Costa kod Stockera u Beču: 'Prisiliti Putina za pregovarački stol'

Nakon jučerašnje posjete Hrvatskoj i susreta s hrvatskim premijerom Andrejem Plenkovićem, predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa se je u srijedu poslijepodne, u sklopu turneje obilaska glavnih gradova članica EU-a, sastao u Beču s konzervativnim austrijskim kancelarom (ÖVP) Christianom Stockerom. Costa i Stocker zajednički su pozvali na mirno rješenje za Ukrajinu. "Želimo prisiliti predsjednika Putina za pregovarački stol", rekao je Costa tijekom posjeta austrijskom kancelaru.

Kako navode mediji Stocker, kao i Costa sumnja da je Putin zainteresiran za mir u Ukrajini. Stoga je, prema riječima predsjednika Europskog vijeća važno sastaviti novi, 19. paket sankcija Europske unije protiv Rusije. Costa je rekao kako se nada da će Europljani uskoro moći na stol staviti sigurnosna jamstva za Ukrajinu. "Moramo prekinuti to besmisleno ubijanje", poručio je Costa, osvrnuvši se na sutrašnji sastanak tzv. Koalicije voljnih u Parizu.

Predsjedavajući Europskog vijeća je naglasio, da ako se želi "osigurati odgovarajuću zaštitu Ukrajine kada i ako dođe do mira, moraju se pripremiti sigurnosna jamstva". Stocker je rekao kako Austrija ima jasan stav o ruskoj agresiji na Ukrajinu i da je solidarna s njom. Istakao je kako prioritet mora biti zaustavljanje ubijanja. "Trenutno nisam osobito optimističan", napomenuo je austrijski kancelar. Uz opasku kako je nažalost vrijeme pokazalo da Putin očito još nije zainteresiran za mirovne pregovore. A to znači, kako su oboje govornika rekla "da se pritisak EU-a mora nastaviti".

Costa je pohvalio Austriju kako kombinira svoju neutralnost s predanošću sigurnosti i obrani, ustvrdivši kako je "apsolutno fantastično". Austrijski je kancelar iskoristio posjet Coste Beču da mu ukaže na ogorčenu borbu Austrije s inflacijom. Izjavio je da smatra da je Europska komisija sada na potezu, jer je ona ta koja može pomoći Austriji u tom pogledu. Stockerov cilj je riješiti Austriju teritorijalnih ograničenja isporuka prehrambenih proizvoda odnosno tzv. "doplate za Austriju", koja ovu alpsku zemlju opterećuje s dodatnih 8 posto.

Ova doplata odnosi se na teritorijalna ograničenja isporuka, koje često znače više cijene, posebno za male europske zemlje, poput Austrije, Belgije itd. "Razgovarali smo i o tom pitanju i vidjet ćemo koliko će to brzo ići", rekao je Stocker na konferenciji za novinare. "Potreban nam je paneuropski savez kako bi se sa svim potrošačima u Europskoj uniji postupalo jednako", dodao je. Costa je rekao kako smatra da bi najbolji način za borbu protiv inflacije bio ukidanje trgovinskih ograničenja. Vezano uz to, predsjedavajući Europskog vijeća je promovirao sporazum Mercosura za slobodnu trgovinu s južnoameričkim zemljama. Inače, Austrija već trguje s tim zemljama i ima trgovinski suficit, te je mišljenje bilo, da bi temeljem sporazuma, mogla imati još više koristi.

Ostale teme o kojima je Costa razgovarao s Stockerom bile su prijedlog Europske komisije za višegodišnji proračun EU-a za razdoblje od 2028.-2034. godine, situacija na Zapadnom Balkanu te konkurentnost EU na svjetskoj razini. Costa je rekao da želi započeti raspravu o financijskom okviru EU-a u prosincu ove godine i zaključiti je do kraja 2026. godine. Time namjerava, kako je rekao, stvoriti "glatki prijelaz" sa sadašnjeg višegodišnjeg proračuna koji ističe 2027. godine, na novi za razdoblje od 2028. do 2034. Kao prioritete na koje će se trošiti proračunska sredstva Costa je naveo konkurentnost EU-a, otpornost, zaštitu granica i obranu. Uz opasku kako EU mora ojačati svoje inovativne kapacitete.

Stocker je rekao kako nema sumnje da EU treba snažan proračun, međutim da su i nacionalni proračuni, kao primjerice austrijski, pod velikim pritiskom. Austrijski kancelar je naglasio da je Austrija skeptična prema zajedničkom dugu. Vezano uz temu Zapadni Balkan, Stocker je Costu također izvijestio o svojim nedavnim posjetama Crnoj Gori i Srbiji. Naglasio je kako Austrija snažno podržava proširenje EU-a na zemlje Zapadnog Balkana.

"Ako mi ovu regiju ne vežemo uz sebe, vezat će je drugi", upozorio je austrijski kancelar predsjedavajućeg Europskim vijećem. Uz napomenu kako ne može biti u interesu Europske unije da drugi akteri, poput Rusije, Kine, pa čak i Turske, proširuju svoju sferu utjecaja na tu regiju. "Moramo izvoziti sigurnost i stabilnost umjesto uvoza nesigurnosti. Europa je i dalje privlačniji partner. Ali pitanje je, koliko dugo", rekao je Stocker. Nakon posjete Beču Costa odlazi u posjet Rumunjskoj, odnosno njenom glavnom gradu Bukureštu.