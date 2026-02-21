Tko je James Talarico, nova politička zvijezda u Americi od koje zaziru Trumpovi pristaše: 'Ubija te ljubaznošću'

Donald Trump i republikanska stranka imaju apsolutnu vlast u Americi. Osim izvršne vlasti u Bijeloj kući u drugom mandatu Donalda Trumpa, republikanci i dalje imaju većinu i u Senatu i u Zastupničkom domu, iako tijesnu i to bi se moglo i promijeniti na sljedećim izborima za Kongres koji slijede u 11. mjesecu ove godine. Trump suvereno vlada, a iako mu u anketama pada popularnost već dugo vlada dojam da su demokrati u rasulu bez jasne agende i po njih još gore - bez jasnog lidera koji bi mogao biti budućnost stranke, pa i bez uvjerljivog budućeg kandidata za sljedeće predsjedničke izbore 2028. godine.

No, u posljednje vrijeme ipak izvire jedno novo potencijalno jako ime na demokratskom spektru. Bi li sljedeća velika politička nada Amerike mogao postati Teksašanin koji nosi kaubojske čizme, vozi Chevy pickup i sanja da jednog dana postane pastor? Ime mu je James Talarico, ali on nije republikanac, nego 36-godišnji demokratski zastupnik u saveznoj državi Texas iz predgrađa Austina. Zanimljivo je da ga podržava i Joe Rogan, slavni voditelj poznat po podršci Trumpa i Trumpovog pokreta. Talarica podržava i bivši američki predsjednik demokrat Barack Obama, a sada ga sve više ljudi vide i kao potencijalnog kandidata za Bijelu kuću, piše The Telegraph.

„James Talarico, moraš se kandidirati za predsjednika“, poticao je prošle godine na svom podcastu Rogan, koji je 2024. podržao Donalda Trumpa, obraćajući se progresivnom štićeniku. No, prije bilo kakve kampanje za Bijelu kuću, Talarico prvo mora osigurati svoje mjesto na glasačkom listiću kao demokratski kandidat u ovogodišnjoj utrci za Senat u Teksasu. Ovog je tjedna dobio neočekivani poticaj kada je Stephen Colbert, voditelj kasnonoćnog talk-showa, dramatično rekao publici da je CBS zabranio Talaricu pojavljivanje u njegovoj emisiji u ponedjeljak.

Televizijska mreža u priopćenju je navela da slijedi nove smjernice Savezne komisije za komunikacije (FCC) Donalda Trumpa, koje sada zahtijevaju da talk-showi osiguraju jednako vrijeme za oporbene kandidate. CBS je „ponudio opcije“ kako bi se osigurala usklađenost. Colbert je tu izjavu u utorak navečer u emisiji The Late Show nazvao „glupošću“.

Ipak, ako je plan FCC-a i CBS-a bio zaustaviti meteorski uspon Talarica, spektakularno je propao. Prosječno 2,3 milijuna gledatelja svake večeri prati The Late Show, no intervju s Talaricom, objavljen na YouTube kanalu emisije, pogledalo je više od 7,8 milijuna ljudi – i broj i dalje raste. „Volio bih da smo ga mogli pustiti u emisiji, gdje ga nitko ne bi gledao“, našalio se Colbert u utorak. „Dragi FCC: Hvala što ste mi skrenuli pozornost na ovo. Inače to nikad ne bih vidio“, napisao je jedan gledatelj u komentaru na YouTubeu.

Nadalje, podaci Google Trendsa za 24 sata nakon ponedjeljka navečer pokazali su da je Talaricovo ime bilo treći najpretraživaniji pojam u SAD-u, prema Guardianu. A u istih tih 24 sata u njegovu je kampanju pristiglo 2,4 milijuna dolara (1,9 milijuna funti) donacija, izvijestio je Politico.

Talarico se prvi put kandidirao za dužnost u kasnim dvadesetima, kada je 2018. pokrenuo kampanju za zastupnika u državnom parlamentu. U jednom je danu prešao više od 30 kilometara, kucao na vrata građana po svom okrugu i održavao javne skupove. Iscrpljen, kasnije je završio u bolnici, gdje mu je dijagnosticiran dijabetes tipa 1. No njegovi su se napori isplatili – taj okrug je prešao iz „crvenog“ u „plavi“. Nakon stupanja na dužnost pomogao je u donošenju zakona kojim je ograničena cijena inzulina.

U bučnom svijetu politike neki njegov tihi, nenametljivi stil vide kao osvježenje. „Talaricova jednostavna poruka… spaja bijes Bernieja Sandersa prema oligarhiji s dijagnozom duhovne bolesti koju osjeća gotovo svatko u ovoj zemlji“, napisala je prošle godine kolumnistica Michelle Goldberg u The New York Timesu. „Mislim da on zaista razumije da je dio političkog posla služiti i voljeti svoga bližnjega, i da je to duboko ukorijenjeno u njegovoj vjeri“, rekla je Amanda Litman, bivša članica izbornog stožera Hillary Clinton i osnivačica organizacije Run For Something, koja podržava mlade progresivce u kandidiranju za lokalne funkcije i koja je podržala Talarica 2018. „Ubije te ljubaznošću“, dodala je.

Talaricu nije strano postati viralan. Prvu nacionalnu pozornost privukao je na TikToku. Tamo je njegov brend progresivne politike isprepleten s kršćanskom vjerom, a sklonost razotkrivanju licemjerja svojih debatnih protivnika pomogla mu je prikupiti 1,6 milijuna pratitelja. Njegova vještina na društvenim mrežama donijela mu je usporedbe sa Zohranom Mamdanijem, čija je uspješna kampanja prošle godine za gradonačelnika New Yorka, u dobi od samo 34 godine, bila obilježena viralnim TikTokovima.

Kada je Obama prošlog ljeta privatno kontaktirao rastuće zvijezde stranke, u vrijeme kada su se demokrati činili bez smjera i dezorijentirani, Mamdani i Talarico bili su na njegovu popisu, pisao je Politica. Jedna stvar koja je privukla Obaminu pozornost bila je borba oko prekrajanja izbornih okruga u Teksasu. Republikanci su pokušavali progurati nove karte koje bi prevagnule u njihovu korist. Talarico i drugi demokrati pobjegli su iz savezne države kako bi srušili kvorum i blokirali glasanje. Iz hotela u Illinoisu postao je faktički glasnogovornik skupine. „Trump pokušava namjestiti međuizbore pred našim očima. Ali prvo će morati proći kroz nas. Vrijeme je za otpor“, napisao je tada na platformi X. „On je sjajan, zaista talentiran mladić“, rekao je Obama kasnije u podcastu komičara Marca Marona.

U rujnu je „bacio svoj Stetson u ring“ i najavio kandidaturu za senatorsko mjesto u SAD-u koje se bira na međuizborima u studenome. Njegova se kandidatura nije baš činila sigurnim uspjehom. Od 1993. nije bilo demokratskog senatora iz Teksasa. A u kongresnici Jasmine Crockett – njegovoj glavnoj suparnici na unutarstranačkim izborima za demokratsku nominaciju – Talarico se suočava s još jednom mladom, društvenim mrežama vještom zvijezdom u usponu. Najnovije ankete provedene krajem siječnja stavljaju Crockett u prednost. No kako je ovog tjedna počelo rano glasanje na predizborima, učinak debakla oko intervjua s Colbertom mogao bi se pokazati presudnim.

U konačnici, Talarico bi mogao ciljati i na još višu dužnost. Bi li se mogao kandidirati za predsjednika? „Kad razgovaraš s njim, on je jednostavno jedan od onih ljudi koji vole ljude i žele im služiti. U svojoj političkoj karijeri mogao bi raditi što god poželi.“, rekla je Litman za britanski Telegraph.