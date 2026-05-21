Je li novi njemački plan za Ukrajinu zapravo pljuska u lice Zapadnom Balkanu: Evo što točno piše u Merzovu pismu

Njemački kancelar Friedrich Merz smislio je novi put za Ukrajinu. Predsjednik njemačke vlade predložio je da Ukrajina dobije poseban partnerski status unutar Europske unije, smatrajući da brzo punopravno članstvo trenutno nije realno. U pismu čelnicima EU-a političar iz CDU-a navodi da bi takav model omogućio Ukrajini tješnju suradnju s europskim institucijama, poput Vijeća ministara i Europske komisije. Ipak, Ukrajina u početnoj fazi ne bi imala status punopravne članice niti pravo glasa. Merz taj korak obrazlaže specifičnom situacijom u kojoj se Ukrajina nalazi kao zemlja u ratu, ali i njezinim znatnim napretkom u pristupnim pregovorima. Prema tome, prijedlog bi trebao olakšati i mirovne pregovore koje je pokrenuo američki predsjednik Donald Trump – između ostalog i kroz političko obećanje država članica da će se klauzula o uzajamnoj pomoći EU-a primjenjivati i na Ukrajinu.

Poseban status bio bi snažan politički signal „koji je Ukrajini i njezinim građanima hitno potreban u njihovoj neprekidnoj borbi protiv ruske agresije”, stoji u pismu u koje je agencija dpa imala uvid u Bruxellesu. Pismo nosi datum 18. svibnja, a upućeno je predsjedniku Europskog vijeća Antóniju Costi, predsjednici Komisije Ursuli von der Leyen i ciparskom predsjedniku Nikosu Christodoulidesu, čija zemlja trenutačno predsjeda Vijećem EU-a.

Njemački kancelar smatra da je brzo i potpuno članstvo Ukrajine u Europskoj uniji u bliskoj budućnosti nerealno. U svom pismu navodi da se proces pristupanja ne može završiti u kratkom roku zbog brojnih prepreka te složenih i politički osjetljivih postupaka ratifikacije u pojedinim državama članicama EU-a. Kako bi se unatoč tome postigao brz napredak, Merz predlaže da EU „odmah i bez odgode” započne pregovore o svim temama važnima za pristupanje. Osim toga, trebalo bi raspraviti i ideju o „asociranom članstvu”. „To ne bi bilo članstvo 'light', nego model koji uvelike nadilazi postojeći Sporazum o pridruživanju i koji bi dodatno ubrzao proces pristupanja”, objašnjava Merz.

Reakcija Europske komisije u početku je ipak bila prilično suzdržana. Komisija je nedavno bezuspješno ispitivala mogućnosti za brže službeno primanje Ukrajine. Glasnogovornik Ursule von der Leyen izjavio je u četvrtak u Bruxellesu kako pozdravljaju raspravu o novim putovima u politici proširenja. To, prema njegovim riječima, pokazuje da države članice EU-a snažno žele da se proširenje Unije što prije ostvari. On ga opisuje kao geostrateško ulaganje u blagostanje, mir i sigurnost Europe. Prema zamisli njemačkog kancelara, poseban status mogao bi uključivati sudjelovanje Ukrajine na samitima EU-a i sastancima Vijeća ministara – ali bez prava glasa. Također se predviđa uloga asociranog člana Europske komisije bez resora i bez prava glasa, asocirani zastupnici u Europskom parlamentu te asocirani sudac na Europskom sudu pravde.

Merz se zalaže za korak po korak i kada je riječ o preuzimanju pravne stečevine EU-a te pristupu programima Unije. Ukrajina tako u prvoj fazi ne bi uplaćivala sredstva u proračun EU-a niti bi iz njega povlačila novac kao redovne članice. Međutim, programi pod izravnim upravljanjem mogli bi se postupno otvarati uz uvođenje zaštitnih klauzula. Kako bi se vladi u Kijevu osiguralo „supstancijalno sigurnosno jamstvo” u slučaju mirovnog sporazuma s Rusijom, kancelar predlaže da države članice EU-a već sada zajamče primjenu klauzule o uzajamnoj pomoći iz članka 42. stavka 7. Ugovora o EU-u i na Ukrajinu. S druge strane, Ukrajina bi trebala u potpunosti uskladiti svoju vanjsku i sigurnosnu politiku s politikom Europske unije.

Kancelar smatra ključnim to što za ovakav model ne bi bila potrebna ni ratifikacija ugovora o pristupanju (prema članku 49. Ugovora o EU-u) niti izmjene samih ugovora Unije. Umjesto toga, govori isključivo o „snažnom političkom sporazumu”. Kao osigurač, Merz predlaže mehanizam za poništenje prava ili, alternativno, klauzulu o isteku statusa, u slučaju da Ukrajina prekrši temeljne vrijednosti EU-a ili zabilježi velike korake unazad u pristupnim pregovorima.

Za ostale zemlje kandidate poput Albanije, Crne Gore i Moldavije, Merz ne predlaže identičan poseban status, već „inovativna rješenja” kako bi se i njihovi pristupni procesi ubrzali. Prema njegovu mišljenju, mogući su prijelazni koraci na putu prema članstvu, kao što su povlašteni pristup jedinstvenom tržištu i tješnje uključivanje u svakodnevni proces donošenja odluka u institucijama EU-a. Hoće li Merzova inicijativa imati izgleda za realizaciju, pokazat će se u nadolazećim mjesecima. „Moj bi cilj bio brzo postići dogovor i osnovati posebnu radnu skupinu koja će razraditi pojedinosti”, napisao je kancelar u pismu, dodajući kako se raduje raspravi o svojim idejama u krugu šefova država i vlada te najviših predstavnika Europske unije.