Američki zapovjednik zatražio više oružja za borbu s Iranom, jasno poručio što mu treba: 'Naveo bih tri svari..'

Vrhovni američki zapovjednik koji nadzire snage na Bliskom istoku kaže da mu treba više oružja za napad na utvrđene ciljeve duboko zakopane pod zemljom. SAD su prošle godine upotrijebile svoje najveće konvencionalne bombe za uništavanje bunkera protiv iranskih nuklearnih postrojenja, naglašavajući izazov za koji vojni čelnici kažu da samo raste: protivnici sve više postavljaju ključne vojne lokacije, oružje i zapovjednu infrastrukturu pod zemlju kako bi ih zaštitili od napada, piše Business Insider.

Na saslušanju Odbora za oružane snage Zastupničkog doma SAD-a u utorak, admiral Brad Cooper, načelnik Središnjeg zapovjedništva SAD-a, rekao je zastupnicima da ima popis želja za oružjem i sposobnostima kojih želi što više. "Naveo bih tri stvari: više elektroničkog ratovanja, održavanje protu-UAS [bespilotnih zračnih sustava] na čelu", jer se taktike vrlo brzo mijenjaju, rekao je. - I moramo više ulagati u teške i duboko zakopane ciljeve posebno oružje i druge sposobnosti za pronalaženje i napad na podzemna postrojenja - rekao je.

- Svi idu pod zemlju - komentirao je. Iran je zakopao mnoge od svojih najcjenjenijih vojnih sredstava, uključujući nuklearna postrojenja, pod zemlju kako bi ih zaštitio od raketnih napada. Prošle godine SAD su pokrenule Operaciju udarnu operaciju protiv tri iranska nuklearna postrojenja. Američke snage izvele su tri masovna napada na Fordow, Natanz i Isfahan, a u tom procesu, američki bombarderi prvi put su u borbi bacili bombu za uništavanje bunkera GBU-57.

Ukupno četrnaest GBU-57 ispaljeno je tijekom napada na iranske objekte. Ove bombe su među najtežim i najmoćnijim nenuklearnim bombama u američkom arsenalu. Svaka bomba teži otprilike 13.880 kilograma i može je nositi samo bombarder B-2 Spirit američkih zračnih snaga.

GBU-57 je dizajnirana da prodre duboko u tlo, do 60 metara, prije nego što eksplodira, iako dubina ovisi o čvrstoći materijala, poput armiranog betona, koji pogađa. SAD također ima manje bombe za uništavanje bunkera koje može koristiti, ali one ne kopaju tako duboko niti nose tako veliki eksploziv kao GBU-57.

Nakon prošlogodišnje operacije i napada na Iran, zrakoplovstvo je započelo rad na nasljedniku GBU-57, dodijelivši ugovor istraživačkoj i inženjerskoj tvrtki Applied Research Associates sa sjedištem u Novom Meksiku za izgradnju prototipa 'sustava naoružanja zrak-zemlja sljedeće generacije penetrator'.

Tijekom saslušanja, Cooper je također branio Operaciju Epic Fury, američku vojnu operaciju protiv Irana, ističući uspjehe u degradaciji iranskih raketnih, dronova i pomorskih sposobnosti, kao i njegove obrambene industrijske baze. Članovi Zastupničkog doma ispitivali su Coopera o vojnim ciljevima operacije, kao i o posljedicama, uključujući krhko primirje i zatvaranje Hormuškog tjesnaca koje traje već više od mjesec dana.