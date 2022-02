Cijepljenje u COVID busu, kod kuće, iz automobila: 'Ljudi nemaju novca za put, lokalne su autobusne veze loše'

O novoj strategiji cijepljenja koju su prošli tjedan najavili ministar Vili Beroš i ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak, provoditelji te strategije, zavodi za javno zdravstvo po županijama te obiteljski liječnici, kao provoditelji cijepljenja na terenu, obaviješteni su preko medija, a nikakvih službenih uputa nisu imali ni danas u poslijepodnevnim satima. Navodno su ih u HZJZ-u pripremali. Međutim, u zavodima kažu da su sve metode tzv. nove strategije već primjenjivali ili ih i dalje primjenjuju i ne vide što je u tome novo.

Među ljude, štamparovski

Cijepljeno je 56,7% ukupnog stanovništva (67,5% odraslih) u Hrvatskoj, a zašto je to nedovoljno ogleda se u činjenici da od petero preminulih na COVID odjelima, četvero nije cijepljeno. U petak je najavljeno da će se dodatno aktivirati mobilni timovi za cijepljenje u manje naseljenim mjestima te u sredinama gdje je dostupnost zdravstvenih usluga slabija, a za teško pokretne osobe i kronično bolesne osigurat će se povećanje drive-in testiranja.

- Aktivirat ćemo ponovno COVID autobus, to nam nije problem, samo sam skeptičan hoće li to polučiti uspjeh - kaže dr. Miroslav Venus, ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Virovitičko-podravske županije. Oni su u svibnju prošle godine krenuli s drive-in cijepljenjem u Virovitici i Slatini, a COVID busom odmah potom kružili po županijskim selima u lipnju i srpnju. Kad bi u kojem od sela netko došao do busa i kazao da je u nekoj kući nepokretna bolesna osoba, otišli bi do te kuće i cijepili je, kola hitne pomoći koja su redovito iza COVID autobusa ostala bi 15 minuta pred tom kućom i potom se pridružila COVID busu na sljedećoj lokaciji. U tom prvom naletu puno se ljudi cijepilo ne izlazeći iz auta, a COVID busom cijepili su 1600 ljudi, od čega ih je dvije trećine primilo prvu dozu.

- Ti su ljudi rekli da se ne bi cijepili da nismo došli. Ljudi nemaju novca za put, lokalne su autobusne veze loše pa moraju nekome platiti da ih vozi. To je bio dobar potez, pravi javnozdravstveni, štamparovski, odlazak među ljude. Ne možete ipak doslovce kucati na vrata svake kuće. No kad je interes pao, više nismo išli - govori dr. Venus. Danas je cijepio u Slatini u zgradi Doma zdravlja na katu i kad su na cijepljenje doveli polupokretnog pacijenta, s tehničarem je sišao i cijepio ga u autu. No, interes za cijepljenje drastično je pao pa su na virovitičko-podravskom Stožeru prošli tjedan razgovarali o mogućem smanjenju cijepnih punktova. Liječnici ondje pucketaju palčevima dok se netko ne odluči doći cijepiti.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL Photo: Slavko Midzor/PIXSELL

- Jučer smo u Slatini cijepili 40 ljudi, među njima dvoje-troje prvom dozom. To su uglavnom mlađi koji putuju i samo žele papir. Rekao sam da plaćam piće prvom koji me nakon cijepljenja pita kada će biti zaštićen, ali svi pitaju kada će dobiti COVID potvrdu. Ne znam hoće li se dolaskom proteinskog cjepiva nešto pozitivnije događati za one koji su si utuvili u glavu da im se Pfizerom i Modernom mijenja genetski kod, što je potpuno bez veze - nemoćno sliježe ramenima šef Epidemiološkog društva.

Lički timovi

U Splitsko-dalmatinskoj županiji mobilni timovi Zavoda cijepe i u školskim i crkvenim dvoranama, a sve vrijeme odlaze na adrese koje im na poseban e-mail šalju obiteljski liječnici i tamo cijepe ljude koji to traže, u njihovoj kući.

- Timovi u sastavu liječnik i patronažna sestra na ovaj način cijepili su tisuću ljudi. Cijepimo i vikendima i blagdanima, a obuhvat je isprva bio veći. Sada nerijetko ide specijalistički tim u Zagoru cijepiti samo dvoje ili troje ljudi. No bude li trebalo, povećat ćemo broj timova da u isto vrijeme mogu ići na više relacija. Možda će se ljudi više aktivirati i zvati kad čuju da ćemo im više dolaziti u kuću - naglas razmišlja dr. Željka Karin, ravnateljica ZZJZ-a Splitsko-dalmatinske županije.

I lički epidemiolozi smatraju da na njihovu području nitko tko se htio cijepiti nije za to ostao zakinut.

- Mobilni timovi odlaze u kuće nepokretnih više od godinu dana, tko god je htio išlo se k njemu - kaže nam dr. Ivan Stanić iz Ličko-senjskog ZZJZ-a. Dodaje kako to govore i podaci HZJZ-a o cijepljenosti u njihovoj županiji, koja je peta u RH nakon Grada Zagreba, Primorsko-goranske županije, Varaždinske i Istarske. Kako objašnjava, podaci o najlošijoj cijepljenosti otprije nekoliko mjeseci temeljili su se na većem broju stanovnika od stvarnog broja.