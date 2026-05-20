Miroslav Levak podijelio sretnu vijest: Odmah mu se javila bivša supruga Indira i pokazala kako se osjeća

Poduzetnik Miroslav Levak na svojim društvenim mrežama pohvalio se novim poslovnim pothvatom. Sudjelovao je na prezentaciji jednog od najuspješnijih europskih brendova dodataka prehrani, s kojim blisko surađuje.

Međutim, ono što je najviše zaintrigiralo na objavi bili su komentari, odnosno jedan komentar. Naime, Miroslavu je na uspjehu čestitala njegova bivša supruga, pjevačica Indira Levak. Ona je pored fotografije ostavila emotikone aplauza, tako pokazujući ponos i sreću.

Podsjetimo, Indira je objavila da se razvodi prije nepune dvije godine: - - Osjećam potrebu da kao javna osoba koja s vama svakodnevno dijeli poslovne i privatne trenutke, podijelim i ovu vijest. Moram vam objaviti da smo nakon 11 godina braka Miroslav i ja donijeli zajedničku odluku o razvodu. Dalje nastavljamo razvijati naše živote neovisno, ali kao dvoje ljudi koji se poštuju, ostajemo poslovni partneri i prijatelji. Poštujući višegodišnji zajednički život i sve prekrasne zajedničke trenutke našeg braka, više izjava na ovu temu nećemo davati - napisala je na društvenoj mreži Instagram popularna pjevačica i tako šokirala obožavatelje.

Indira je uvijek naglašavala da je u supruga Miroslava zaljubljena kao i prvog dana, a posvećivala mu je romantične objave na Instagramu. Pjevačici i poduzetnici to je bio drugi brak. Njihova veza počela je kao prijateljstvo nakon što su se prije gotovo 14 godina upoznali u teretani.

U bračnu luku uplovili su 2014. godine na imanju vinarije Coner nedaleko Bjelovara, a intimnoj ceremoniji prisustvovali su članovi njihovih obitelji i bliski prijatelji. Indira je nosila dugu čipkastu vjenčanicu bez rukava modne kuće Sposa, a Miroslav je nosio klasično crno odijelo u kombinaciji s bijelom košuljom.