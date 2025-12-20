Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 75
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
PREMIUM ponuda godine: čitaj zaključani sadržaj samo za 0,58€ mjesečno! Akcija vrijedi do 21.12.2025.!
Poslušaj
Prijavi grešku
USPOREDILI SMO CIJENE

Jedan proizvod poskupio je u odnosu na prije pet godina za čak 215%, a sigurno ćete ga kupovati za Božić

Foto: Duško Jaramaz/Pixsell
1/6
VL
Autor
Vecernji.hr
20.12.2025.
u 12:24

Unatoč tome što su cijene u nebu, potrošnja je sve veća

Odlazak u trgovinu po namirnice mnogima je vjerojatno jedan od najgorih kućanskih zadataka. Treba biti čarobnjak da bi se opskrbili za neokliko dana, napunili više od dvije vrećice i potrošili manje od 100 eura. 

No, unatoč tome, trgovci ne bilježe pad potrošnje, dapače, potrošnja je sve veća i veća pa i cijene rastu u skladu s time. Zbog toga smo pregledali katalog jednog trgovačkog lanca iz prosinca 2020. godine i usporedili cijene nekoliko proizvoda s ovima koje imamo danas na policama. 

Među proizvodima kojima je cijena najviše rasla su kave. Naime, Gloria Minas mljevena kava od 250 grama košta 5,09 eura, a 2020. godine je koštala 17,99 kuna. Riječ je o povećanju cijene od čak 113,18 posto. 

Nescafe Gold instant kava od 190 grama sada košta 14,49 eura, a prije pet godina koštala je 65,99 kuna (44,99 kn na akciji). Osim što se gramaža smanjila za 10 grama, cijena je veća za čak 65,43 posto. 

Razne vrste Milka čokolada od 90 ili 100 grama prije 5 godina koštale su 4,99 kuna, a sada je gramaža smanjena na 80 grama i koštaju 2,09 eura.  Povećanje cijene Milka čokolade iznosi 215,57 posto u odnosu na cijenu prije 5 godina. 

Trapist sir Paške sirane prije pet godina koštao je za kilogram 79,90 kuna, a sada taj isti sir za kilogram košta 22,99 eura. Riječ je o povećanju cijene od 116,79 posto. 

Kilogram junećeg buta prije 5 godina koštao je 47,99 kuna, a sada na akciji košta 12,49 eura. Riječ je o povećanju od 96,1 posto. 

Ključne riječi
trgovine rast cijena cijene

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!