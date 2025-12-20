Jedan proizvod poskupio je u odnosu na prije pet godina za čak 215%, a sigurno ćete ga kupovati za Božić

Odlazak u trgovinu po namirnice mnogima je vjerojatno jedan od najgorih kućanskih zadataka. Treba biti čarobnjak da bi se opskrbili za neokliko dana, napunili više od dvije vrećice i potrošili manje od 100 eura.

No, unatoč tome, trgovci ne bilježe pad potrošnje, dapače, potrošnja je sve veća i veća pa i cijene rastu u skladu s time. Zbog toga smo pregledali katalog jednog trgovačkog lanca iz prosinca 2020. godine i usporedili cijene nekoliko proizvoda s ovima koje imamo danas na policama.

Među proizvodima kojima je cijena najviše rasla su kave. Naime, Gloria Minas mljevena kava od 250 grama košta 5,09 eura, a 2020. godine je koštala 17,99 kuna. Riječ je o povećanju cijene od čak 113,18 posto.

Nescafe Gold instant kava od 190 grama sada košta 14,49 eura, a prije pet godina koštala je 65,99 kuna (44,99 kn na akciji). Osim što se gramaža smanjila za 10 grama, cijena je veća za čak 65,43 posto.

Razne vrste Milka čokolada od 90 ili 100 grama prije 5 godina koštale su 4,99 kuna, a sada je gramaža smanjena na 80 grama i koštaju 2,09 eura. Povećanje cijene Milka čokolade iznosi 215,57 posto u odnosu na cijenu prije 5 godina.

Trapist sir Paške sirane prije pet godina koštao je za kilogram 79,90 kuna, a sada taj isti sir za kilogram košta 22,99 eura. Riječ je o povećanju cijene od 116,79 posto.

Kilogram junećeg buta prije 5 godina koštao je 47,99 kuna, a sada na akciji košta 12,49 eura. Riječ je o povećanju od 96,1 posto.