PREOKRET U PRISTUPU

Trump prijeti Putinu: 'Znaju da imamo nuklearnu podmornicu, odmah uz njihove obale'

Autor
Hina
27.10.2025.
u 14:52

Američki predsjednik Donald Trump rekao je da bi ruski predsjednik Vladimir Putin trebao okončati rat u Ukrajini umjesto testirati rakete na nuklearni pogon, dodajući da SAD ima nuklearnu podmornicu postavljenu uz rusku obalu

Putin je u nedjelju rekao da je Rusija uspješno testirala svoju krstareću raketu na nuklearni pogon Burevestnik, oružje za koje Moskva kaže da može probiti bilo koji obrambeni štit, te najavio njezino raspoređivanje. Na pitanje postavljeno u zrakoplovu Air Force One o testiranju rakete 9M730 Burevestnik - koju je NATO nazvao SSC-X-9 Skyfall - za koju Moskva tvrdi da je preletjela 14. 000 km, Trump je rekao da SAD ne treba letjeti tako daleko jer ima nuklearnu podmornicu uz obalu Rusije.

„Znaju da imamo nuklearnu podmornicu, najveću na svijetu, odmah uz njihove obale, pa mislim, ne moramo ići 14.000 km“, rekao je Trump novinarima, prema audio zapisu koji je objavila Bijela kuća. Trump je dodao da nije prikladno da Putin najavljuje testove raketa dok se rat u Ukrajini nastavlja. "Trebao bi okončati rat - rat koji je trebao trajati tjedan dana, a sada je u svojoj četvrtoj godini. To bi trebao učiniti, umjesto testiranja raketa", rekao je. Kremlj je u ponedjeljak, na Trumpove primjedbe, odgovorio da se Rusija vodi vlastitim interesima nacionalne sigurnosti.

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da u testiranju rakete Burevestnik nije bilo ničega što bi trebalo zategnuti odnose s Washingtonom. Trump je više puta rekao da želi završiti rat u Ukrajini, najsmrtonosnijem ratu u Europi od Drugoga svjetskog rata, premda je rekao da je pronalaženje mira teže od postizanja primirja u Gazi ili okončanja sukoba između Indije i Pakistana. Raketa Burevestnik prvi je put najavljena 2018. godine, a Putin ju je prikazao kao odgovor na američke pokušaje izgradnje proturaketnog obrambenog sustava i proširenje NATO saveza. "Oni se ne igraju s nama, niti se mi igramo s njima", rekao je Trump, dodajući da SAD stalno testira svoje rakete.

Reuters je 25. listopada izvijestio da Trumpova administracija priprema dodatne sankcije za ključne sektore ruske ekonomije, ukoliko Putin nastavi odgađati okončanje rata u Ukrajini. Na pitanje o mogućim sankcijama, Trump je kratko odgovorio: "Saznat ćete".

FOTO Najveći ratni brod ikada sagrađen stigao u Split: Pogledajte ovu grdosiju u moru
1/10
Ključne riječi
SAD Rusija Ukrajina Vladimir Putin Donald Trump

NA
NANO
15:08 27.10.2025.

Putin samo treba podpisati kapitulaciju, platiti ratnu odštetu i pojavit se na sudu za ratne zločine, i mir je tu. Znamo da je agresor i da neće i nemože biti nagrađen nego da mora odgovarati.

Avatar NJUŠKALO
NJUŠKALO
15:08 27.10.2025.

Da je ta raketa uspješna ne bi je trebalo testirati.Ponašaju se kao da samo oni imaju nuklearno oružje. Autokrati se previše oslone na moć koju imaju kod kuće i zaborave da je svijet veći od njihovog dvora. Okruženi poslušnicima, uvjereni su da su nedodirljivi — čak i pred Zapadom. Ali moć bez granica stvara sljepilo, a povijest pokazuje da svaka iluzija nedodirljivosti prije ili kasnije pukne.

Avatar ŽutiKarton
ŽutiKarton
15:00 27.10.2025.

Putin u uniformi kao netko tko nikada nije služio vojsku je sinonim za rezultate SVO-e u u Ukrajini.

