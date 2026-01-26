U HNB-u je imao plaću veću od 7400 eura: Ima dva kredita, ušteđevinu od 65 tisuća eura i brod

Tomislav Ćorić rođen je u Metkoviću 1979. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Pločama i potom odlazi u Zagreb. Diplomirao je 2003. na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je 2007. i magistrirao, a 2011. stekao je titulu doktora ekonomskih znanosti. Usavršavao se iz područja monetarne politike na Sveučilištu Greenwich u Ujedinjenom Kraljevstvu. Kratko je od 2016. do 2017. obnašao dužnost ministra rada i mirovinskog sustava, od 2017. do 2020. bio je ministar zaštite okoliša i energetike, a od 2020. do 2022. ministar gospodarstva i održivog razvoja. Odlukom Hrvatskog sabora, sa 76 glasova zastupnika za, uz 41 glas protiv, imenovan je viceguvernerom HNB-a, gdje koordinira i rukovodi poslovima iz područja Sektora bonitetne regulative i metodologije, Sektora bonitetne supervizije, Sektora specijalističke supervizije i nadzora, Ureda za koordinaciju poslova bonitetne supervizije, nadzora i upravljanja rizicima i Ureda za nadzor subjekata u kupoprodaji neprihodonosnih kredita.

Od lipnja 2022. član je Nadzornog odbora Europske središnje banke i član Odbora nadzornih tijela Europskoga nadzornog tijela za bankarstvo. Prema imovinskoj kartici plaća u HNB-u mu je 7433 eura, oko 2640 eura više od ministarske plaće Marka Primorca koji je primao 4793 eura. U imovinskoj kartici naveo je i godišnji prihod od 19.968 eura od nesamostalnog rada. U imovinskoj kartici su i dva kredita, veći od 210.300 eura s ratom od 1460 eura iz 2025., a drugi od 58.750 eura s ratom od 200 eura mjesečno podignut 2003. Pod obveze je upisao i pozajmicu od 50.000 eura iz 2025., s rokom vraćanja od 60 mjeseci. U vlasništvu ima stan u Zagrebu veličine 80 četvornih metara. Ima brod Pasara s kabinom vrijedan 35.000 eura. Uštedio je 65.000 eura. U imovinskoj kartici piše i da je razveden te da nema djece. Oporba ga je 2022. prozivala da je kao ministar zaštite okoliša i energetike bio upleten u aferu Krš-Pađene, pa je Most svojevremeno zazivao njegov opoziv.

Jedan od osumnjičenika za pogodovanje investitorima u vjetropark rekao je da ministarstvo koje je tada vodio Ćorić izdalo pozitivno mišljenje za vjetropark iako, kako je tvrdio Uskok, investitori nisu zadovoljili sve potrebne uvjete. Ćorić je novinarima rekao da 2019. nije pogodovao investitorima vjetroparka Krš-Pađene koje je istraživao Uskok. - U kontekstu predmeta Krš-Pađene bio sam i bit ću na raspolaganju tijelima RH u bilo kojem trenutku i odgovoriti na sva ona pitanja na koja trebam odgovoriti ukoliko za to bude potrebe. S obzirom da je predmet Krš-Pađene u fazi istrage, na potencijalne objave, iskaze ili eventualne obrambene strategije nemam namjere niti smijem dalje govoriti – rekao je tada. Premijer Andrej Plenković naglasio je da Tomislav Ćorić ima i dalje njegovo povjerenje u da "ficleki koji izlaze iz istrage" ne zavrjeđuju nikakav komentar.

Uoči sjednice užeg kabineta Vlade u rujnu 2020., kad su ministri odgovarali naa pitanja o predsjedniku uprave Janafa Draganu Kovačeviću, jednom od uhićenih u korupcijskoj aferi, Ćorić je rekao da Kovačevića zna od 2013. - U nekoliko navrata bio sam i gost u njegovom klubu - rekao je. Radi se o već legendarnom klubu u Slovenskoj 9. Na pitanje je li i on ostavljao svoj mobitel dok je ulazio u klub, kako se to navodno prakticiralo, odgovorio je da ne želi to dijeliti s hrvatskom javnošću. - Na tu temu sam sve rekao. U nekoliko navrata sam bio u tom prostoru. Ako bilo koga od nadležnih institucija zanima išta po pitanju mog druženja, ja ću biti spreman na sva pitanja im odgovarati.

Ono što sigurno neću učiniti je zabavljati javnost takvim detaljima – prenijeli su mediji njegov odgovor. Medijima je bilo zanimljivo i njegovo potpisivanje postova na društvenim mrežama s inicijalima "tć". Pisalo se, uz ostalo, i o spornim imenovanjima. Kandidatkinja za funkciju ravnateljice Nacionalnog parka Krka Ljiljana Zmijanović je u društvu mostovaca Slavena Dobrovića i Mire Bulja na konferenciji za novinare pred Ćorićevim ministarstvom prosvjedovala protiv ponovnog imenovanja na čelo te ustanove Nelle Slavice. Zmijanović koja je tvrdila da je morala imati prednost, rekla je da je kao ministar energetike i zaštite okoliša izigrao zakone vlastite države i načelo trodiobe vlasti.

Upravni sud u Splitu je utvrdio bitnu povredu natječajnih uvjeta i naredio ministru da poništi imenovanje i donese novu odluku na temelju već provedenog natječaja. “Uzimajući u obzir izvješće Povjerenstva koje je, cijeneći koncepciju rada i razvoja imenovane, provedeni razgovor i dosadašnje radno iskustvo, predložilo Nellu Slavicu za najprikladnijeg kandidata, ministar je, pridržavajući se pravnih shvaćanja i primjedbi suda, istu imenovao ravnateljicom na mandatno razdoblje od četiri godine”, stajalo je u odgovoru Ministarstva.