.

Izvor blizak Bijeloj kući bio je još oštriji: "Oko jedne stvari svi u Bijeloj kući se slažu - Mike Waltz je totalni kreten".

Goldberg je 11. ožujka primio pozivnicu za Signal, aplikaciju za šifrirane poruke, od "Mikea Waltza", prema izvješću. Ubrzo se našao u grupnom chatu nazvanom "Houthi PC mala grupa" s naizgled visokim dužnosnicima administracije, uključujući ministra obrane Petea Hegsetha, potpredsjednika JD Vancea, direktoricu Nacionalne obavještajne službe Tulsi Gabbard i druge. Treći izvor upoznat sa situacijom potvrdio je da je Trump razgovarao s Waltzom o incidentu - i da Bijela kuća zasad stoji iza njega.

"Kako je predsjednik Trump istaknuo, napadi na Hutije bili su izuzetno uspješni i učinkoviti. Predsjednik Trump i dalje ima puno povjerenje u svoj tim za nacionalnu sigurnost, uključujući savjetnika za nacionalnu sigurnost Mikea Waltza," izjavila je glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt.

Četvrti dužnosnik Bijele kuće priznao je postojanje internog pritiska da Waltz preuzme odgovornost za propust - što bi moglo rezultirati ostavkom. Međutim, naglasio je da Waltzova sudbina uvelike ovisi o Trumpovom osobnom stavu prema incidentu, ističući sudjelovanje drugih dužnosnika administracije u Signal chatu. Dva dužnosnika sugerirala su da bi Trump mogao okriviti Waltza za potencijalno ugrožavanje nacionalne sigurnosti SAD-a, ali jednako tako bi mogao biti nezadovoljan Vanceovim odstupanjem od vanjske politike administracije u razgovoru ili ciljati Hegsetha kao navodnog izvora osjetljivih informacija u grupi.

My God, Jeffrey Goldberg, the editor-in-chief of The Atlantic, was accidentally added to a Signal chat with Pete Hegseth and JD Vance, where they discussed a top-secret plan to bomb Yemen.



Is this the most incompetent fucking administration EVER? pic.twitter.com/NaPDQ9L0mz