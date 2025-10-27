Crne prognoze za Rusiju, vodeći bankar otkrio da zemlja tone u krizu: 'To je pitanje nacionalne sigurnosti i opstanka'

Izvršni direktor Sberbanke i bivši ruski ministar gospodarstva German Gref, upozorio je da preveliki fokus Rusije na borbu protiv inflacije ugrožava gospodarski rast, koji je ključan za rješavanje socijalnih i drugih izazova. Govoreći prošli tjedan pred Državnim vijećem za demografsku i obiteljsku politiku, Gref je istaknuo da je zemlja zanemarila gospodarski razvoj zbog opsesije suzbijanjem inflacije. "Bez gospodarskog rasta nećemo moći riješiti socijalne probleme niti bilo što drugo", rekao je.

Gref smatra da gospodarski rast ovisi o dva ključna faktora: produktivnosti rada i broju zaposlenih. Međutim, oba su pod pritiskom zbog sve dublje demografske krize i manjka radne snage. Rusija se suočava s potencijalnim nedostatkom od gotovo 11 milijuna radnika do 2030., što dodatno pogoršava rat u Ukrajini, koji uzrokuje gubitke na bojištu i masovni odljev mladih stručnjaka. "Uglavnom privlačimo niskokvalificiranu radnu snagu, dok gubimo visokokvalificirane stručnjake“, upozorio je Gref, pozivajući vlasti da privuku kvalificirane strane radnike i zadrže strane diplomante u zemlji, piše Business Insider.

Gref je predložio ulaganja u umjetnu inteligenciju, robotiku i obrazovanje kako bi se povećala produktivnost, ali upozorio da su visoke kamatne stope i nedostatak kapitala značajne prepreke. Njegovi komentari uslijedili su prije nego što je ruska središnja banka u petak smanjila ključnu kamatnu stopu za 50 baznih bodova na 16,5%. Poslovna zajednica kritizira strogu monetarnu politiku, tvrdeći da visoki troškovi zaduživanja koče kreditiranje i ulaganja. Središnja banka, međutim, brani svoj pristup, ističući da su visoke stope potrebne za obuzdavanje inflacije, koja je u trećem tromjesečju dosegla 6,4%.

Gref predviđa da će ruski BDP u sljedeće dvije godine rasti između 1% i 1,5%, dok bi ovogodišnji rast mogao pasti na samo 0,8%, znatno ispod prošlogodišnjih 4,3%. Ovo usporavanje moglo bi ugroziti sposobnost Rusije da financira rastuće troškove obrane, sigurnosti i socijalnih programa. Demografski pritisci dodatno pogoršavaju situaciju: nezaposlenost je niska (2,1%), ali brzi rast plaća povećava inflacijske pritiske. Tvrtke se bore s nedostatkom radnika, zapošljavajući umirovljenike i tinejdžere kako bi popunile praznine.

Ruski predsjednik Vladimir Putin proglasio je rast stanovništva nacionalnim prioritetom, nazivajući ga pitanjem „etničkog opstanka“ i potičući žene na rađanje većeg broja djece. Ipak, podaci pokazuju da je 2024. broj rođenih pao na 1,22 milijuna – najniži od 1999. – dok je broj umrlih porastao na 1,82 milijuna. Gref je zaključio da je rješavanje demografske krize i privlačenje kvalificiranih radnika pitanje nacionalne sigurnosti i opstanka Rusije, pozivajući na hitne reforme kako bi se osigurala gospodarska stabilnost i budućnost zemlje.