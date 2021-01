Cijeli tjedan promjenjivo: Danas razmjerno toplo, krajem tjedna snijeg i u Banovini

Danas će u većini Hrvatske, uz južinu i za siječanj razmjernu toplinu, biti i sunčanih razdoblja, obilnih pljuskova s grmljavinom, a u gorju snijega. Četvrtak će u većini krajeva donijeti predah od kiše, no u petak će ponovno biti oborina te hladno.

U nastavku tjedna novi snježni pokrivač u gorju je siguran, a moguć je i u nekim nizinama. Primjerice, u Banovini već u petak, no vjerojatnije u nedjelju. Osim pada temperature zraka, dodatnom osjećaju hladnoće pridonosit će sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na većini Jadrana bura, uglavnom na sjevernom dijelu ponegdje i s olujnim udarima, piše HRT.

Srijeda će u istočnoj Hrvatskoj početi pretežno oblačnim vremenom. Tijekom dana slijedi razvedravanje uz slab do umjeren južni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 1 do 4 °C, a najviša poslijepodnevna oko 8 °C. Razmjerno toplo za početak siječnja bit će i u središnjoj Hrvatskoj, ali manje nego na istoku. Uz promjenljivu naoblaku povremeno malo kiše može pasti rano ujutro, ali u Banovini i Posavini ponovno i navečer, prognozira Kristina Klemenčić Novinc, dipl. ing. iz DHMZ-a.

Jugozapadni vjetar puhat će i na sjevernom Jadranu, većinom umjeren. Uz promjenljivu naoblaku povremeno će padati kiša, a u oblačnijem gorju i snijeg. Temperatura zraka u Gorskom kotaru i Lici od -1 do 5 °C, na moru većinom od 5 do 11 °C. Promjenjivo će biti i u Dalmaciji. Popodne će oborina biti rjeđa, a i slabjet će do tada umjeren i jak južni i jugozapadni vjetar. Temperatura zraka u unutrašnjosti većinom između 2 i 8 °C, a na obali i otocima od ujutro ponegdje 6 °C do poslijepodne i 13 °C. Podjednaka temperatura zraka bit će i na krajnjem jugu Hrvatske, uz razmjerno vjetrovito i kišovito prijepodne. Poslijepodne postupno smirivanje te slabljenje umjerenog i jakog jugozapadnjaka.

U četvrtak će u većini krajeva uslijediti predah od kiše. Uz umjerenu do jaku buru na sjevernom Jadranu će se i u petak te veći dio subote zadržati uglavnom suho, dok će u Dalmaciji, uz slabu do umjerenu buru, naoblaka biti promjenjiva i povremeno će padati kiša.

Oborine će u petak i subotu biti na kopnu. Uz pad temperature zraka većinom će padati snijeg, a uglavnom u Podunavlju te osobito u unutrašnjosti Dalmacije kiša. Osim tih oborina od petka, vozačima bi mogla biti korisna i informacija o čestoj magli po nizinama u četvrtak, prognozirala je Kristina Klemenčić Novinc.

