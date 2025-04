Ćirin sin: Dobio sam novac za Lovrenov transfer, ali dosta je kasnio i nije mi ga isplatio Dinamo, već dvije strane tvrtke

Miroslav Blažević, sin legendarnog Miroslava Ćire Blaževića, svjedočio je u utorak u Osijeku na suđenju braći Mamić , a govorio je o transferu Dejana Lovrena iz Dinama u Lyon. Da se Lyon zanima za Lovrena, Dinamo je doznao upravo od mlađeg Blaževića. - Živio sam na relaciji Lausanne – Zagreb pa sam odlično govorio francuski jezik. Kontaktirao me glavni skaut francuskog kluba, Florient Maurice, i rekao kako se Lyonu sviđa Lovren. Naknadno sam od Lyona dobio ovlaštenje da u njihovo ime mogu dogovarati transfer Lovrena iz Dinama u Lyon.

Otišao sam u Dinamo i razgovarao sa Zdravkom Mamićem. Tjedan dana kasnije, došla je službena delegacija iz Lyona, a na pregovorima su bili prisutni i Zdravko i Mario Mamić. Sastali smo se u Sheratonu. Došli smo do zadovoljavajuće svote za prvi dio razgovora, a dogovorili semo kako će se pregovori nastaviti u Lyonu za mjesec dana – započeo je Miroslav Blažević. Osim njega, u Lyon su išli Damir Vrbanović i Mario Mamić te jedan odvjetnik. - Pregovori su trajali tri dana i završeni su tako da je dogovoren transfer, Lovren je obavio liječnički pregled, a ugovor je potpisan. Svi su bili zadovoljni - Dinamo je dobio 9,5 milijuna eura odštete, a meni je bila dogovorena naknada za angažman. Mene je prvo angažirao Lyon, no na kraju pregovora dogovoreno je da će mi Dinamo isplatiti naknadu. Dobio sam novac, ali dosta je kasnio i nije mi ga isplatio Dinamo, već dvije strane tvrtke. Zašto nije isplata išla direktno s računa Dinama, ja to ne znam – nastavio je Blažević.

Interese Dinama zastupao je, rekao je, Zdravko Mamića, a Lovrenove njegov sin Mario Mamić. Po optužnici, Mario Mamić dogovorio je sa Sandrom Stipančićem da Igor Krota po njihovim nalozima postupa u poslovanju tvrtke Wang Corporation Limited, čiji je Krota bio stvarni vlasnik i voditelj poslovanja. Nakon toga, Damir Vrbanović u ime Dinama zaključuje sporazum o posredovanju s Wang Corporation Limited po kojem će klub toj tvrtki isplatiti 900.000 eura za posredovanje pri transferu Dejana Lovrena iz Dinama u Olympique Lyonnais.

Događa se to 12. siječnja 2010. godine. Vrbanović je, ističe optužba, znao da ova tvrtka nije, niti će poduzimati bilo kakve poteze u vezi Lovrenova prelaska u Francusku, već će sav posao odraditi on osobno, u dogovoru i po uputama Zdravka Mamića. Sukladno sporazumu, a temeljem fiktivnih računa koje je ispostavio Wang Corporation Limited, Zdravko Mamić je, tereti se, od veljače 2010. do rujna 2011. naložio neosnovano plaćanje 900.000 eura s Dinamova računa na račun Krotine tvrtke. Od toga, Krota je za sebe i svoje tvrtke, navodi USKOK, zadržao 97.318 eura, a Sandro Stipančić 17.685 eura. S preostalih 784.996 eura raspolagao je Mario Mamić, i to tako da je, kako ga se tereti, novac podizao u gotovini i predavao Zdravku Mamiću.

USKOK je Miroslavu Blaževiću na sudu predočio njegov iskaz iz istrage, kada je izjavio kako je dogovoreno da će od ukupnog iznosa Lovrenova transfera provizija za agente iznositi 10 posto, a da je on za sebe dogovorio 400.000 eura provizije. Svjedok je na to kazao kako je "točno tako bilo". - Nikky Arthur Vuksan nije direktno sudjelovao u ovom transferu, ali bio je uz Lovrena za sve što mu je trebalo u Lyonu, da se prilagodi i snađe – rekao je Blažević.

Na upit obrane zašto mu Lyon nije platio naknadu za transfer, svjedok je odgovorio kako je takav bio dogovor između Dinama i Lyona. - Vjerojatno je bio dogovor da Dinamo platili sve agente u ovom poslu – dodao je. Kazao je i kako se zna dogoditi da ista osoba bude agent i igrača ili kluba, "ali to nije praksa, već rijetkost".

- Tko je bio agent Dinama u Lovrenovom transferu? - upitao je Filip Glavaš, odvjetnik Zdravka Mamića. - Rekao sam tko je bio na pregovorima u ime Dinama, kako u Sheratonu, tako i u Lyonu. Je li netko treći ušao u tu priču, ja to ne znam, ali ne vjerujem jer Lyon striktno radi po pravilima – odgovorio je Blažević. Ne zna koliku je proviziju Mario Mamić dogovorio za svoje sudjelovanje u transferu i tko ga je trebao platiti. - Uloga Damira Vrbanovića u tom poslu bila je da je, zajedno s odvjetnikom, pregedavao papire - kazao je. Na suđenju braći Mamići u utorak je svjedočio i Davorin Kolar, otac Marka Kolara, bivšeg Dinamovog nogometaša koji nije odigrao niti jednu službenu utakmicu za prvu momčad, iako je trenirao sa seniorima. Igrača je zastupala sportska agencija Marija Mamića.

- Na jednom nogometnu turniru trener Dinama uočio je mog sina kao potencijalno dobrog igrača i predložio mi da sin počne trenirati u Dinamu. Prihvatili smo to, treninzi su bili dva puta tjedno, a moj sin Marko dobivao je mjesečno tisuću kuna, što je bilo dijelom i za putne troškove jer smo ga vozili u Zagreb. Nismo imali menadžera dok je igrao u Dinamu. Moj je sin tada bio maloljetan, supruga i ja smo potpisali taj jedini ugovor koji je moj sin sklopio s Dinamom. Nismo vodili nikakve pregovore, nego smo prihvatili uvjete koje nam je ponudio Zdravko Mamić – započeo je Davorin Kolar, koji se danas ne sjeća koliku je mjesečnu plaću njegov sin trebao dobivati. Sjeća se kako su, nakon potpisivanja ugovora, dobili 100.000 eura od Dinama. Sin mu nije imao pravo, kazao je, na podjelu transfernog obeštećenja u slučaju odlaska u inozemstvo.

- Bio je to općeniti ugovor – dodao je. - Zdravko Mamić nam je kasnije rekao kako bi bilo dobro da potpišemo ugovor s njegovim sinom Marijem o zastupanju i da takav ugovor imaju i drugi igrači. Otišli smo k Mariju, potpisali smo ugovor s nekom stranom tvrtkom, znam da se zove Rasport, na deset godina, a ako bismo ga raskinuli, morali bismo platiti agenciji milijun eura odštete. Kako Marko u nastavku karijere nije ostvario neka posebna primanja, nakon nekoliko godina smo dobili obavijest da se ugovor s agencijom raskida. Marku agencija nije ništa platia – ispričao je Kolar. Tužitelj Sven Mišković predočio mu je, potom, profesionalni ugovor s Dinamom iz kojega proizlazi da je njegov sin ipak imao pravo na transferno obeštećenje. Svjedok je na to odgovorio kako to pravo nisu tražili, niti su za njega znali.

Pokazan mu je i dokument iz kojega proizlazi kako im je tvrtka Pro Soccer Management svojedobno uplatila 100.000 eura. Kolar je, pak, kazao kako nikada nisu dobili toliki iznos od neke strane tvrtke, kao ni od Zdravka ili Marija Mamića. Dobili su jedino, ponovio je, 100.000 eura koje im je prema dogovoru sa Zdravkom Mamićem isplatio Dinamo nakon što je Marko potpisao profesionalni ugovor. Obrana je uložila primjedbu na dio iskaza u kojem je rekao kako njegov sin nije potpisao ugovor s tvrtkom Pro Soccer Management i primio od njih 100.000 eura. Igor Čalo bio je svojedobno pomoćni trener i sportski direktor NK Zagreb. U to su doba Ivica Vrdoljak i Mario Mandžukić prešli iz tog kluba u Dinamo, ali Čalo tvrdi kako u tim pregovorima nije sudjelovao.