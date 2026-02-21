Donald Trump opet šokira svijet: Uvodim globalne carine od 15 posto i vrijede odmah!

Američki predsjednik Donald Trump objavio je da povećava ranije najavljene globalne carine s 10 na 15 posto. Odluka stupa na snagu odmah, poručio je na svojoj platformi TruthSocial Trump je naveo da se na taj potez odlučio nakon presude Vrhovnog suda SAD-a, koji je dijelove postojećih američkih carina proglasio nezakonitima. Prema njegovoj objavi, povećanje carina predstavlja odgovor administracije na sudsku odluku.

Nije precizirao na koje će se točno proizvode ili zemlje nova stopa odnositi niti je iznio dodatne detalje o mogućim izuzećima. Dosadašnja najava podrazumijevala je univerzalnu carinsku stopu od 10 posto na uvoz iz inozemstva. Presuda Vrhovnog suda otvorila je pitanje zakonitosti pojedinih trgovinskih mjera uvedenih tijekom Trumpova mandata.

Foto: Donald Trump/Truth Social/Screenshot

Povećanjem carinske stope Bijela kuća sada nastoji redefinirati okvir trgovinske politike nakon sudske intervencije. Očekuje se da će odluka izazvati reakcije trgovinskih partnera Sjedinjenih Država, kao i moguće pravne i političke posljedice unutar zemlje.

Ovo je Trumpova objava na Truth Socialu: „Na temelju temeljitog, detaljnog i potpunog pregleda smiješne, loše napisane i izvanredno antiameričke odluke o carinama koju je jučer, nakon MNOGIH mjeseci razmatranja, donio Vrhovni sud Sjedinjenih Američkih Država, molim da ova izjava posluži kao potvrda da ću ja, kao predsjednik Sjedinjene Američke Države, s trenutačnim učinkom povisiti 10-postotnu globalnu carinu na zemlje — od kojih su mnoge desetljećima ‘potkradale’ SAD bez ikakve odmazde (sve dok se ja nisam pojavio!) — na u potpunosti dopuštenu i pravno provjerenu razinu od 15 %.”