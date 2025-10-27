Naši Portali
SKUPINA ATESH

Ukrajinski partizani upali u ruski 'moždani centar' pa tvrde: 'Oslobođenje Krima je sve bliže'

FILE PHOTO: Russian sailors line up on board the diesel-electric submarine "Novorossiysk" during the Navy Day parade in Sevastopol
ALEXEY PAVLISHAK/REUTERS
Autor
Robert Jurišić
27.10.2025.
u 12:19

Osim toga, prema zasebnom izvješću Atesha od 21. listopada, istražen je i strateški centar za elektroničko ratovanje u Sevastopolju koji pruža zaštitu ruskim brodovima, obalnim obrambenim sustavima i zrakoplovima.

Ukrajinska skupina otpora Atesh objavila je na Telegramu kako su na okupiranom Krimu proveli opsežno izviđanje Odjela za vladine komunikacije i specijalne jedinice Alfa Federalne službe sigurnosti (FSB) u gradu Sevastopolju. Prema izvješću objavljenom na Telegramu, agenti Atesha završili su sveobuhvatnu izvidnicu okupacijskih objekata, uključujući susjednu lokaciju gdje je ruska specijalna jedinica Alfa pohranjivala opremu FSB-a.

Ukrajinski partizani primijetili su da ovaj skup zgrada, opremljen brojnim antenama i satelitskim antenama, služi kao ključni kontrolni centar za rusku nametnutu administraciju i sigurnosne snage na Krimu. "Ovi strateški objekti sada su 'moždani centar' okupatora. Kroz njih se koordiniraju akcije svih sigurnosnih snaga, prenose naredbe visokog zapovjedništva, a također se održava šifrirana komunikacija s Moskvom i okupacijskim snagama na kopnu Ukrajine", navodi se u izvješću.

Prema agentima, nedavno su tamo iz Moskve raspoređene nove skupine visokorangiranih časnika kako bi se ojačala kontrola nad poluotokom. Unatoč višeslojnom sigurnosnom sustavu, operativci Atesha uspjeli su prikupiti ključne informacije o operativnim procedurama, sigurnosnim rasporedima, rutama kretanja osoblja i prijenosu povjerljivih dokumenata između stožera, piše Kyev post. U izvješću se navodi da su prikupljeni obavještajni podaci, uključujući točne koordinate objekata i detalje njihove unutarnje upravljačke strukture, već proslijeđeni ukrajinskim obrambenim snagama. "Vidimo sve, čak i ono što neprijatelj smatra sigurno skrivenim. Oslobođenje Krima sve je bliže", napisali su na Telegramu.

Osim toga, prema zasebnom izvješću Atesha od 21. listopada, istražen je i strateški centar za elektroničko ratovanje u Sevastopolju koji pruža zaštitu ruskim brodovima, obalnim obrambenim sustavima i zrakoplovima. Njihovi nalazi upućuju na to da centar igra ključnu ulogu u zaštiti glavne baze Crnomorske flote, vojnih zračnih luka i drugih strateških objekata na poluotoku. Njegova neutralizacija, tvrdi Atesh, pružila bi nove mogućnosti za precizne napade na ruske snage.

Ranije su partizani u Sevastopolju proveli izvidnicu položaja ruske 127. odvojene izvidničke brigade (vojna jedinica 67606). Prema izvješću od 20. listopada, brigada, formirana 2014. nakon okupacije Krima, specijalizirana je za izvidničke i jurišne operacije. Agenti su utvrdili lokacije glavnih objekata brigade, rasporede dežurstava na njezinim položajima i rute koje koriste zapovjedni kadar. Još ranije operativci Atesha proveli su izvidnicu mjesta lansiranja protuzračnih projektila u Sevastopolju i identificirali prioritetne ciljeve. Prema izvješću od 17. listopada, tijekom nadzora dokumentirali su sustave protuzračne obrane i elektroničkog izviđanja, zajedno s detaljima o njihovu rasporedu i operativnim obrascima. "Naši izvori pratili su kretanje protuzračnih sustava i utvrdili rasporede vojnika na objektu", navodi se u izvješću.

Krim Ukrajina Rusija Sevastopolj

Komentara 41

Pogledaj Sve
Avatar Tvrdi
Tvrdi
13:50 27.10.2025.

Ukrajinski "partizani" ?! To su Rusi na okupiranom ukrajinskom teritoriju.

GR
Gromovnik
13:55 27.10.2025.

odlično, sada storm shadow/scalp eg ima ima nove mete za posjet, nadajmo se već noćas

MA
Madam
14:00 27.10.2025.

Pozelimo im srecu da nanesu sto vise stete okupatoru.

