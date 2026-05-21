STRADALI NASADI

U Međimurskoj županiji proglašena elementarna nepogoda zbog niskih temperatura

Ivica Beti
21.05.2026.
u 16:39

Pozvane su sve fizičke i pravne osobe koje su pretrpjele štetu da ju prijave nadležnom općinskom povjerenstvu te da prijavljuju samo štetu na imovini koja nije osigurana od suše

Župan Međimurske županije Matija Posavec proglasio je prirodnu nepogodu - mraza za područje općina Štrigova, Sveta Marija, Kotoriba i Goričan na zahtjev čelnika jedinica lokalne samouprave zbog niskih temperatura i mraza tijekom travnja i početkom svibnja. Mraz je prouzročio velika oštećenja i smrzavanje poljoprivrednih kultura, osobito u voćnjacima i vinogradima, pri čemu su najviše stradali nasadi u osjetljivoj fazi vegetacije.

Zbog izrazito niskih temperatura tijekom kritičnog razdoblja došlo je do oštećenja cvjetova, mladica i zametnutih plodova, što će u značajnoj mjeri utjecati na ovogodišnji prinos i kvalitetu uroda, ističu u Županiji. Pozvane su sve fizičke i pravne osobe koje su pretrpjele štetu da ju prijave nadležnom općinskom povjerenstvu te da prijavljuju samo štetu na imovini koja nije osigurana od suše.

Općinska povjerenstva za procjenu štete od prirodnih nepogoda zaprimat će prijave šteta od oštećenika, nakon čega su dužni konačnu procijenjenu štetu prijaviti županijskom povjerenstvu putem Registra štete u roku od 50 dana proglašenja prirodne nepogode. Županijsko povjerenstvo u zakonskom će roku izraditi zbirno izvješće o šteti za područje županije.
