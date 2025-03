Čović: Neće se dopustiti 'usijanim glavama' destabilizacija, važan unutarnji dogovor

Čelnik Hrvatskog narodnog sabora BiH Dragan Čović izjavio je u utorak da se 'usijanim glavama' neće dopustiti destabilizacija situacije u BiH, a posljednju krizu u zemlji ocijenio je prigodom da se tri naroda dogovore o budućnosti zemlje i razriješe međusobne prijepore. "One usijane glave koje bi stalno željele stvarati ozračje nepovjerenja i straha među našim ljudima diljem Bosne i Hercegovine, to im se neće dopustiti", rekao je Čović u Orašju gdje se susreo s predstavnicima vlasti Posavske županije i tamošnjih većinskih hrvatskih općina. Posljednja kriza u zemlji nastala je nakon prvostupanjske osuđujuće presude čelniku bosanskohercegovačkih Srba Miloradu Dodiku nakon čega su vlasti toga entiteta donijele niz zakona kojim osporavaju rad državnih institucija. U međuvremenu je Ustavni sud BiH sve te odluke stavio izvan snage, a u zemlji traje kriza za koju nema naznaka kako će završiti.

Čović cijeni potporu međunarodnih autoriteta, no uvjeren je kako aktualnu krizu mogu riješiti samo domaći akteri. "Malo tko od njih ima interes za nas. Mi moramo sami preuzeti odgovornost za sebe i osigurati da je naša domovina, naš prostor apsolutno nedjeljiv", dodao je. To po Čoviću podrazumijeva postizanje dogovora o ključnim prijeporima što uključuje euroatlantski put i jednakopravnost triju konstitutivnih naroda. "Kriza u kojoj se nalazimo prilika je da se narodi u BiH konačno dogovore o budućnosti zemlje i da se uklone uzroci nezadovoljstva kod sva tri naroda. On mora jamčiti potpunu ustavnu jednakopravnost hrvatskog, bošnjačkog i srpskog naroda", istaknuo je čelnik HNS-a BiH. Upitan o ocjeni američkog senatora Chucka Grassleya koji je na X profilu napisao kako se budi hrvatski separatizam u BiH, Čović je rekao da ne postoji nijedan potez ili izjava hrvatskog dužnosnika u BiH koja bi to mogla sugerirati.