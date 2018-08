Butković odgovorio sindikatu: Ne smijemo pristati na ucjene, a na sud nisam utjecao

Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković održao je izvanrednu konferenciju za novinare povodom odluke Županijskog suda o privremenoj mjeri zabrane štrajka sindikata ORCA.

"Našli smo se u bespotrebnoj situaciji, to smo od početka komunicirali. Što se tiče razloga sindikata za štrajk, mi smo se u ministarstvu uključili prošle godine u cijeli problem, održali nekoliko sastanaka, a rezultat je da se primjenjuje stari kolektivni ugovor i još neka prava koja nisu u ugovoru. Zato nije bilo potrebe za ovom akcijom. Apeliram na radnike i upravu da sjednu za stol. Jedini je izlazak iz ovoga pronalazak strateškog partnera i zato je tvrtka vraćena na popis strateških tvrtki. Štrajk ne bi bio u interesu tvrtke i radnika, pozivamo na razgovor i dijalog", rekao je u uvodu Butković.

Na pitanje kako komentira optužbe sindikata da je vršio pritisak na sud rekao je: "Nisam utjecao na sud, niti to smijem raditi. Kao resorni ministar moje je za reći ono što mislim da je činjenica".

"Ako su razlozi za štrajk da netko ucjenjuje Vladu da nešto učini, onda to treba i jasno reći. Ako je razlog kolektivni ugovor kojeg nema već 20 mjeseci, a koji je uprava nudila u okviru svojih mogućnosti, onda prava radnika nisu ugrožena", dodao je.

"Postupak izbora nove uprave je u tijeku. Ali, to ne smije biti razlog za štrajk jer bi to bila ucjena, a na to nitko ne smije pristati", ponovio je Butković.

"Mi smo s premijerom imali sastanak, i na tom sastanku smo razgovarali o stabilizaciji tvrtke. Činjenica je da CA treba stabilizacija", rekao je Butković o stanju u tvrtki.

Na ovu odluku suda i izjave ministra Butkovića reagirao je i putem Facebooka SDP-ovac Domagoj Hajduković.

"Zašto ministar Butković nije predložio novu Upravu Croatia Airairlines skoro dvije godine? Trebamo li i to pitati Sud? Ili što je s Uljanikom, HŽ-om, Petrokemijom, INA-om? Selo gori a Vlada “štrajka” u Villi Costbella? Ljudi, prevruće je za krize..", napisao je Hajduković.

Radnici idu u štrajk, Butković: Croatia Airlines to će vrlo teško izdržati