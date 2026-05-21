Milan u ovakvoj bolnici nikad nije bio: 'MR je gotov odmah i košta samo 38 eura'

Na društvenim mrežama sve se češće pojavljuju snimke i iskustva stranih posjetitelja koji prikazuju kako izgleda liječenje u kineskim državnim bolnicama, a dojmovi koje dijele ukazuju na sustav koji se u ključnim segmentima bitno razlikuje od europskih standarda. Jedan od takvih primjera objavio je srpski državljanin Milan Šarić koji na društvenim mrežama koristi profil “Putnik iz Srbije”, a koji je nedavno boravio u Kini i posjetio državnu bolnicu. U videu opisuje izrazito brzu administraciju, visoku razinu organizacije i široku dostupnost dijagnostike i terapije.

Prema njegovim navodima, registracija pacijenata traje svega nekoliko sekundi – dovoljno je, kako kaže, učitati osobni dokument i odabrati liječnika. Već pri dolasku pacijenti se, tvrdi, često odmah upućuju na vađenje krvi, a sustav je organiziran kroz velik broj šaltera kako bi se izbjegla gužva i čekanje. “Rezultat dobijete za redovne analize do 30 minuta, ali često i za 15 minuta”, navodi Šarić. U bolničkom prostoru, tvrdi srpski putnik, pacijentima su dostupni i sadržaji poput kafića, pekarnica, masažnih stolica pa čak i klavira.

U slučaju dijagnostičkih postupaka, poput magnetske rezonance, navodi se da se pregled može obaviti u vrlo kratkom roku, uz cijenu od oko 4500 dinara, što je oko 38 eura. Kod ozbiljnijih bakterijskih infekcija pacijenti se, prema istim navodima, odmah upućuju na infuzijsku terapiju kako bi se ubrzalo liječenje i spriječile komplikacije. Sustav je, prema njegovu iskustvu, široko dostupan – Kina, kako se navodi, ima oko 37.000 bolnica i više od 100.000 klinika. “Zdravstveni sistem je vrlo razvijen. Državne bolnice su opremljene, brze i uslužne”, navodi Šarić u svom opisu.

Slične trendove potvrđuju i međunarodni izvještaji koji sve češće govore o porastu tzv. “reverse medical tourisma”, pojave u kojoj strani pacijenti dolaze na liječenje u Kinu, umjesto da kineski pacijenti odlaze u inozemstvo. Prema podacima kineskih zdravstvenih institucija i izvještajima objavljenima u državnim medijima, jedan od ključnih razloga za taj trend su učinkovitost sustava, relativno kratka čekanja te znatno niži troškovi liječenja u odnosu na zapadne zemlje.

Tako China Daily navodi da se u mnogim slučajevima pregledi, dijagnostika pa čak i kirurški zahvati mogu obaviti u roku od nekoliko dana. Prosječna cijena bolničkog liječenja iznosi oko 9.870 juana (1250 eura), dok je prosječan ambulantni pregled oko 361 juan (45 eura). China Daily ističe i da kineski zdravstveni sustav bilježi snažan tehnološki razvoj, uključujući integraciju umjetne inteligencije u dijagnostiku i liječenje, kao i kombinaciju zapadne medicine i tradicionalne kineske medicine. Osim toga, zdravstveni sektor snažno je financiran javnim sredstvima. Primjerice, ukupna izdvajanja za zdravstvo u 2024. godini iznosila su 6,7 posto BDP-a, pri čemu većinu pokrivaju država i društveni fondovi.