Zlatko Mateša podnio ostavku, više nije predsjednik HOO-a!
RADIKALNA IDEJA

Magyar kreće u totalni rat protiv Orbana: Jednim potezom poslao ga u povijest

ITA, Peter Magyar zu Besuch in Rom
Foto: EXPA/ laPresse/ Roberto Monaldo
Benjamin Mihoci/Hina
21.05.2026.
u 11:27

Prema nacrtu amandmana objavljenom na internetskoj stranici parlamenta, osobe koje su ranije bile na dužnosti predsjednika vlade najmanje osam godina "ne mogu biti birane za premijera"

Vladajuća mađarska stranka Tisza je u parlamentu kasno u srijedu podnijela ustavni amandman koji bi ograničio premijerski mandat na najviše osam godina, što bi onemogućilo povratak bivšeg predsjednika vlade Viktora Orbana na taj položaj. Premijer Peter Magyar, koji je izborima u travnju nakon 16 godina svrgnuo nacionalističkog Orbana, kazao je da će iskoristiti dvotrećinsku većinu u parlamentu kako bi poništio i izmijenio zakone koje je donijela Orbanova stranka Fidesz, uključujući ustav, radi obnavljanja demokratske ravnoteže između triju stupova vlasti.

Prema nacrtu amandmana objavljenom na internetskoj stranici parlamenta, osobe koje su ranije bile na dužnosti predsjednika vlade najmanje osam godina "ne mogu biti birane za premijera". To bi se primjenjivalo na premijerske mandate nakon 2. svibnja 1990. Također, premijer bi trebao odstupiti nakon ukupno osam godina staža, odnosno dva mandata.

Amandman priprema put i za ukidanje Ureda za zaštitu suvereniteta, tijela koje je Orban osnovao 2023. i koje je vodilo popis medija koje se smatralo prijetnjom mađarskom suverenitetu te imalo pravo "istraživati aktivnosti koje prijete suverenitetu zemlje". Magyarova vlada bi na temelju amandmana također mogla preuzeti kontrolu nad zakladama koje upravljaju s 20-ak sveučilišta, a vlada bi te zaklade mogla i raspustiti.

U tom slučaju bi se državna imovina u vrijednosti od više stotina milijardi forinta koje je Orbanova vlada dodijelila tim zakladama vratila državi, piše Reuters. "Amandman jasno ističe da iako su zaklade privatni entiteti, njihova imovina je državna imovina", stoji u tekstu prijedloga.

Avatar cuvarkuca
cuvarkuca
11:52 21.05.2026.

Jednim potezom poslao ga u povijest kaže naslov, a radi se o prijedlogu koji može i ne mora biti usvojen. Svašta se ovdje može pročitati.

Backup
11:30 21.05.2026.

Mnogi su često govorili kako svugdje osim kod nas i u rusiji nije provedena lustracija. Pa eto, ako mogu postojati Orban ili Fico u državama koje bi trebale prezirati sve rusko i sovjetsko, čini se da ni tamo lustracija nije bila uspješna.

RatepHR
12:20 21.05.2026.

Magyar dođi k nama...

