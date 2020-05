Croatia Airlines od 25. svibnja opet leti na liniji Zagreb - Amsterdam

Zračni putnički promet jedna je od najpogođenijih industrija u svijetu zbog pandemije koronavirusa. Prema podacima Međunarodne udruge za zračni prijevoz (IATA), do 30. lipnja ove godine otkazano je čak 4,5 milijuna letova. U drugom tromjesečju ove godine globalna potražnja za letovima pala je čak 82 posto u odnosu na isto razdoblje lani. Za treći kvartal interes putnika za prijevoz avionom pao je 56 posto, a za četvrti 33 posto.

U IATA-i predviđaju da će se zračni promet u civilnoj avijaciji vratiti na razine iz 2019., dakle prije pandemije COVID-19, tek 2023. Hrvatska je pak u jeku krize imala samo jednu zračnu liniju, i to onu dnevnu Zagreb - Frankfurt - Zagreb. Croatia Airlines je od 11. svibnja uveo ponovno dio domaćih zračnih linija, i to iz Zagreba prema Dubrovniku i Splitu. U travnju je hrvatski nacionalni avioprijevoznik zabilježio pad broja putnika od čak 95 posto u odnosu na isti mjesec 2019. Domaći aerodromi također bilježe drastičan pad broja putnika, većina ih u travnju nije imala ni jednog.

Video: Pustoš na prekrasnim slapovima Krke

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Kroz Zračnu luku Franjo Tuđman prošlo je u travnju samo 5118 putnika, a u travnju 2019. bilo ih je 280.790. Splitski aerodrom imao je samo šest putnika u travnju ove godine, a dubrovački ni jednog. A u istom mjesecu lani te dvije hrvatske zračne luke imale su 156.381 odnosno 210.803 putnika. Nešto bolji rezultati u putničkom zračnom prometu Croatia Airlinesa i domaćih aerodroma bit će za svibanj, no to će i dalje biti vrlo skromne brojke.

U hrvatskom nacionalnom avioprijevozniku su nam potvrdili da će ovaj mjesec uvesti još jednu međunarodnu liniju, i to iz Zagreba u Amsterdam. Letovi na toj liniji počet će u ponedjeljak 25. svibnja i odvijat će se svakodnevno s polascima iz Zagreba u 8.20 i povratnim letom iz Amsterdama u 11.35. Croatia Airlines će isti dan uvesti još jedan let na liniji Zagreb - Frankfurt pa će ta dva aerodroma biti povezana dnevnim, jutarnjim i večernjim letom. U hrvatskoj aviokompaniji kažu da trenutačno razmatraju ponovno uvođenje ostalih linija. U ovom mjesecu, točnije od 22. svibnja, i Eurowings ponovno pokreće jednu od svojih linija u Hrvatsku, i to liniju Köln - Zagreb.

U lipnju se može očekivati ponovno uvođenje više linija Croatia Airlinesa, ali i drugih aviokompanija prema Hrvatskoj. Eurowings tako već prodaje karte za svoje letove iz Njemačke prema hrvatskim aerodromima na Jadranu. No neke aviokompanije odustale su od letova u Hrvatsku ove godine. Tako je među ostalim American Airlines koji je lani uveo izravne sezonske letove Philadelphia - Dubrovnik, za ovu godine tu liniju izbacio iz rasporeda. I Korean Air odustao je za ovu godinu od izravnih letova Seul - Zagreb, a to je učinila i Air Canada Rouge za liniju Toronto - Zagreb. Od interkontinentalnih linija za Hrvatsku tako je još u igri ostala linija Zagreb - Torotno AirTransata koja bi trebala krenuti u srpnju. Ostaju i linije, ali s manjim brojem letova tjedno, iz Zagreba u Dubai i Dohu. Dubrovnik je za ovu godinu ostao bez linija za ta dva azijska grada. *