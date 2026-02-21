Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 132
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
PRKOS NAKON ODLUKE VRHOVNOG SUDA

Donald Trump opet šokira svijet: Uvodim globalne carine od 15 posto i vrijede odmah!

U.S. President Trump visits Georgia
Foto: KEVIN LAMARQUE/REUTERS
1/3
VL
Autor
Vecernji.hr
21.02.2026.
u 18:07

Američki predsjednik Donald Trump objavio je da povećava ranije najavljene globalne carine s 10 na 15 posto. Odluka stupa na snagu odmah, poručio je na svojoj platformi TruthSocial Trump je naveo da se na taj potez odlučio nakon presude Vrhovnog suda SAD-a, koji je dijelove postojećih američkih carina proglasio nezakonitima. Prema njegovoj objavi, povećanje carina predstavlja odgovor administracije na sudsku odluku.

Nije precizirao na koje će se točno proizvode ili zemlje nova stopa odnositi niti je iznio dodatne detalje o mogućim izuzećima. Dosadašnja najava podrazumijevala je univerzalnu carinsku stopu od 10 posto na uvoz iz inozemstva. Presuda Vrhovnog suda otvorila je pitanje zakonitosti pojedinih trgovinskih mjera uvedenih tijekom Trumpova mandata.

Foto: Donald Trump/Truth Social/Screenshot

Povećanjem carinske stope Bijela kuća sada nastoji redefinirati okvir trgovinske politike nakon sudske intervencije. Očekuje se da će odluka izazvati reakcije trgovinskih partnera Sjedinjenih Država, kao i moguće pravne i političke posljedice unutar zemlje.

Ovo je Trumpova objava na Truth Socialu: „Na temelju temeljitog, detaljnog i potpunog pregleda smiješne, loše napisane i izvanredno antiameričke odluke o carinama koju je jučer, nakon MNOGIH mjeseci razmatranja, donio Vrhovni sud Sjedinjenih Američkih Država, molim da ova izjava posluži kao potvrda da ću ja, kao predsjednik Sjedinjene Američke Države, s trenutačnim učinkom povisiti 10-postotnu globalnu carinu na zemlje — od kojih su mnoge desetljećima ‘potkradale’ SAD bez ikakve odmazde (sve dok se ja nisam pojavio!) — na u potpunosti dopuštenu i pravno provjerenu razinu od 15 %.”

Ključne riječi
Amerika Donald Trump carine

Komentara 13

Pogledaj Sve
JA
jamesd
18:39 21.02.2026.

Žalosne li civilizacije kad jedan čovjek utječe na cijeli svijet

Avatar octopuss
octopuss
18:38 21.02.2026.

Neka Ameri plaćaju. Oni su ga izabrali.

VI
Vérité Indolore56
19:08 21.02.2026.

Nove američke carine otvaraju rupu u europskim zidovima kontrole. U toj rupi kriju se zabranjene priče, ali sama rupa ima svoju jasnu agendu. Deseci milijardi eura izdvajaju se na velike vojne projekte. Miris digitalne truleži se širi rapidnom brzinom, guta sve oko sebe, botovi polemiziraju, ali internet je mrtav i neće se više vratiti. Digitalna fronta otvara se paralelno s fizičkom - još jedan rat ekonomskog iscrpljivanja upravo je počeo, ali borci sad ni ne znaju na čijoj su strani. Kakistokracija ne dolazi na vlast silom, nego tiho, kad društvo prestane vjerovati da zaslužuje bolje i u najgorima prepozna vlastiti umor.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!