Domagoj Galić, nakon afere Hipodrom priznao krivnju i sudjelovanje u poreznoj prevari, krivnju priznao i brat nogometaša Darija Šimića

Domagoj Galić, koji je u aferi Hipodrom priznao krivnju i nagodio se s USKOK-om te je i osuđen, tim stupama je krenuo i postupku u kojem je bio jedan od 53 optuženika koje USKOK tereti da su u sklopu zločinačkog udruženja utajili porez. Osim njega, krivnju je priznao i Josip Šimić, brat nogometaša Darija Šimića, te još petorica okrivljenika. S tim se broj nagodbi u ovom slučaju popeo na 25, a hoće li ih biti još tek će se vidjeti. Prema optužnici na čelu zločinačkog udruženja je bio Goran Krunić, a optužnicom su obuhvaćeni i neki članovi njegove obitelji, poput njegove majke koja se već nagodila s USKOK-om. Krunića USKOK tereti da je organizirao lanac tvrtki preko kojih su se izdavale lažne fakture na osnovu kojih se izvlačio novac te su se umanjivale porezne obveze.

Što se tiče Galića, njega je u ovoj priči USKOK teretio za sudjelovanje u poreznoj prevari kojom je proračun oštećen za 239.959 eura. Teretilo ga se da je kao predsjednik uprave Eurolex Zaštite do 11. lipnja 2024., a nakon toga kao stvarni voditelj poslovanja te tvrtke, od početka 2023. do kraja 2024. dogovorio je izradu nevjerodostojnih računa koje su Eurolex Zaštiti izdala društva povezana s drugim okrivljenicima. Izdano je računa u ukupnom iznosu od oko milijun eura, a od tog iznosa 215.474, bio je PDV. U tim računima, tvrdio je USKOK, neistinito je prikazano da su obavljene isporuke i oporezivi promet, iako isporuke nisu izvršene. Na temelju tih računa Eurolex Zaštita je u prijavama PDV-a iskazivala pretporez i tako neosnovano smanjila obvezu PDV-a za 215.474 eura.

Novac je potom uplaćivan na račune više povezanih društava, prenošen dalje, podizan u gotovini i vraćan Galiću, nakon što su organizatori sheme zadržali dogovorenu proviziju. USKOK je navodio da je Galiću vraćeno 969.634 eura, što nije prijavio poreznoj upravi. Time je izbjegao plaćanje poreza na dohodak od kapitala od 132.222 eura. Sud je utvrdio da je, nakon uračunavanja isplaćene provizije, državni proračun oštetio za 239.959 eura, pa je Galić osuđen uvjetno na godinu dana zatvora uz rok kušnje od tri godine, a izrečena mu je i sporedna novčana kazna od 20.000 eura. Državi mora vratiti 239.959 eura s kamatama te mora platiti 1260 eura sudskih troškova.

Što se tiče Josipa Šimića, njega se teretilo da je od početka 2023. do kraja 2024. dogovorio izradu nevjerodostojnih računa koje su društva povezana s drugim okrivljenicima izdala tvrtki Živi bar. Izdano je računa u ukupnom iznosu od 156.073 eura, od čega se 31.214 eura odnosilo na PDV. Prema optužnici, Šimić je bio svjestan da se radi o računima po kojima isporuke nisu obavljene, a na temelju njih u prijavama PDV-a iskazao je pretporez i neosnovano umanjio obvezu PDV-a tvrtke Živi bar. Dio novca vraćen mu je u gotovini, a taj primitak nije prijavio poreznoj upravi pa je proračun oštećen za 34.760 eura, dok je 15.607 eura isplaćeno na ime dogovorene provizije.

On je osuđen na uvjetnu kaznu od 10 mjeseci zatvora uz rok kušnje od dvije godine. Izrečena mu je i sporedna novčana kazna od 9000 eura, koja će se namiriti iz ranije privremeno oduzetog novca. Mora državi nadoknaditi 34.760 eura s kamatama. Od toga će se 22.066 eura namiriti iz privremeno oduzetog novca, a preostalih 12.695 eura mora platiti u roku od 15 dana od pravomoćnosti presude. Mora platiti i 1260 eura sudskih troškova. Što se tiče preostalih optuženika koji su se nagodili, jedna je osuđen na rad za opće dobro, a četvorica na uvjetne kazne.