KOBNA GREŠKA

Otišao na posao i zaboravio kćer (2) u užarenom automobilu: Majka popodne stigla u vrtić i doživjela horor života

Ilustrativna fotografija
Pexels
VL
Autor
Mateja Papić
21.05.2026.
u 14:13

Djevojčica je, prema informacijama policije, doživjela srčani zastoj nakon višesatnog boravka u automobilu izloženom visokim temperaturama

Dvogodišnja djevojčica preminula je u sjeverozapadnoj Španjolskoj nakon što je nekoliko sati ostala zaključana u automobilu tijekom neuobičajeno visokih temperatura koje su zahvatile zemlju. Tragedija se dogodila u galicijskom gradiću Briónu, a vlasti su proglasile dva dana žalosti. Prema pisanju španjolskih medija, djevojčicin otac u srijedu je ujutro automobilom najprije odvezao starije dijete u školu, a potom je trebao ostaviti i dvogodišnjakinju u vrtiću. No, navodno ga je tijekom vožnje omeo telefonski poziv, nakon čega je umjesto prema vrtiću otišao ravno na posao, zaboravivši djevojčicu u vozilu.

Alarm je podignut tek poslijepodne, kada je majka oko 15 sati došla po dijete u vrtić i doznala da djevojčica toga jutra uopće nije dovedena. Roditelji su odmah pozvali hitne službe, no bilo je prekasno. Dijete je prevezeno u zdravstveni centar u obližnjem Bertamiránsu, gdje je proglašeno mrtvim. Djevojčica je, prema informacijama policije, doživjela srčani zastoj nakon višesatnog boravka u automobilu izloženom visokim temperaturama. Istraga o slučaju je u tijeku, a obitelji je osigurana psihološka pomoć.

Općinsko vijeće Brióna izrazilo je sućut obitelji te najavilo komemoraciju i minutu šutnje u spomen na preminulu djevojčicu. „Želimo izraziti najdublju sućut i pružiti svu podršku obitelji djevojčice koja je jučer izgubila život u Briónu. Na raspolaganje smo stavili sve općinske resurse potrebne u ovim teškim trenucima“, poručili su iz lokalne uprave.

Tragedija se dogodila usred neuobičajeno toplog vala koji je pogodio Španjolsku. Državna meteorološka služba Aemet upozorila je da bi temperature u pojedinim dijelovima zemlje mogle doseći između 36 i 38 stupnjeva Celzija, što je znatno iznad prosjeka za svibanj. Meteorolozi navode kako je riječ o „iznimno visokim temperaturama za ovo doba godine“, a pojedini dani mogli bi srušiti i temperaturne rekorde. Iako aktualni vremenski uvjeti formalno još ne zadovoljavaju kriterije za proglašenje toplinskog vala, očekuje se da će se razdoblje visokih temperatura nastaviti barem do sredine sljedećeg tjedna. 

