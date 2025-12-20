Slavonac Ivo Mijatović Ico u Beču predstavio svoju poeziju i knjigu 'Nećete preko pruge'

Hrvatski književnik Ivo Mijatović Ico predstavio je prostorijama Folklornog ansambla “Šokadija” u Beču svoju knjigu “Nećete preko pruge”, čija je suatorica njegova kćer Katarina Saračević. Riječ je dokumentarnom esejističkom prikazu obrane grada Vinkovaca u Domovinskom ratu gdje autor poručuje - “Ovo je moj kvart, moj grad, moja Hrvatska!" U knjizi su opisani dijelovi ratnih zbivanja na području grada Vinkovaca, s posebnim osvrtom na Mjesni odbor "Ban Jelačić" - 1991. /1992. godine. Osim navedene knjige, Ivo Mijatović Ico, koji živi u Gradištu kod Županje, bečkim je Hrvatima predstavio i svoju poeziju.

Sve nazočne uvodno je pozdravila predsjednica FA "Šokadije" Viktoria Šimičić, koja je potom zajedno s Josipom Čenićem, kantautorom i vođom glazbenog sastava “Dubrovački kavaljeri” iz Beča, uz buran aplauz publike, otpjevala pjesmu "Šumi, šumi Javore". Kroz program je vodila pjesnikinja Maja Epp, također Slavonka s bečkom adresom i sudionica Domovinskog rata. Mijatovićeve pjesme čitala je pjesnikinja Maja Epp, kantautor Josip Čenić, a potom i sam autor. Čenić je svojim vještim prebiranjem po gitari i sjetnim pjevanjem dao dojmljiv glazbeni okvir bečkoj književnoj večeri. Ali ne samo to, nego je i uspostavio sjajan kontakt s publikom koja je zajedno s njime pjevala.

Ovogodišnju nagrađenu pripovijetku "Babini plameni križari" iliti "Miris knjige iz kofera" je čitala književnikova kćer Katarina Saračević, inače učiteljica po struci. Katarina je, inače, i suautor slovarice i matematičke početnice za predškolsku djecu, čiji je autor njen otac Ivo Mijatović Ico. Organizator književne večeri na kojoj je bečkoj publici predstavljen hrvatski književnik Ivo Mijatović Ico, bila je kreativna Hrvatica Jasminka Jakić iz Beča, koja vodi Kulturnu inicijativu “Decroation”, a domaćin FA “Šokadija Beč.

U svakom slučaju bila je to zanimljiva književna večer, u tijeku koje je publika imala priliku uživati ne samo u poeziji i prozi nego i u glazbi, te iza toga u zajedničkom druženju. Publika je uživala u poeziji, u glazbi, gdje su zajedno svi pjevali, a poslije i u zajedničkom druženju.

Ivo Mijatović Ico je rođen 1969. godine u Vinkovcima, gdje je završio i Osnovnu i srednju, upravno-pravnu školu. Potom je studirao pravo. Mijatovićevi književni radovi obavljeni su u više od 50-tak zbornika u Hrvatskoj i susjednim zemljama. Urednik je i 20-tak knjiga. Autor je i slovarice i matematičke početnice za predškolsku djecu. Za svoje književne i pjesničke radove, višestruko je nagrađivan. Član je Matice hrvatske.