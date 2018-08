Čorak: Sud je zabranio naše ustavno pravo. CA: Pregovorima do dogovora

Predstavnik sindikata u Croatia Airlinesu Antonio Čorak izrazio je nezadovoljstvo odlukom Županijskog suda o zabrani štrajka u nacionalnom avioprijevozniku te je najavio žalbu na tu presudu u nadi da će se ona promijeniti.

"Županijski sud je donio odluku koja nam zabranjuje naše ustavno pravo na štrajk. Smatramo da smo poduzeli sve potrebne radnje da štrajk bude legalan", rekao je Čorak nakon izricanja presude.

Kazao je da su prije svega razočarani načinom na koji je štrajk zabranjen i ocjenom suda da sindikati nisu pregovarali u dobroj vjeri.

"Ne znam po kojim je to parametrima izračunato, uzimajući u obzir da smo mi uvjete za štrajk imali i prije godinu dana. Samo na račun naše dobre vjere mi smo štrajk odgađali i pokušali se dogovoriti. Zato nam nije jasno po kojim je paramettrima sud donio odluku da nismo pregovarali u dobroj vjeri", rekao je Čorak.

Najavio je žalbu Vrhovnom sudu kojem će se žaliti u roku od osam dana, nakon čega će taj sud u roku od pet dana donijeti svoju odluku koja će biti konačna.

Komentirajući navode suda da sindikati nisu odazivali na pozive uprave na daljnje pregovore, i to u tri navrata, Čorak je rekao da je točno da im je uprava ponudila jedan prijedlog kolektivnog ugovora, ali da sindikati nisu bili s time zadovoljni.

"I to nije znak da to nije naša dobra vjera. Mi imamo svoj prijedlog o kojem nismo imali prilike pregovarati. To ne može biti dokaz da je to bila naša loša vjera", kazao je Čorak.

Na ocjenu uprave da su sindikalni zahtjevi u iznosu od 50 milijuna kuna godišnje neostvarivi, Čorak je rekao da je ta njihova procjena prenapuhana.

"Smatramo da ako ne mogu osigurati sredstva koja bi nam omogućila prava koja tražimo, oni trebaju promijeniti način poslovanja i prepustiti nekome drugome da upravlja tvrtkom", dodao je.

Procijenio je da će najesen biti još teži uvjeti rada u smislu poslovanja i da više neće imati tko održavati avione ni letjeti. "Mislim da je ljudima već preko glave ove dvije godine razvlačenja i natezanja, a posla ima vani. Očekujem da će doći do odljeva i da će kompanija biti u još većim problemima."

Odbacio je tvrdnje uprave da organizatori štrajka ne predstavljaju sve radnike već samo 300-tinjak dok je 700 protiv. "To nije istina. Nas podržava cijeli operativni sektor - piloti, kabinsko osoblje, zrakoplovno tehničko osoblje i sva operativa. Oni nas apsolutno podržavaju i stoje iza nas", rekao je.

Na pitanje misli li da je postojao pritisak vlade i ministra prometa Olega Butkovića, sindikalist je rekao da ne želi prejudicirati je li to bio neki pritisak, ali, ustvrdio je, definitivno je odluka o privremenoj zabrani štrajka od prije dva dana donesena na račun pisma koje je ministar poslao upravi".

Čorak je također ustvrdio da je u kompaniji u prvih šest mjeseci prikazan gubitak od 80 milijuna kuna zbog manjka kadra zbog čega su letove Croatia Arilinesa morale voziti druge kompanije.

Predstavnica uprave Croatia Airlinesa Branka Sremac izrazila je zadovoljstvo odlukom Županijskog suda u Zagrebu o zabrani štrajka u toj kompaniji, istaknuvši da su s njome najzadovoljniji putnici i 700 radnika koji nisu bili za štrajk te je poručila da su pregovori jedini način da se postignu dogovori i ugovori.

"Presuda prvo znači da nema štrajka u Croatia Airlinesu, promet ide redovito. S tom presudom najsretnije je onih 700 radnika koji nisu bili za ovaj štrajk i koji su pratili cijeli tijek naših kolektivnih pregovora svih 20 mjeseci i silno priželjkivali da se postigne dogovor pregovorima i kompromisima, a ne industrijskim akcijama. Vjerujem da je ova današnja odluka veliko veselje i za naše putnike koji znaju da sada mogu završiti i započeti ljetovanja", kazala je Sremac novinarima nakon presude.

Županijski sud u Zagrebu u četvrtak je donio odluku o zabrani štrajka u Croatia Airlinesu (CA), uz obrazloženje da tuženik - sindikat Organizacije radnika Croatia Airlinesa (ORCA) nije pregovarao u dobroj vjeri radi sklapanja novog kolektivnog ugovora.

"Poruka Croatia Airlinesa je, a što je na kraju i današnjom presudom svima poručeno - pregovori, pregovori, pregovori. Mandati Uprave, postavljanje Uprave, to nisu teme kolektivnog pregovaranja i ne trebaju biti nikakav razlog da mi nemamo kolektivni ugovor", poručila je Sremac.

Ustvrdila je kako su u toj kompaniji u tom pogledu veoma socijalno osjetljivi i imaju tradiciju kolektivnog pregovaranja i da se na taj način treba razgovarati.

Naglasila je i da Croatia Airlines nije kompanija koja može dizati plaće, jer ne zarađuje dovoljno da bi ih povećavali u toj mjeri te da imaju i drugih izdataka.

"Državne potpore nisu više dozvoljene i u tom smislu ne možemo se baš ponašati kao državna kompanija na način - država će to platiti pa ćemo mi postavljati zahtjeve i čekati da dođe neka uprava koja će to potpisati", kazala je Sremac, apeliravši na radnike CA da dođu natrag na posao i na pregovore.

Podsjetivši da su pregovori trajali od prošlog proljeća, kazala je da je sindikat ORCA imao prekomjerne zahtjeve od kojih nije odstupio do danas.

"Sami su proglasili zastoj u pregovorima lani u prosincu, iako je ponuda CA ipak nekako progresirala i bilo je ponuđeno povećanje materijalnih prava radnika i povećanje plaća od 10 do 12 milijuna kuna. To nisu bili okviri koji su njih zadovoljavali, raskorak je ogroman od 52 milijuna koliko traže do 10 milijuna koliko je ponuđeno, i oni su tada zaključili da pregovarati s poslodavcem više ne treba", istaknula je.

Sremac poručuje da rješenje nije u štrajku jer su to sve, kazala je, nasilne akcije koje svima štete i zbog čega će biti manje novca u kompaniji. "Svoje odnose moramo urediti, tu mora biti kompromisa i popuštanja i s jedne i s druge strane", kazala je.

Izrazila je nadu da će ova presuda olakšati pregovore sa sindikatima.

"Nadam se da će, kada se glave ohlade i strasti primire, svi vidjeti da izlaz nije u štrajku. Naprosto, cijela javnost je čula zahtjeve naših radnika, nema ništa novo što bi se u štrajku reklo. Nastala bi kaotična situacija u zračnom prometu i mislim da je to šteta koja daleko prelazi samo štetu za kompaniju. Dogovori i ugovori se mogu postići jedino pregovorima'', poručila je Sremac.

Pogledajte video - Poznate osobe na ljetovanju u Hrvatskoj

[video: 26154 / Poznate osobe na ljetovanju u Hrvatskoj]