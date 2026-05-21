ODBACUJU OPTUŽBE

Ruski veleposlanik otvoreno prijetio jednoj državi pred svima: 'Članstvo u NATO-u vas neće zaštititi'

Robert Jurišić
21.05.2026.
u 07:36

Veleposlanik Vasilij Nebenzja, govoreći tijekom sastanka Vijeća sigurnosti UN-a o sigurnosti u Ukrajini, rekao je da je Kijev već poslao ukrajinske dronove u Latviju te da ruska obavještajna služba može odrediti mjesta lansiranja takvih letjelica.

Ruski veleposlanik pri Ujedinjenim narodima izjavio je u utorak da Moskva ima informacije da Ukrajina planira lansirati vojne dronove iz Latvije i drugih baltičkih država, upozoravajući da članstvo u NATO-u neće zaštititi te zemlje od odmazde. Veleposlanik Vasilij Nebenzja, govoreći tijekom sastanka Vijeća sigurnosti UN-a o sigurnosti u Ukrajini, rekao je da je Kijev već poslao ukrajinske dronove u Latviju te da ruska obavještajna služba može odrediti mjesta lansiranja takvih letjelica.

– Ruska vanjska obavještajna služba objavila je da su joj dobro poznate koordinate centara za donošenje odluka u Latviji te da članstvo u NATO-u neće zaštititi zemlju od odmazde, čak ni kao članicu Saveza – rekao je Nebenzja govoreći uz prevoditelja. Latvijska izaslanica pri Vijeću sigurnosti Sanita Pavluta-Deslandes odmah je odbacila te izjave kao "čistu fikciju".

U utorak je latvijsko ministarstvo vanjskih poslova pozvalo vršitelja dužnosti šefa ruske misije i uložilo "kategoričan prosvjed" zbog izjava ruske strane. – Unatoč ponovljenim komunikacijama latvijske strane putem diplomatskih kanala i u javnosti u kojima se navodi da Republika Latvija nije dala suglasnost za korištenje svog teritorija i zračnog prostora za izvođenje napada na ciljeve u Ruskoj Federaciji, ruska strana nastavlja širiti laži i davati eskalirajuće izjave – priopćilo je latvijsko ministarstvo vanjskih poslova. Tammy Bruce, zamjenica američkog veleposlanika pri UN-u, upozorila je da UN „nije mjesto za prijetnje protiv članice vijeća“ i rekla da će SAD ispuniti sve svoje obveze prema NATO-u, javlja USA Today.

Ukrajinski izaslanik pri UN-u, Andrij Melnik, također je odbacio ruske tvrdnje, nazvavši ih "bajkama" i napomenuvši da su ruski napadi na ukrajinske civile učinili prvu polovicu svibnja jednim od najsmrtonosnijih razdoblja od početka potpune ruske invazije u veljači 2022.

Ruski veleposlanik govorio je nakon što je Ukrajina u utorak okrivila Rusiju za preusmjeravanje jednog od njezinih dronova u estonski zračni prostor, gdje ga je oborio NATO-ov zrakoplov, što je najnoviji prekogranični incident s dronom koji je izazvao političke nemire u baltičkim državama. Latvija je u utorak izdala prvo upozorenje na zračnu prijetnju zbog mogućeg ulaska drona u njezin zračni prostor, rekavši stanovnicima u blizini ruske granice da ostanu u kućama, a na to područje pozvani su zrakoplovi NATO-a. Kasnije su objavili da nisu pronašli dokaze da je dron ušao u zračni prostor Latvije.

NATO Latvija Rusija rat u Ukrajini

MA
mariner
08:19 21.05.2026.

Sve je teže razlikovati naciste od prije 80 godina i današnju rusku vojsku/politiku...

Titoje
08:18 21.05.2026.

ruski nacisti najavljuju novu provokaciju i spremaju novi krvavi rat i agresiju!

Prezime i ime
08:16 21.05.2026.

Ja bih baš sad poslao dron iz Latvije i isprovocirao sukob... rusi ne bi imali nikakvih šansi na dvije velike crte. Ukrajini i na Baltiku...

