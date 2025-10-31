Cure detalji pogibije dvojice Hrvata i Srbina, policija otkrila: Imali su čarape navučene preko ruku...

Cure detalji teške prometne nesreće u Njemačkoj u kojoj su stradala dvojica Hrvata i Srbin. Prema dostupnim podacima, srpski državljanin bježao je policiji automobilom. Prilikom pokušaja bijega zabio se u automobil iz suprotnog pravca u kom je bilo dvoje njemačkih državljana. U automobilu je pronađena oprema za provalu, objavila je policija, javlja Njemačka novinska agencija (dpa). Poginuli, koji su bježeći od policije srušili u kanal, imali su i čarape navučene preko ruku, izjavilo je tužiteljstvo u Braunschweigu na upit agencije dpa. Sve ukazuje na to da nisu htjeli ostaviti nikakve tragove, rekao je Christian Wolters, glasnogovornik tog tužiteljstva, javlja Fenix Magazin.

Ostaje nejasno je li trojac eventualno negdje počinio provalu ili su je planirali. “Pozadina svega ovoga ostaje samo nagađanje koje će se teško ikada razjasniti”, rekao je Wolters. Nakon incidenta prošle subote, policija je objavila da je automobilom upravljao 34-godišnji Srbin. Pokušao je pobjeći policijskoj kontroli, ali vozeći ludo, izgubio je kontrolu u zavoju i sudario se s automobilom u suprotnoj traci. Automobil s balkanskim trojcem potom je probio nasip i nakon prevrtanja završio u kanalu. Policija je na mjesto nesreće stigla tek deset minuta kasnije, kada su građani prijavili nesreću. U drugom automobilu ozlijeđena su dvoje Nijemca iz Hamburga. U najnovijoj izjavi tužiteljstvo nije podijelilo nove detalje o njihovom stanju.