Četverodnevni radni tjedan: Zaposlenici odmorniji i bolje raspoloženi, rijeđe idu na bolovanje

Četverodnevni radni tjedan san je snova, nemojmo se lagati. Ali taj san, barem u Velikoj Britaniji, vrlo brzo postaje java. Jer 56 od 61 tvrtke koje su pristale na probnih šest mjeseci primjene takvog radnog vremena odlučilo je da će s time i nastaviti. Čak je 18 tih tvrtki odlučilo takvo radno vrijeme za istu plaću učiniti stalnim.

Bila je riječ o do sada najvećem takvom istraživanju u svijetu koje je provedeno pod nazivom 4 Day Week Campaign, Kampanja za četverodnevni radni tjedan koja je osnovana na Novom Zelandu a nadzire je think tank Autonomy i grupa znanstvenika. - Kroz cijelu lepezu sektora, dramatično se popravila korist za osoblje a produktivnost se ili održala ili popravila u praktično svakom promatranom slučaju. Ovo je ključni trenutak za naše nastojanje. Već smo zadovoljni rezultatima te se nadamo da će pokazati kako je vrijeme za široko uvođenje četverodnevnog radnog konačno stiglo, rekao je Joe Ryle, voditelj te kampanje.

Testno je razdoblje počelo u lipnju ove godine a tvrtkama koje su prihvatile sudjelovati organizirane su radionice na kojima ih se upućivalo kako nanovo osmisliti radne prakse. Osoblju je dana prilika da ostanu na postojećim plaćama ali da rade četiri dana tjedno umjesto pet. U jednoj od njih, Rivelin Roboticsu iz Sheffielda, nadali su se kako će mogućnost ponude četverodnevnog radnog tjedna pomoći s budućim zapošljavanjima, gledaju ne to kao na nešto što ih čini drugačijima od ostalih tvrtki. Nakon testnog perioda u toj tvrtki kažu kako im je trodnevni vikend donio odmornije djelatnike te ih stavio u poziciju u kojoj se mogu predstavljati kao tvrtka kojoj je dobrobit djelatnika na prvom mjestu. Tamo su ukinuli radne petke, ali ponešto produljili radni dan, sada on traje od 8 do 17.30.

Ono što je bitno primijetiti u slučaju te tvrtke jest kako se radi o kolektivu od tek osam ljudi a koji ima dosta posla koji najčešće ne može čekati pa je reorganizacija radnog vremena za njih bila izazov. - Imali smo sajam na kojem smo planirali predstavljanje jednog od naših proizvoda a kasnilo nam je nešto bitnih dijelova. Nismo fizički mogli pokrenuti taj proces dok ti dijelovi nisu stigli. U tom trenutku nije bilo načina da se preraspodijelimo, rekao je David Mason, direktor proizvoda u tvrtki. No, teret su preuzeli tehnički direktor i osnivač te se tako fleksibilnost održala i u tako maloj tvrtki.

- Petak je postao velika razlika u odnosu na druge tvrtke, iako će se događati da ću ga povremeno morati i odrađivati, ipak mogu ostati kod kuće, prošetati psa ili planinariti, kazao je Mason. No opet, dio djelatnika bi također radije da se zadrži petodnevni radni tjedan pa se sada gleda kako pomiriti ta dva razmišljanja. Charity Bank u Thornbridgeu, u okrugu Kent ima 70 djelatnika a nakon probe odlučili su nastaviti s četverodnevnim radnim tjednom.

- Mogao bih reći kako je za dvije trećine naših djelatnika proba prošla fantastična, zapravo je bila nevjerojatno uspješna. Vrlo brzo su se priviknuli na kraći radni tjedan koji im se izuzetno dopao, raspoloženje se iznimno puno popravilo. Tamo imaju i onih s dosta prekovremenih a njima je upućena poruka kako je cilj tvrtke da se potreba za time smanji, da rade manje, kažu u toj banci. Bilo je i primjedbi kako je sada zbog kraćeg vremena problem obaviti sav posao pa se ljudi i manje druže. Ipak, olakšano je roditeljstvo jer su roditelji sada dobili više vremena za sebe a uštedjeli novac za čuvanje mlađih. Također, burnout je postao sve rjeđi, a niti jedna tvrtka nije navela da razmišlja o uvođenju tehnologije umjesto živih radnika.

Ovo je tek par primjera od ukupno 2.900 djelatnika u Velikoj Britaniji koji su bili obuhvaćeni ovim istraživanjem. Brojke su dosta jasne, 39 posto sudionika kaže da sada prolaze manje stresa, 40 posto da spava bolje, a 54 posto da je lakše uravnotežiti obaveze na poslu s onima kod kuće. Broj je dana na bolovanju pao za oko čak dvije trećine a 57 posto manje ljudi napuštalo je tvrtke u usporedbi s istim periodom godinu prije. Velika većina tvrtki prijavila je kako su zadovoljne produktivnošću i kvalitetom rada u testnom periodu. Uspješno testiranje programa koji se kao ideja kroz medije provlači već godinama ohrabrila je 4 Day Week Campaign da pristupi vladi u traženju promjene zakona kako bi on omogućio pravo radnicima da traže četverodnevni radni tjedan u svojim tvrtkama. - Ekonomija ne traži od nas da radimo pet dana u tjednu ili više. Taj pomak prema petodnevnom radnom tjednu dogodio se prije stotinu godina, a ekonomija se od tada bitno promijenila, kazao je Ryle.

