Zelenski u ekskluzivnom intervjuu iskreno progovorio: 'Putin manipulira Trupovim ljudima, a Zapad visi o koncu'

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski , nakon gotovo šest godina na vlasti, i dalje vodi naciju usred rata s Rusijom, balansirajući između diplomacije s Donaldom Trumpom i otpora Vladimiru Putinu. U ekskluzivnom intervjuu za Time Magazine, otkrio je ključne trenutke svojih odnosa s Trumpom, strahove od ruske prijetnje i viziju za Europu.

Sastanak s Trumpom u Ovalnom uredu 28. veljače bio je prekretnica. Zelenski je donio boksački pojas Oleksandra Usyka i fotografije izmučenih ukrajinskih zarobljenika, nadajući se da će probuditi Trumpovu empatiju. Umjesto toga, Trump i potpredsjednik J.D. Vance optužili su ga za slabost i nezahvalnost. "Nije me pozvao zbog obilaska. Koliko sam mogao shvatiti, njegov osnovni cilj bio je razjasniti situaciju nakon nedavnog posjeta Ovalnom uredu, koji je postao viralan i izazvao zabrinutost u njegovoj zemlji. Tijekom nekoliko neugodnih minuta , predsjednik Donald Trump i potpredsjednik J.D. Vance su me kritizirali, nazivajući me nezahvalnim, slabim i opasnim, dok su nadglasavali moje pokušaje da im odgovorim. 'Ti nemaš karte u rukama,' rekao mi je Trump. 'Igraš se s Trećim svjetskim ratom!'"

"Najbolniji trenutak bio je kada sam pitao Vancea je li posjetio Ukrajinu tijekom rata. Odgovorio je da ga ne zanimaju moji 'propagandni obilasci'. To me pogodilo." dodao je Zelenski. Ukrajinski predsjenik vidi Putina kao nepopustljivog lažovca. Dok Trump pregovara o primirju, Putin napada Odesu s dronovima i širi dezinformacije, poput laži o ukrajinskim trupama u Kursku. "Vjerujem da je Rusija utjecala na neke u Bijeloj kući dezinformacijama" tvrdi Zelenski. "Ruski zahtjevi za mir sve su ekstremniji: razoružavanje Ukrajine, uklanjanje vlade i garancija da nećemo u NATO. Trump je pristao na neke ustupke, poput ukidanja naše NATO kandidature, što me brine." dodao je.

Europa je ključna za Zelenskog. U Finskoj je vidio bunkere za pet milijuna ljudi i potpisao sporazum za slične u Ukrajini. Češki predsjednik Petr Pavel, koji je izbjegao napad u Odesi, pomogao je s milijun granata i podržava Zelenskijev plan, iako predviđa dug, težak mir. "U Švicarskoj sam prošlog ljeta organizirao mirovni summit s 80 zemalja. Moj 'Plan mira' traži povlačenje ruskih trupa i pravdu za ratne zločince, uključujući Putina. Saveznici to smatraju ambicioznim, ali to je naša vizija", kazao je Zelenski.

Nakon svađe s Trumpom, pregovori u Saudijskoj Arabiji 11. ožujka donijeli su pomak: Zelenski je pristao na primirje bez uvjeta, korak od idealizma prema pragmatizmu. Ipak, upozorava da Putinu ne treba vjerovati i poziva Trumpa da shvati: ruska pobjeda bila bi poraz Zapada. "Dignitet nam je sve," kaže, "i to branimo, bez obzira na cijenu" kazao je za kraj Zelenski.