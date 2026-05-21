Nikakav Klub liječenih ubojica! Ima samo jedan način za obračun sa zvijerima poput Aleksića

"Glavna svrha izvršavanja kazne zatvora jest, uz čovječno postupanje i poštovanje dostojanstva osobe koja se nalazi na izdržavanju kazne zatvora, njegovo osposobljavanje za život na slobodi u skladu sa zakonom i društvenim pravilima, čime se pridonosi zaštiti društvene zajednice."



Ne, ako ste možda pomislili, nije vam to manifest neke udruge civilnog društva, koja ratuje za nekakvu utopiju, to što ste upravo pročitali doslovno je prijepis iz aktualnog hrvatskog zakonodavstva, u koji su takve formulacije ugrađene - već više od četvrt stoljeća. Otkako ih je Hrvatska preuzela od Europe. Pogađate, lajtmotiv zakonodavstva koje smo koristili do tada preuzeli smo iz bivše države. Tada su zatvori bili - institucije za preodgoj. Kako kriminalaca tko i politički nepoćudnih. Eto, i Goli otok bio je institucija za politički preodgoj.