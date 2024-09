Cijena cestarine neće pasti od 1. listopada: 'Moramo korigirati cijene...'

Cijena cestarine na autocestama u Hrvatskoj od 1. listopada ostat će ista kao i tijekom ljeta te se neće kao prijašnjih godina sniziti izvan turističke sezone. Dosad su, naime, od 1. srpnja do 1. listopada na snazi bile veće cijene cestarine, no one su se snižavale nakon što prestane turistička sezona. Toga ovoga puta neće biti te će cestarina tijekom cijele godine biti ista, odnosno veća.

- U vremenu velikog povećanja troškova održavanja i izgradnje, Hrvatske autoceste (HAC) moraju korigirati cijene cestarine kako bi se osigurala financijska stabilnost - priopćili su iz Hrvatskih autocesta.

- Izuzev sezonskih cijena cestarine kroz tri ljetna mjeseca, koje su uvedene 2017. godine kao jedna od mjera financijskog restrukturiranja tvrtki u cestovnom sektoru, ali koje se četiri godine (tijekom i nakon covid krize) nisu primjenjivale, cijena cestarine nije se mijenjala od 2012. godine. S ovom promjenom jedinična cijena cestarine za osobna vozila ostaje na razini sezonskih cijena cestarine. Isto tako podsjećamo da je HAC ulaskom Republike Hrvatske u eurozonu u konverziji cijene cestarine zaokruživao iznose na niže cijene cestarine. Također je smanjena i cijena ENC uređaja na 15 eura. Korisnicima ovih skupina uz plaćanje cestarine ENC-om i dalje na raspolaganju stoje stimulativni modeli s popustom do 33,48 posto - objavili su iz HAC-a u priopćenju.