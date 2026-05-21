Što se događa s novim iranskim vođom? Više od dva mjeseca nitko ga nije vidio, a kruže glasine o amputaciji noge i atentatu

Više od dva mjeseca nakon što je izabran za iranskog vrhovnog vođu, Mojtaba Khamenei još uvijek se nije pojavio u javnosti niti je javno govorio. Ipak, dok su kružile špekulacije o zdravstvenom stanju i mjestu boravka skrivenog vođe, iranski dužnosnici posljednjih su tjedana počeli objavljivati niz informacija o njegovu stanju, nastojeći naciji i neprijateljima pokazati da je ne samo dobro, nego i potpuno kontrolira situaciju. Predsjednik Masoud Pezeshkian ovog je mjeseca prvi put javno izjavio da se sastao s Khameneijem. Nekoliko dana poslije objavljeno je da je vrhovni vođa razgovarao sa zapovjednikom Glavnog stožera središnjeg vojnog zapovjedništva, piše Financial Times.

Islamska Republika također je objavila dosad najdetaljnije informacije o ozljedama koje je Khamenei zadobio u napadu 28. veljače na kompleks njegova oca i pokojnog vrhovnog vođe Alija Khameneija na početku rata, nastojeći utišati izvješća da mu je amputirana noga i da je zadobio teške ozljede lica. Mazaher Hosseini, klerik i šef protokola u uredu vrhovnog vođe, ovog je mjeseca rekao da je Khamenei preživio bombardiranje u kojem su poginuli njegov otac, supruga i drugi članovi obitelji jer se u tom trenutku nalazio neposredno izvan ciljane zgrade. "Bio je na putu i upravo se spremao popeti stepenicama kada je projektil pogodio metu… ajatolah Mojtaba pogođen je udarnim valom i bačen na tlo", rekao je Hosseini. "Njegovo koljeno i leđa lakše su ozlijeđeni. Leđa su se u međuvremenu oporavila, a koljeno će uskoro".

"Morate biti strpljivi", dodao je Hosseini. "Pojavit će se i održati govore kada za to dođe vrijeme". Niz službenih izjava o Khameneiju osmišljen je kako bi se poslala poruka da je upravo on glavni i da će upravo on donijeti konačnu odluku o tome hoće li Teheran prihvatiti sporazum sa SAD-om o završetku rata, nakon tjedana napetih pregovora o iranskom nuklearnom programu i ponovnom otvaranju Hormuškog tjesnaca. Iranski dužnosnici počeli su otvorenije govoriti o Khameneijevu stanju nakon kritika pregovora od strane ultratvrdolinijaša koji se protive bilo kakvim ustupcima, ali i kako bi suzbili nagađanja da moćna Revolucionarna garda zapravo upravlja državom.

"Oni žele pokazati da se ništa nije promijenilo... vrhovni vođa bio je vrh sustava i još uvijek je vrh sustava", rekao je Vali Nasr, bivši američki dužnosnik i profesor na Sveučilištu Johns Hopkins. "I da je živ, funkcionalan i da kontrolira situaciju". Dodao je da Revolucionarna garda također želi pokazati da "ne upravlja državom i da Khamenei nije samo figura bez stvarne moći". Američki predsjednik Donald Trump, koji je javno izražavao frustraciju zbog izostanka napretka u tajnim pregovorima i odbijanja Teherana da popusti njegovim zahtjevima, prošlog se mjeseca požalio da je iransko vodstvo "potpuno kaotično" i da "nemaju pojma tko im je vođa". Takve izjave dodatno su potaknute otvorenim kritikama pregovora od strane ultratvrdolinijaških iranskih zastupnika iz takozvane frakcije Paydari, što je pojačalo nagađanja o sukobima unutar iranskog vladajućeg sustava.

Teokratski sustav dugo je bio sastavljen od suparničkih tabora, različitih političkih frakcija i centara moći, dok je vrhovni vođa tradicionalno imao posljednju riječ o ključnim domaćim i vanjskopolitičkim pitanjima. Mojtabin otac Ali Khamenei, koji je Iranom vladao 37 godina, imao je desetljeća iskustva u upravljanju frakcijskim sukobima, a Iranci su navikli da njihov vrhovni vođa redovito drži govore i pojavljuje se u javnosti. No Mojtaba (56) držao se po strani i prije nego što je naslijedio oca. Njegov se glas prvi put javno čuo tek u kratkom videu objavljenom 2024., u kojem je najavio prekid svojih vjerskih studija u Qomu. U ožujku je državna televizija objavila drugi video u kojem predaje skupini studenata teologije na jednom od svojih predavanja. Datum te snimke, nastale prije rata, nije naveden.

Od kada je u ožujku nakon tajnih sastanaka Skupštine stručnjaka imenovan vrhovnim vođom, Khamenei je državnim medijima slao samo pisane izjave. U početku su čak kružile špekulacije o tome je li uopće živ. Glasnogovornik iranskog ministarstva zdravstva Hossein Kermanpour ovog je tjedna rekao da Khameneijevo lice nije unakaženo i da mu nijedan ud nije amputiran. Diplomati tvrde da on funkcionira kao vođa, ali da su komunikacije između Khameneija, vlade i vojske otežane sigurnosnim mjerama zbog straha da bi ga Izrael mogao pokušati ubiti. Poruke su se, prema diplomatima, prenosile ručno kako bi se izbjeglo korištenje komunikacijskih uređaja koje bi se moglo pratiti. Jedan diplomat rekao je da je razvio upravljačku strukturu i osnovao dva odbora za vođenje posredničkih napora koji mu podnose izvješća – jedan manji i jedan veći. U njima su vojni zapovjednici, političari i bivši državni dužnosnici.

Drugi diplomat rekao je da je Revolucionarna garda, najmoćnija vojna sila u republici, isključivo odgovorna za njegovu sigurnost. Mojtaba Khamenei razvio je bliske veze s gardom nakon što je kao dobrovoljac sudjelovao u iransko-iračkom ratu 1980-ih. CNN ovog je mjeseca izvijestio da američke obavještajne službe procjenjuju kako Khamenei ima ključnu ulogu u oblikovanju ratne strategije zajedno s visokim iranskim dužnosnicima. Pezeshkian je rekao da je njegov sastanak s novim vođom trajao gotovo dva i pol sata te da je bio "srdačan", "izravan" i "otvoren". Iranski analitičar Saeed Laylaz rekao je da je plan decentralizacije odlučivanja, koji je prije rata nadgledao Khameneijev otac za slučaj američko-izraelskog napada, omogućio vojnim zapovjednicima veću samostalnost u prvim danima rata.

Dodao je da će, s obzirom na to da su tijekom sukoba ubijeni brojni visoki politički i vojni čelnici, novom vodstvu trebati vremena za konsolidaciju struktura. "Mlađem Khameneiju trebat će vremena da stekne jednaku kontrolu nad svim dijelovima iranskog sustava vlasti, osobito na vojnoj razini, kakvu je imao stariji Khamenei", rekao je Laylaz. "Koliko razumijemo, geopolitičke i strateške odluke osobno donosi ajatolah Khamenei, naravno uz pomoć najvišeg vojnog vrha". No Ali Vaez, stručnjak za Iran iz Crisis Groupa, smatra da Khamenei više djeluje kao "pečat za potvrđivanje odluka" zapovjednika garde, uključujući novog šefa snaga Ahmada Vahidija i druge visoke dužnosnike.

Među njima su Mohammad Bagher Ghalibaf, moćni predsjednik parlamenta koji vodi iranske pregovore sa SAD-om i blizak je gardi, te Mohammad Bagher Zolghadr, veteran garde koji je tijekom rata imenovan tajnikom Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost. Ghalibaf, koji je prošlog mjeseca predvodio iransko izaslanstvo na pregovorima sa SAD-om u Islamabadu, nije viđen u javnosti u Iranu od prvih dana rata, dok se Vahidi i Zolghadr također nisu pojavljivali. Pezeshkian, s druge strane, predsjedava sigurnosnim vijećem i vodi svakodnevne državne poslove, ali prema analitičarima ima tek sporednu ulogu u diplomaciji sa SAD-om i vojnim pitanjima. "Khamenei ne donosi ključne odluke, nego mala skupina vođa Revolucionarne garde koji dugo surađuju – ljudi poput Ghalibafa, Vahidija i Zolghadra", rekao je Vaez. "Temeljna pitanja još nisu odgovorena – hoće li se ponovno pojaviti?"

Nasr ipak smatra da, iako je rat povećao utjecaj i moć garde, situacija "nije baš poput pakistanske vojske", koja ima posljednju riječ o većini ključnih vanjskopolitičkih odluka. "Mora slušati gardu, oni vode rat; odgovorni su za obranu zemlje; oni utječu na njega. Ali nije potpuno pod njihovom kontrolom, mislim da je to pretjerivanje", rekao je Nasr. "Teško je reći ne sastaje li se s velikim brojem ljudi zato što mu oni to ne dopuštaju ili zato što je preopasno izlagati ga velikom broju ljudi. To će još neko vrijeme ostati nejasno". Analitičari smatraju da će ta neizvjesnost trajati sve dok režim vjeruje da postoji opasnost od nastavka rata i novih pokušaja atentata na njegove vođe. "Ljudi koji donose ove odluke žele biti sigurni da država neće birati novog vođu svakih nekoliko tjedana ili mjeseci", rekao je Foad Izadi, profesor na Sveučilištu u Teheranu. "Sigurnosne mjere provode se tako da Benjamin Netanyahu više ne može ubiti nijednog našeg vođu".