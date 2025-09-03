Naši Portali
KRIMINALNI AZILANTI

Prva deportacija Austrije u Somaliju nakon 20 godina

Ministar unutarnjih poslova Gerhard Karner
Foto: Snježana Herek
Autor
Snježana Herek
03.09.2025.
u 11:25

Prvi put nakon otprilike 20 godina austrijsko Ministarstvo unutarnjih poslova (MUP) deportiralo je u utorak dvojicu azilanata u Somaliju. Prema informacijama MUP-a u Beču, dvojica muškaraca već su sletjela u glavni grad Somalije Mogadishu. Kako je rečeno Austrijskoj novinskoj agenciji (APA) iz Ureda ministra unutarnjih poslova, narodnjaka (ÖVP) Gerharda Karnera dvojica azilanata su u Austriji osuđena za razna kaznena djela. Između ostalog, navodno i za trgovanje drogom.

Prema statističkim podacima, u prvih sedam mjeseci ove godine, Somalijci su bili treća najveća skupina tražitelja azila u Austriji. Ukupno je podneseno 648 zahtjeva državljana te istočnoafričke zemlje za dobivanje azila. Stopa pozitivno riješenih zahtjeva iznosila je 44 posto. Dakle, 463 Somalijca dobila su azil. Uz to, u 334 slučajeva odobrena je supsidijarna zaštita. Humanitarne dozvole boravka dobilo je 12 Somalijaca.

Ministarstvo unutarnjih poslova naglasilo je da deportacija u Somaliju predstavlja nastavak “dosljedne, stroge i pravedne politike azila”, koju provodi austrijska Vlada, Nedavno je jedan 32-godišnji Sirijac, koji je za više kaznenih djela bio sedam godina u austrijskom zatvoru i izgubio azilantski status, također prvi put nakon 15 godina deportiran u Siriju.

Kako je najavio austrijski MUP planirane su i deportacije u Afganistan. Ministar unutarnjih poslova Gerhard Karner u utorak je sa svojim njemačkim kolegom Alexanderom Dobrindtom (CSU) razgovarao kako bi se daljnje deportacije u budućnosti, u različite zemlje iz Austrije i Njemačke mogle koordinirano provoditi “još učinkovitije”.

