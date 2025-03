Rezervne snage EUFOR-a stižu u BiH: Pojačavamo snage u idućim danima, stižu helikopteri i vozila

Sve državne sigurnosne agencije u BiH unatoč političkoj krizi u toj zemlji funkcioniraju i do sada nitko tko je u njima zaposlen nije odgovorio na pozive iz Republike Srpske da podnese otkaz i prijeđe raditi u entitetski MUP, podaci su koje su u utorak dobili članovi Povjerenstva za obranu i sigurnost parlamenta BiH. Nakon zatvorenog sastanka održanog u Sarajevu s čelnicima sigurnosnih agencija koje djeluju na državnoj razini, predsjednik povjerenstva koje čine zastupnici iz oba doma parlamenta BiH Jasmin Imamović kazao je novinarima kako su članovi tog tijela od čelnika sigurnosnih agencija dobili uvjeravanja kako one rade normalno te kako je stanje sigurnosti u zemlji na zadovoljavajućoj razini. "Oni procjenjuju stanje stabilnim i nastavljaju djelovati po zakonima BiH", kazao je Imamović, dodajući kako je tim agencijama dana puna potpora da nastave rad sukladno zakonu.

BiH trenutačno nema ministra sigurnosti čija je zadaća koordinirati rad državnih sigurnosnih agencija a nakon što je s te pozicije zbog korupcije smijenjen Nenad Nešić Ministarstvo sigurnosti vodi doministar Ivica Bošnjak (HDZ BiH). On je također ustvrdio kako je stanje sigurnosti u zemlji pod kontrolom dodajući kako je sada bitno ublažiti retoriku i politička prepucavanja i prestati širiti dezinformacije.

Istaknuo je kako su čelnici državnih sigurnosnih agencija profesionalci s dugogodišnjim iskustvom koji se dobro znaju nositi sa svim izazovima. Na pitanje je li netko od zaposlenih u tim agencijama poslušao poziv čelnika RS Milorada Dodika da napusti svoje radno mjesto i preuzme novo u entitetskoj policiji, doministar Bošnjak je odgovorio kako toga nije bilo. "Nije bilo prelazaka", kazao je Bošnjak. Na posebnom su udaru nakon Dodikova poziva bili zaposleni u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu (SIPA) a oni koji su raspoređeni na rad u područnom uredu u Banjoj Luci 7. ožujka su čak napustili zgradu u kojoj rade no od početka ovog tjedna ponovo su na svojim radnim mjestima. Doministar Bošnjak to je prokomentirao konstatacijom kako su ljudi u proteklim danima bili pod pritiskom zbog brojnih dezinformacija ali to u konačnici nije utjecalo na funkcioniranje sigurnosnih agencija.

Bošnjak je neizravno potvrdio kako one ostaju spremne pomoći državnom pravosuđu bude li potrebe za privođenjem Dodika i ostalih dužnosnika RS koji se za sada odbijaju odazvati na pozive za saslušanje Tužiteljstva BiH koje ih istražuje zbog sumnje da su počinili kazneno djelo pokušaja rušenja ustavnog poretka. "Kada dobijemo zahtjeve za pomoć državnog suda ili tužiteljstva mi procjenjujemo kada i kako ih provesti da na optimalni način riješimo problem", kazao je Bošnjak.

EUFOR-ove rezervne snage počinju pristizati u BiH

Od danas će rezervne snage EUFOR-a početi pristizati u Bosnu i Hercegovinu kopnenim putem. Kako je pojašnjeno iz EUFOR-a, oni će dolaziti preko graničnih prijelaza Svilaj i Bijača, ali i zračnim putem, preko sarajevskog aerodroma, javlja Dnevni Avaz.

"Vojno osoblje, vozila i helikopteri iz Češke Republike, Italije i Rumunjske pojačat će snage EUFOR-a u idućim danima. Za nesmetano djelovanje, EUFOR će poduzeti sve potrebne mjere kako bi sveo na najmanju moguću mjeru svaki utjecaj na lokalne zajednice i promet. Zahvaljujemo građanima na razumijevanju i tražimo da se sudionici u prometu pridržavaju uputstava nadležnih prilikom kretanja vojne opreme", poručeno je.