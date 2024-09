Odabrani projektanti najskuplje autoceste u Hrvatskoj: Imaju četiri godine za izradu dokumentacije

Nakon više od godinu dana ishođenja građevinskih dozvola, međunarodne nabave, brojnih upita, odgađanja i žalbi Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM) odabran je izvođač radova za najskuplju autocestu u Hrvatskoj. Radi se o dionici autoceste A1 Rudine-Osojnik koja će biti izvedena u nekoliko ključnih dijelova.

Posao je dobila zajednica ponuditelja koju čine zagrebački ZG-projekt i BBD - Bridge & Building Design, doznaje portal Jug.info. Oni su na natječaju za projektiranje vrijednom devet milijuna eura ponudili znatno nižih 5,67 milijuna. Projektna dokumentacija obuhvaća dionicu autoceste duljine 29,5 km između Rudina i Osojnika, brzu cestu Ston-Doli duljine 5,5 km, spojnu cestu Slano-ŽC 6232 duljine 2 km, te brzu cestu Osojnik-Dubrovnik-Zapad.

Trenutna faza projekta ključna je za dobivanje potrebnih građevinskih dozvola. Zaprimljene su četiri druge ponude, no sve su odbijene. Na odluku investitora, Hrvatskih autocesta, žalili su se Mobilita evolva d.o.o., Geoprojekt d.d. i China Railway Eryuan Engineering Group Co. Ltd., no njihove žalbe su odbijene, a DKOM je valjanost odluke o odabiru ponuditelja potvrdio nakon ponovljenog postupka.

Glavni razlog zbog kojef su ponude odbijene bio je u tome što ponuditelji nisu uspjeli dokazati da će ključne usluge izvoditi isključivo članovi zajednice ponuditelja, što je bio uvjet natječaja. Rok za izradu potrebne projektne dokumentacije je četiri godine, a nakon toga slijedi odabir izvođača radova.

