Legenda vatrenih: 'Beljo ne treba biti razočaran. Mene je nepozivanje na SP ojačalo'

U Zagrebu boravi Eduardo da Silva (43), legendarni napadač Dinama i hrvatske reprezentacije, trenutačno počasni konzul RH u brazilskoj državi Sao Paulo. Eduardo je u Hrvatskoj zbog sina Matheusa, 15-godišnjeg nogometaša brazilskog Flamenga, mladića koji u dresu hrvatske reprezentacije nastupa na prestižnom HNS-ovom turniru "Vlatko Marković".



Eduardo je rado pristao na intervju za Večernji list. Našli smo se u jednom brazilskom kafiću i razgovarali dulje od sat vremena, ponajviše o Duduovom nasljedniku, mladome Matheusu, dugonogom napadaču visokom 185 cm, čiji se snovi upravo ostvaruju: igra za Hrvatsku, kao što je to nekada činio i njegov slavni otac.