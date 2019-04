Član DIP-a Hojski o zabrani isticanja slogana o sabornici: Nikakvih pritisaka nije bilo, niti nas je tko nazvao

Državni dužnosnik koji je izborni sudionik, a takvih je 30 zastupnika u Saboru, ne može imati povlašteni položaj u odnosu na druge kandidate koji sudjeluju na izborima, poručio je danas član Državnog izbornog povjerenstva Slaven Hojski.

Odbacio je tezu da je takvo mišljenje utvrđeno pod političkim pritiskom HDZ-a. Ova se tema otvorila nakon što je predsjednik Sabora Gordan Jandroković poslao upit Saboru kako se ponašati prema isticanju predizbornih slogana u sabornici od strane zastupnika koji su ujedno i kandidati na europskim izborima, a kao najveći kritičar odgovora DIP-a pokazao se SDP-ov Gordan Maras koji na svom laptopu već više od mjesec dana ističe naljepnice s porukama koje pozivaju da se glasuje za njega.

- U očitovanju smo dohvatili tri razine u ovom cijelom problemu. Prva je Zakon o izboru članova u Europski parlament koji u člancima o izbornoj promidžbi govori o tome da svi kandidati čije su liste pravovaljano utvrđene i političke stranke imaju pod jednakim uvjetima pravo na predstavljanje svojih programa u javnim medijima. Tu se nastavljamo na drugu razinu, programska pravila koja je donio Hrvatski sabor, o postupanju elektroničkih medija s nacionalnom koncesijom pod koje potpadaju i sve sjednice Sabora koje se prenose na HRT-u. Dužnosnik i sva njegova redovna aktivnost ne može biti korištena u svrhu izborne promidžbe. Ono što je nama vrlo jasno da je to njegova redovna djelatnost u sabornici, što naravno nije sporno. Ali dio oko promidžbenih slogana, plakata u sabornici smatramo spornim. Ključna je stvar jednakost kandidata. U tom trenutku svi oni kandidati koji su u izbornoj utakmici a koji nisu saborski zastupnici nemaju jednakopravni položaj – pojasnio je Hojski.

Upitan može li se kazniti Marasa ako ga netko prijavi, Hojski odgovara kako se oslanjaju na Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma.

- Tamo se govori da se za promidžbu što se tiče izbornih tijela ne mogu koristiti uredske prostorije i oprema državnih tijela. Postoje različita tumačenja oko toga. Po stajalištu DIP-a to svakako nisu samo prostorije u kojima sjede administrativne tajnice, službenici i namještenici nego su to prostorije cijele zgrade. Znate da se taj zakon odnosi i na lokalne izbore. Mi bi to tumačili i da su prostorije i gradskih i županijskih vijećnica i samim time smatramo da je i zgrada Sabora prostor u kojemu obavljaju posao i saborski zastupnici da bi se to moglo pod to podvesti. Postoje sankcije; administrativna sankcija gubitka naknade troškova izborne promidžbe, ali to tek nakon što se dostave sva izvješća o troškovima izborne promidžbe. Ali o tome je još preuranjeno govoriti – odgovara Hojski dodavši kako će vjerojatno SDP podsjetiti na izborna pravila, kako bi oni to prenijeli Marasu.

Apsolutno odbacuje Marasovu tezu da su donijeli odluku pod ičijim pritiskom, kaže Hojski dodavši kako je odluka jednoglasna.

- Nikakvih pritisaka nije bilo, niti nas je tko nazvao. Mi smo sjeli, razgovarali i donijeli jednoglasno ovu odluku – tvrdi Hojski. Maras ih proziva da donesu odluku na koju se može žaliti, jer drži kako mišljenje koje su dali Saboru nije obvezujuće za zastupnike.

- Smatramo da je u ovom trenutku mišljenje bilo dovoljno za prvi dan kampanje, dovoljno da shvate koji je stav DIP-a i da će prevladati naše mišljenje te da će se s njime složiti svi saborski zastupnici pa i gospodin Maras. Sankcije u ovom trenutku nisu nužne. Vidjet ćemo kako će se stvari dalje razvijati. Najprije smo išli s upozorenjem pa ćemo vidjeti što ćemo dalje napraviti – objašnjava Hojski.

Odgoda Brexita, komentirao je, ne mijenja ništa u procesu izbora zastupnika u Europski parlament.

- I dalje ćemo na kandidacijskim listama imati 12 kandidata i prema Zakonu o izboru članova u EP putem D'Hondtove metode izabrati 12 kandidata. Ono što ćemo vjerojatno u jednoj točki svoje odluke o konačnim rezultatima izbora konstatirati da sukladno odluci predsjednice koja je sama spomenula mogućnost da ne nastupe pravne posljedice izlaska UK iz Brexita imamo 11 kandidata. Mi ćemo konstatirati tko je taj 12, s imenom i prezimenom, tako da predsjednik Sabora koji će slati imena i prezimena kad ga pozovu na prvo zasjedanje u novom sazivu zna kojih 11 šalje. Dvanaesti će čekati za sada 31. listopad, a možda i duže – zaključuje.

Konferencija GLAS-a