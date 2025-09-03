Austrijska Vlada milijardom eura želi sniziti inflaciju na 2 posto i “kreativno” stimulirati gospodarstvo

Ono što je bilo zajedničko svim govornicima na konferenciji za novinare održanoj u srijedu nakon sastanka austrijske savezne Vlade u Beču, kancelaru Christianu Stockeru iz Narodne stranke (ÖVP), socijaldemokratskom potkancelaru (SPÖ) Andreasu Bableru i šefici liberala Neosa Beate Meinl-Reisinger je, između ostalog, konstatacija da se Austrija suočava s teškim vremenima i da treba strpljenja dok profunkcionira danas doneseni “konjukturni paket mjera”.

“Vremena će i u nadolazećim godinama ostati teška”, rekao je uvodno kancelar Stocker, nakon sastanka Vlade kojim je završila dvodnevna Vladina klauzura.

Austrijska Vlada danas je prihvatila navedeni “konjukturni paket mjera” vrijedan milijardu eura, kojim želi riješit trenutno “goruće” problemie u Austriji: već godinu i po dana galopirajuću inflaciju, dvostruko višu od prosjeka eurozone ( u kolovozu 4,1 posto), te ojačati konkurentnost posrnulog austrijskog gospodarstva, kako bi ponovno krenulo uzlaznom putanjom. Međutim, to nije baš lako, jer Austrija, kako je naglasio austrijski kancelar, mora konsolidirati svoj negativni državni proračun, a “novog novca nema”.

“Više novca bilo bi lijepo, ali ako nije dostupan, mora se nadomjestiti kreativnošću”, rekao je Stocker. Dodao je kako su stoga potrebni novi pristupi za borbu protiv inflacije i poticanja gospodarstva.

“Za to je, između ostalog, potrebno koristiti međunarodne kontakte”, istakao je austrijski kancelar. Uz opasku kako to prvenstveno uključuje teritorijalna ograničenja dostave živežnih namirnica za male zemlje, poput Austrije.

Stocker je najavio da će u srijedu o tome razgovarati i s predsjednikom Europskog vijeća Antoniom Costom, koji je danas bio gost austrijskog kancelara u Beču, kako bi se ishodovalo skidanje zabrane za “austrijsku dodatnu naplatu” za prehrambene proizvode koja vrijedi za male zemlje članice EU-a, kao što su Austrija, Belgija itd. Riječ je, kako je rekao austrijski kancelar, o vrijednosti od 8 posto. Time bi i hrana postala jeftinija i pala inflacija. Ukoliko EU ne reagira, Austrija je spremna, kako se je moglo čuti na Pressici, rješenja tražiti na nacionalnoj razini.

Savezna Vlada također namjerava osnovati s trgovcima u maloprodaji “Savez za cijene hrane” na nacionalnoj razini. To također uključuje i jačanje konkurencije.

Vlada se je danas također složila oko mjera za poticanje gospodarstva. Električna energija i plin bili bi uključeni u zakon o cijenama, kako bi država mogla pravovremeno i učinkovito odgovoriti na skokove cijena, tijekom kriza. Stocker je također najavio smanjenje broja elektroenergetskih tvrtki, kojih sada ima 80-tak, što bi također doprinjelo uštedama. Ali i pojednostavljenje i skraćivanje određenih postupaka, kao i mjere smanjenja birokracije.Tvrtkama bi to olakšalo i planiranje njihovih ulaganja. A ulaganja i udvostručenje bonusa s 10 na 20 posto za one koji su spremni ulagati, jedna je također od važnih Vladinih odluka za oporavak austrijskog gospodarstva.

“Kad su izazovi veliki, jedinstvo mora biti još veće”, rekao je austrijski kancelar, pozvavši sve građane i poduzetnike da svaki u svom djelokrugu doprinosu oporavku i stabilizaciji gospodarstva. “Imamo samo milijardu eura, ne više, ali želimo je pametno uložiti u vremena kao što su ova”, poručio je Stocker.

Potkancelar Babler je rekao da se “kreativnim i troškovno neutralnim” rješenjima nastoji austrijskim građanima život učiniti pristupačnijim. Naglasio je da bi mjere koje je nabrojao Stocker mogle pokrenuti poticanje gospodarstva “na vrlo ciljani način”, unatoč nezavidnoj proračunskoj situaciji.

Babler također vidi potencijal za financijske uštede u planiranom paketu i kroz mjere za borbu protiv korupcije i prijevara, te zatvaranja rupa u poreznom sustavu, kao i za borbu protiv ekstremizma, svih vrsta. U svakom slučaju, ono što je nakon svih govorancija bilo evidentno je, da je stanje u državnoj blagajni Austrije, više nego napeto.

“Ovo je nasljeđe iz prošlosti”, rekla je Meinl-Reisinger istaknuvši kako su prethodne Vlade pokušale novcem riješiti velike probleme Austrije. Čelnica Neosa napomenula je kako pokušaj rješavanja problema samo novcem danas više nije dovoljan i u konačnici je dijelom doveo do sadašnje teške situacije u ovoj alpskoj zemlji. “Mnoga gradilišta, mnoga područja odgovornosti preuzeta su”, ustvrdila je vladajuća “trojka”.

Meinl Reisinger je rekla kako unatoč teškoj proračunskoj situaciji, donesenim Vladinim mjerama se očekuje da će Austrija uspjeti svoj donedavni “uzlazni trend vratiti na pravi put, budući život svima učiniti pristupačnijim i potaknuti investicije i gospodarsku održivost”.

Prema riječima šefice Neosa, austrijska Vlada odana “disciplini potrošnje” zacrtala je jasan cilj za sljedeću godinu, a to je smanjenje stope inflacije na dva posto. I stimuliranje investitora.