Taksist nakon vožnje Severini poslao privatnu poruku, ona sve javno objavila

Jedna od najpoznatijih domaćih pjevačica, Severina Vučković, ponovno je privukla veliku pozornost javnosti svojim elegantnim izdanjem i emotivnim objavama na društvenim mrežama. Pjevačica je pozirala u raskošnoj haljini koju je posebno za nju dizajnirala poznata hrvatska dizajnerica Matija Vuica, a glamurozno izdanje mnoge je ostavilo bez daha. Severina je u toj svečanoj kreaciji stigla na jedan događaj, događaj koji okuplja brojne poznate osobe iz javnog, kulturnog i zabavnog života. Večer je za nju bila posebno uspješna jer je kući otišla s dvije nagrade. Proglašena je najvećom regionalnom zvijezdom, a uručeno joj je i srce za aktivizam godine, priznanje koje potvrđuje njezin dugogodišnji javni angažman i spremnost da otvoreno govori o temama koje smatra važnima. Nakon svečanosti i brojnih čestitki, Severina se odlučila kući vratiti taksijem, a jedan detalj s te vožnje posebno je nasmijao i raznježio njezine pratitelje. Na društvenim mrežama podijelila je kratku, ali simpatičnu poruku koju joj je nakon vožnje poslao taksist. "Pozdrav, bilo mi je drago večeras biti vaš vozač taksija. Lp", napisao joj je vozač.

Pjevačica je tu poruku objavila uz niz fotografija s proslave, dodjele nagrada i poziranja u svečanoj haljini u središtu Zagreba. Na dijelu fotografija pozirala je i s Matijom Vuicom, autoricom haljine koja je izazvala brojne komplimente. Njih dvije već godinama njeguju uspješnu modnu suradnju, a Severinina pojavljivanja u kreacijama poznate dizajnerice redovito izazivaju veliko zanimanje javnosti. Objava je, očekivano, u vrlo kratkom vremenu prikupila više od 15 tisuća pozitivnih reakcija. Komentari ispod fotografija bili su prepuni komplimenata na račun Severinina izgleda, haljine i nagrada koje je osvojila. "Predivna", "Wow, wow", "Savršene ste", "Najljepša", "Mamma mia" i "Nagrade, a i haljina je sve", samo su neki od komentara oduševljenih pratitelja.

Brojni obožavatelji istaknuli su kako Severina i nakon toliko godina na sceni jednako snažno plijeni pozornost, bilo da je riječ o glazbenim nastupima, modnim izdanjima ili javnim istupima. Njezina pojava na ovom događaju nakon toliko godina još je jednom pokazala da je među publikom i dalje jedna od najprepoznatljivijih i najpraćenijih regionalnih zvijezda. Osim profesionalnih uspjeha, Severina je posljednjih dana s pratiteljima podijelila i jedan važan obiteljski trenutak. Njezin sin Aleksandar nedavno je primio sakrament svete potvrde, a ponosna majka nije skrivala emocije. Na društvenim mrežama objavila je nekoliko fotografija s tog posebnog dana, uz dirljivu poruku posvećenu sinu. "Krizmenik, kuma, mama... obitelj i prijatelji ti žele lijep, sretan i blagoslovljen život, sine moj prekrasni... 16. 5. 2026.", napisala je Severina. Objava je izazvala velik broj reakcija, a mnogi su joj pratitelji u komentarima čestitali na važnom obiteljskom događaju te njezinu sinu poželjeli sreću i blagoslov. No pažnju javnosti privukao je i jedan detalj s fotografija. Naime, među objavljenim prizorima našla se i fotografija elegantno izrađene poklon-kutije na kojoj je pisalo "Aleksandar Mihael Popović". Time je Severina otkrila i drugo ime svoga sina, što je dodatno zainteresiralo njezine obožavatelje. Za Severinu su tako posljednji dani bili ispunjeni lijepim događajima, od glamurozne večeri i priznanja za karijeru i aktivizam, preko modnog izdanja koje je izazvalo brojne pohvale, do intimnog obiteljskog slavlja koje je s puno emocija podijelila s javnošću.