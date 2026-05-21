Države EU dogovorile stroža pravila za azil: Uz deportacijske centre ovo su ključne točke

Države Europske unije dogovorile su ključne točke strožih pravila o azilu. EU otvara put centrima za povratak odbijenih azilanata u trećim zemljama i daljnjem pooštravanju pravila azila. Zastupnici Europskog parlamenta objavili su to nakon pregovora s predstavnicima država članica. "Sva preostala politička pitanja detaljno su raspravljena i dogovorena - s izuzetkom pitanja kada će propisi stupiti na snagu", navodi se u izjavi, koju prenosi njemački Focus.de.

Prema izvorima bliskim pregovorima, zemlje su željele više vremena za prilagodbu nacionalnog zakonodavstva prije provedbe određenih propisa. U početku su zahtijevale da većina odredbi nove uredbe o povratku azilanata stupi na snagu nakon dvije godine - s izuzetkom onih koje se odnose na centre za povratak. Parlament, međutim, želi trenutačnu provedbu. Odbijeni tražitelji azila koji se ne mogu vratiti u svoje zemlje podrijetla bit će poslani u posebne centre za povratak („Return Hubs“) izvan Europske unije.

Njemačka je glavni cilj za azilante, i ta država zajedno s nekoliko drugih država članica EU, trenutačno radi na postizanju sporazuma sa zemljama koje su spremne osnovati centre za povratak na svom teritoriju. Do sada nije postojao okvir EU za takva rješenja za treće zemlje. Italija je sklopila sporazum s Albanijom o prepuštanju i pritvora radi deportacije i postupaka azila. Međutim, model je završio pred Europskim sudom pravde (ESP).

Prema izvorima bliskim pregovorima, sporazum propisuje kako odbijeni tražitelji azila moraju surađivati ​​u vlastitoj deportaciji ako žele izbjeći uhićenje. Također se suočavaju s prijetnjom smanjenih ili obustavljenih financijskih donacija ili oduzimanja putnih dokumenata diljem Europe.

Nadalje, pritvor do deportacije moguć je ako odgovorni dužnosnici utvrde da postoji rizik od bijega ili rizik za nacionalnu sigurnost. Dopušteno trajanje pritvora produžit će se prema novim pravilima na maksimalno 24 mjeseca, s mogućim produljenjem od šest mjeseci u određenim slučajevima.