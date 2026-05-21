Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 37
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#DRNIŠ
#Vatreni
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
EDUARDO DA SILVA

Legenda vatrenih: 'Beljo ne treba biti razočaran. Mene je nepozivanje na SP ojačalo'

Autor
Tomislav Dasović
21.05.2026.
u 08:00

Nikada sa sinom Matheusom nisam ništa radio, mislim na individualne treninge. Zašto bih? Ima on trenere koji su za to zaduženi. Ja mu samo kažem: "Uživaj, i svaki dan ćeš nešto novo naučiti", kaže slavni otac 15-godišnjeg reprezentativca Hrvatske

U Zagrebu boravi Eduardo da Silva (43), legendarni napadač Dinama i hrvatske reprezentacije, trenutačno počasni konzul RH u brazilskoj državi Sao Paulo. Eduardo je u Hrvatskoj zbog sina Matheusa, 15-godišnjeg nogometaša brazilskog Flamenga, mladića koji u dresu hrvatske reprezentacije nastupa na prestižnom HNS-ovom turniru "Vlatko Marković".

Eduardo je rado pristao na intervju za Večernji list. Našli smo se u jednom brazilskom kafiću i razgovarali dulje od sat vremena, ponajviše o Duduovom nasljedniku, mladome Matheusu, dugonogom napadaču visokom 185 cm, čiji se snovi upravo ostvaruju: igra za Hrvatsku, kao što je to nekada činio i njegov slavni otac.

Ključne riječi
svjetsko prvenstvo Dion Drena Beljo Eduardo Eduardo Alves da Silva hrvatska nogometna reprezentacija

Komentara 1

Pogledaj Sve
GR
Grundl
08:31 21.05.2026.

Beljo bi prije zabil gol nego ovi svi ostali skupa

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!