Magyar kod Stockera u Beču: 'Novo poglavlje' u bilateralnim odnosima

Nakon svog prvog međunarodnog posjeta Poljskoj, novi mađarski premijer Peter Magyar (45), koji je na izborima u travnju uvjerljivo pobijedio svog prethodnika Viktora Orbana, u četvrtak je izravno iz Varšave doputovao u prvi službeni posjet Austriji. U Beču ga je u Saveznom kancelarstvu dočekao crveni tepih, a ispred zgrade domaćin susreta, austrijski kancelar i čelnik Narodne stranke (ÖVP) Christian Stocker.

Uz državne počasti i himne, ali i cijeli koncert oduševljenja i glasnog skandiranja skupine okupljenih Magyarovih pristaša, od kojih su neki u rukama držali držali travanjske izborne plakate. Nakon zajedničkog jednoiposatnog sastanka Stocker i Magyar, održali su zajedničku konferenciju za medije, uz nazočnost ogromnog broja austrijskih i mađarskih novinara. Austrija i Mađarska namjeravaju uže surađivati unutar Europske unije.

Nakon promjene vlasti u Budimpešti, danas se otvara “novo poglavlje” u bilateralnim odnosima”, poručili su Stocker i njegov mađarski kolega Magyar. Dvojica predsjednika Vlada rekli su da su razgovarali o resetu bilateralnih odnosa Austrije i Mađarske, koji su znatno ohladili za vrijeme Magyarevog prethodnika Viktora Orbana.

Zatim o unapređenju gospodarske suradnje i ukidanju posebnog poreza u Mađarskoj za strane korporacije, te zajedničkoj prekograničnoj suradnji u borbi protiv ilegalne migracije i sigurnosnoj politici. Ali i o obnovi odnosa s Europskom unijom, daljnjem širenju EU-a i strategiji za Zapadni Balkan, obnovi regionalnih saveza i širenju Višegradske skupine, promicanju zajedničkih interesa, energetskoj sigurnosti i suradnji, kao i o ratu u Ukrajini i njegovim posljedicama, te krizi na Bliskom istoku.

Nakon kurtoazne razmjene riječi, Stocker je rekao: “Mađarska se vraća u Europsku uniju kao konstruktivan član. Kao mađarski susjed, kao član Europske pučke stranke i kao Europljanin, radujem se našoj suradnji”. Austrijski je kancelar odmah na početku svom gostu jasno dao do znanja da očekuje da Mađarska što je moguće prije ukine posebno uveden porez za strane korporacije, nazvavši to “diskriminirajućim”. Stocker je pritom posebno inzistirao na poštivanju pravila EU-a.

Magyar je svoj govor započeo na izvrsnom njemačkom jeziku. Kada su na red došli problemi, nastavio je na mađarskom, obećavši da će se pozabaviti navedenim problemom posebnog poreza za strane korporacije, koje posluju u Mađarskoj. “Cilj je reforma poreznog sustava”, istakao je mađarski premijer, napomenuvši da slični problemi postoje i drugdje unutar EU-a, a ne samo u Mađarskoj. Pritom je zatražio od službenog Beča razumijevanje, s obzirom na lošu proračunsku situaciju u Mađarskoj. “Mađarska će biti konstruktivni partner. Međutim, također ćemo se zalagati i za mađarske interese. Stoga će uz kooperaciju, također biti i konfrontacija”, istakao je Magyar. A kada smo kod konfrontacija Magyar je zatražio istragu i potpunu transparentnost vezano uz “slučaj azbesta”, za koji su austrijskim vlastima upućene neizravne kritike. Naime, povišene razine azbesta u zraku, kako se je moglo čuti na Pressici, izmjerene su već u više od 30 mađarskih gradova.

Vjeruje se da koncentracija kancerogenih čestica azbesta potječe od šljunka proizvedenog u kamenolomima u austrijskoj pokrajini Gradišće. U vezi s aferom “Azbest” Magyar je napomenuo da će krivac, koji je prouzročio zagađenje azbestom, morati snositi odštetu, od više desetaka milijardi forinti.

Kako su potvrdili i Stocker i Magyar dogovoreno je osnivanje posebne Radne skupine za istragu “slučaja s azbestom”, u kojoj će biti zajedno austrijski i mađarski stručnjaci. Dodali su kako će već u ponedjeljak počinje s radom na utvrđivanju činjenica. Vezano za nastalu, i za stanovništvo izuzetno zdravstveno opasnu situaciju, Magyar je usputno postavio pitanje: “Je li u to, možda bio uključen i određen stupanj korupcije?”.

Potom je izjavio da će Mađarska po pitanju korupcije odraditi svoju zadaću i smanjiti je na minimum, do kraja vladinog mandata. “Svatko tko pronevjeri, i jednu forintu javnih sredstava, morat će imati posla sa mnom. Nikome ne savjetujem da to čini”, poručio je mađarski premijer. Austrija i Mađarska namjeravaju, kako su istaknuli njihovi šefovi Vlada, uže surađivati i na drugim područjima unutar EU-a. Između ostalog, dogovoren je zajednički sastanak dviju Vlada. Planirano je da se održi u rujnu ove godine u Mađarskoj, u palači austrijske carice Sissi u Gödöllöu. Nakon toga, najavljen je uzvratni susret austrijske i mađarske Vlade, do kraja ove godine u Austriji.

Magyar je na novinarski upit o Višegradskoj skupini, poznatoj kao V4 odgovorio kako je “osobno spreman da se višegradska suradnja proširi i na druge zemlje”, istaknuvši: “Višegradska skupina može povratiti svoju živost i utjecaj unutar Europske unije”. Predložio je uključivanje Austrije, Hrvatske, Slovenije, Rumunjske ili zemalja zapadnog Balkana koje nisu članice EU u taj regionalan savez. “Mađarska želi oživjeti Višegradsku skupinu kao diplomatsku snagu unutar EU, ali i razmotriti njeno proširenje s ostalim članicama V4 skupine”, izjavio je Peter Magyar.

Magyar je najavio da bi Mađarska, koja trenutno predsjeda Višegradskom skupinom, koju čine, Slovačka, Češka, Poljska i Mađarska, mogla organizirati summit u Budimpešti do kraja lipnja. “Podržavam svaku inicijativu da zajedno postignemo što više u Europi”, rekao je Stocker. Ono što je bilo vidljivo na današnjoj Pressici je da Austrija i Mađarska žele formirati zajedničku osovinu u Europi. Višegradska skupina bi se stoga, uskoro mogla proširiti. Da li i na Hrvatsku, koju su danas spominjali i Stocker i Magyar, vidjet će se uskoro. Vezano uz različitosti u mišljenjima i Stocker i Magyar su naglasili da “među prijateljima mora postojati iskrenost i otvorenost”.

Oboje su istaknuli dobru gospodarsku suradnju, koja je, kako su naglasili, od “egzistencijalnog značaja”, za obje zemlje, u ova turbulentna vremena. Stocker je rekao da u Mađarskoj posluje oko 1.400 austrijskih tvrtki u kojima radi oko 70.000 zaposlenih i da je Austrija drugi, najveći strani ulagač u mađarsko gospodarstvo, s volumenom većim od 11 milijardi eura. “Gospodarski odnosi između Austrije i Mađarske su vrlo uski. Mađarska je četvrti najveći izvoznik s preko 7 milijardi eura posljednje godine, što je povećanje od 2,4 posto”, istakao je austrijski kancelar. Osim s austrijskim kancelarom Stockerom, Magyar se je danas prijepodne u Beču sastao i s ministricom za Europu Claudiom Bauer (ÖVP).

Potom i s austrijskim predsjednikom Alexanderom Van der Bellenom. Na radnom ručku mađarski premijer se je sastao s predsjednicom austrijske Gospodarske komore Marthom Schultz i čelnicima austrijskih tvrtki, koje posluju u Mađarskoj. Kako je u izaslanstvu mađarskog premijera Petera Magyara bila i njegova zamjenice i ministrica vanjskih poslova Anita Orban, bila je to dobra prilika i za sastanak i razmjenu vanjskopolitičkih pitanja s njenom austrijskom kolegicom Beate Meinl-Reisinger. Novi mađarski premijer morao je skratiti svoj program posjeta Austriji zbog “hitnih obveza u Budimpešti”, te nije imao vremena za njegov, prethodno najavljen govor na Europskom forumu Wachau u Göttweigu u Donjoj Austriji, koji je upravo u tijeku.