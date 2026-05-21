Keramičari traženi kao nikad prije, a sada se pojavio stroj koji bi im mogao konkurirati: 'Pričekajte pet godina...'

Keramičari su posljednjih godina u Hrvatskoj postali jedni od najtraženijih majstora, a njihove se usluge sve češće doživljavaju kao luksuz. Cijene postavljanja pločica znatno su porasle, ponajprije zbog velike potražnje, manjka kvalificiranih majstora i poskupljenja materijala. Za standardno postavljanje keramike danas se najčešće traži između 25 i 50 eura po četvornom metru, dok zahtjevniji radovi, poput postavljanja pločica velikog formata, mozaika ili uređenja luksuznih kupaonica, mogu dosegnuti i oko 70 eura po kvadratu, piše Slobodna Dalmacija.

Konačni trošak dodatno raste ako je potrebno ukloniti stare pločice, izravnati zidove, postaviti hidroizolaciju ili izvesti estrih. U takvim slučajevima adaptacija kupaonice vrlo brzo može dosegnuti nekoliko tisuća eura. Na društvenim mrežama i forumima korisnici pišu kako ponude za adaptaciju manje kupaonice znaju prelaziti 3000 eura samo za rad.

Ipak, video koji se nedavno pojavio na društvenim mrežama otvorio je novu raspravu. U Facebook grupi “Ovo je majstor” objavljena je snimka stroja koji samostalno postavlja pločice na velikoj površini, što je izazvalo brojne reakcije. Dio korisnika uvjeren je da takva tehnologija ne može zamijeniti pravog majstora, osobito u manjim i zahtjevnijim prostorima.

“A tko je sve ove razine postavio na rubove pločica? Ovo se može donekle koristiti na velikim površinama, ali za kućnu upotrebu objesite mačku za rep”, komentirao je jedan korisnik. Drugi je dodao: “Volio bih ga vidjeti na tavanu od tri kvadrata na osmom katu.”

Bilo je i onih koji smatraju da keramičari zasad nemaju razloga za strah. “Taj ni ne stane u prosječnu kupaonicu, ne bojim se ja za keramičare”, napisao je jedan komentator. S druge strane, dio korisnika uvjeren je da je riječ tek o početku i da će tehnologija s vremenom postati sve sposobnija. “Ne može sve sada, ali za pet godina, pričekajte...”, stoji u jednom od komentara.

Iako je jasno da strojevi zasad mogu pomoći uglavnom na većim i jednostavnijim površinama, rasprava pokazuje koliko se i tradicionalni zanati mijenjaju. Keramičari su trenutačno među najtraženijim majstorima, no pitanje je hoće li se i njihov posao u budućnosti barem djelomično automatizirati.