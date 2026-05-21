Ivan Hrstić
Autor
Ivan Hrstić

Nikakav Klub liječenih ubojica! Ima samo jedan način za obračun sa zvijerima poput Aleksića

21.05.2026. u 07:32

Ne. Nije smrtna kazna. Jer starozavjetna ili šerijatska osveta nikad ne bi smjela biti sama po sebi svrha nijednog zakona. Nikad oko za oko, nikad zub za zub. Društvo koje počiva na osveti i primitivnim strastima ne može biti dugog vijeka. Obično u njima i ono samo izgori. No, to nipošto ne pretpostavlja milost, oprost i zaborav po protoku vremena ili isteku kazne. Ne, ne za svako djelo.

"Glavna svrha izvršavanja kazne zatvora jest, uz čovječno postupanje i poštovanje dostojanstva osobe koja se nalazi na izdržavanju kazne zatvora, njegovo osposobljavanje za život na slobodi u skladu sa zakonom i društvenim pravilima, čime se pridonosi zaštiti društvene zajednice."

Ne, ako ste možda pomislili, nije vam to manifest neke udruge civilnog društva, koja ratuje za nekakvu utopiju, to što ste upravo pročitali doslovno je prijepis iz aktualnog hrvatskog zakonodavstva, u koji su takve formulacije ugrađene - već više od četvrt stoljeća. Otkako ih je Hrvatska preuzela od Europe. Pogađate, lajtmotiv zakonodavstva koje smo koristili do tada preuzeli smo iz bivše države. Tada su zatvori bili - institucije za preodgoj. Kako kriminalaca tko i politički nepoćudnih. Eto, i Goli otok bio je institucija za politički preodgoj.

Avatar Scuderia
Scuderia
09:03 21.05.2026.

Mekano društvo kakvo imamo danas je problem. Ne zazivam diktaturu, ali zazivam brutalnije zakone i provedbu istih. Primjerice ajde glumi frajera u Singapuru i na ulicu ispljuni žvaku.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

