Cockta pojasnila svoju objavu: Neki su nas pogrešno razumjeli. Suosjećamo sa svima

Nekoliko građana iz više hrvatskih gradova prijavilo je tegobe nakon što su pili gazirana pića. Tema je to koja je zaokupirala javnost ovoga tjedna, a situacija je rezultirala povlačenjem dijela proizvoda Coca-Cole. Tvrtka je, podsjetimo, jučer navela kako njihova interna analiza nije pokazala nepravilnosti u proizvodnji ili u proizvodima, no odlučili su povući dio asortimana do završetka službene istrage. Dok mnogi zbog sumnji na trovanje posljednjih dana kritiziraju Coca-Colu, veliku je pažnju na platformi X, ranije poznatoj kao Twitter, pridobila objava Cockte.

"Dobra večer", stoji u kratkoj objavi Cockte, napisanoj u utorak. Istoga dana, podsjetimo, nadležne službe potvrdile su kako je nekoliko osoba prijavilo tegobe, a prvi se put oglasila i Coca-Cola. Zbog toga, neki su i u komentarima ove objave o tome raspravljali.

"S obzirom da sam razočaran Coca Colom, postajem vaš fan broj 1", "Ja ne znam kako možete piti Coca Colu pored Cockte", "Imam žalbu na vaš proizvod. Koristio sam ga za čišćenje wc školjke i pločica te očepljivanje odvoda jer sam to vidio na internetu, ali što se tiče otapanja nije ni do koljena Cola Coli", neki su od komentara.

Nakon toga, Cockta se ponovno oglasila u srijedu te se osvrnula na svoju objavu. Naime, ustvrdila je kako su neki korisnici krivo shvatili što su htjeli reći. "Društvo, žao nam je što su neki od vas ovaj naš tvit razumjeli pogrešno. Naše dobra večer je značilo samo 'dobra večer'. Suosjećamo sa svima koji se nose sa trenutnom situacijom u susjedstvu", pojasnili su. Komentari na toj objavi su, čini se, onemogućeni.

Društvo, žao nam je da su neki od vas ovaj naš tvit razumeli pogrešno. Naše dobro veče je značilo samo „dobro veče”. Saosećamo sa svima koji se nose sa trenutnom situacijom u komšiluku🇭🇷. https://t.co/qKBTHfw1Sm — Cockta (@cockta) November 8, 2023

Coca-Cola je jučer, podsjetimo, odlučila povući jednu seriju Coca-Cola Original Tastea te dvije ograničene serije Römerquelle Emotion Blueberry Pomegranatea.

"Privremeno povlačimo jednu seriju Coca-Cola Original Taste 500 ml u plastičnoj ambalaži (PET) s tržišta prema Usmenom rješenju Državnog inspektorata Republike Hrvatske, serija proizvoda Coca-Coca Original Taste, gaziranog bezalkoholnog pića, 500 ml PET proizvedenog 11. listopada 2023. s rokom trajanja do 11. travnja 2024. Iako naša interna analiza nije pokazala nepravilnosti u proizvodnji ili u proizvodima, također smo donijeli odluku o privremenom povlačenju dvije ograničene serije Römerquelle Emotion Blueberry Pomegranate 330 ml u staklenoj ambalaži do završetka službene istrage. Riječ je o serijama proizvedenima 27. svibnja 2023. (s rokom trajanja do veljače 2024.) i 22. lipnja 2023. (s rokom trajanja do ožujka 2024.)", priopćeno je.

Također, Coca-Cola je napomenula kako nastavlja surađivati s nadležnim tijelima i poduzimati konkretne aktivnosti kako bi zaštitila svoje potrošače. Tvrtka je potrošačima kazala i kako im se mogu javiti ako imaju proizvode sa spomenutim datumima proizvodnje.

VIDEO Pogledajte kako se povlači Coca Cola iz trgovina