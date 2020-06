Četiri mjeseca bez ijednog zaraženog, a sada je žarište

Gotovo puna četiri mjeseca od pojave koronavirusa u Hrvatskoj Đakovo se moglo pohvaliti da je među rijetkim gradovima u našoj zemlji koji sve to vrijeme nisu zabilježili nijedan slučaj zaraze. U međuvremenu, od COVID-19 umrlo je osam osoba u Osječko-baranjskoj županiji, a zarazilo ih se i ozdravilo još 125. Ta je županija 10. lipnja proglasila status “korona-free”. A onda je, samo 12 dana kasnije, uslijedio šok – zaraza je izbila u samostanu Milosrdnih sestara sv. Križa u Đakovu, a broj pozitivnih u samo osam dana popeo se na 122, što je tek nešto manje od ukupnog broja oboljelih u cijeloj županiji u prva četiri mjeseca epidemije. Virus su u đakovački samostan, u kojemu je oko 180 sestara, donijele dvije časne sestre koje su se vratile s Kosova.

Pozitivne su 62 časne sestre, nekoliko svećenika i bogoslova, ali i mons. Marin Srakić, đakovačko-osječki nadbiskup u miru, koji je preventivno, zbog poodmakle dobi, hospitaliziran u KBC-u Osijek. Među oboljelim redovnicama je i ravnateljica Dječjeg vrtića Sunčev sjaj Nazaret te jedna odgojiteljica, zbog čega su u samoizolaciji 133 mališana s roditeljima. Virus je dosad potvrđen kod 12 vrtićaraca. U samoizolaciji je čak 1466 osoba u županiji, a većina ih je upravo iz đakovačkog kraja. Procjenjuje se da je u svoje domove trenutačno zatvoreno pet posto stanovništva tog grada. Naime, prema posljednjem popisu stanovništva, đakovačko područje broji 27.745 stanovnika, a sam grad oko 19.500.

Epidemiolozi padaju s nogu

Đakovo je tako postalo jedno od najvećih žarišta koronavirusa u Hrvatskoj. Epidemiolozima koji već danima padaju s nogu od posla jučer su trebala stići u pomoć dva tima kolega iz Virovitice i Slavonskog Broda, kako je najavio osječki ZJZ, ali do popodneva se to još nije dogodilo. Zabranjena su od nedjelje sva javna okupljanja, a još prije otkazana je tradicionalna manifestacija Đakovački vezovi pa idućih dana “srcem Slavonije” neće odjekivati zvukovi tamburica i cika folkloraša iz cijeloga svijeta...

Gradski je bazen otvoren, no nije bila gužva za vikend, unatoč vrućinama. Ipak, dok šećete središtem grada, stječe se dojam da Đakovo živi normalno, ili je barem u velikoj mjeri tako. Stariju Đakovčanku Maru sreli smo dok je odlazila iz banke. Nije nosila zaštitne rukavice, nije dezinficirala ruke ni prije ni poslije tipkanja na bankomatu ni nakon podizanja novca.

– Ne, nisam ništa od toga napravila. Nije me strah, zašto bi me bilo? – odgovara ona. Otkriva da su u samoizolaciji njezin sin, snaha i unuk jer su pretprošle nedjelje bili na krizmi koju je vodio mons. Srakić.

– Nemaju simptome, testirani su i sve je u redu. Nisam zabrinuta – nastavila je Mara. Oprezniji je, pak, sugrađanin joj Ivo Mudrinić. – Ni mene nije strah, ali stavio sam masku jer čekam red za ulazak u banku. Priznajem, ne nosim je stalno. Živim sam pa sam non-stop u izolaciji. Ipak, vodim računa na koje mjesto ću sjesti i na kojoj udaljenosti od drugih. Imam 65 godina i rizična sam skupina, prije tri mjeseca operiran sam zbog karcinoma – kaže nam Ivo. U kafićima u središtu grada mirno se ispijala jutarnja kava. Maske na licima gostiju su rijetkost, a nemaju ih, doduše, ni svi konobari.

– Ma imam masku, evo je! – kaže nam gost Jozo Marijanović i vadi iz torbice uredno složenu platnenu masku. – Bit će što Bog dadne, mi smo obični ljudi koji izvršavaju cijeli život nečije zapovijedi, što onaj gore kaže, tako će i biti. I to je to. Mi moramo raditi i boriti se – govori nam on, upirući prstom u nebo. Maska mu, objašnjava, smeta zbog dioptrijskih naočala koje nosi. – Termin kod zubara dobivam tek svakih deset dana, znači poremećeno je sve. Otac sam troje studenata, svi su kod kuće, slušaju online predavanja i pripremaju ispite. Borba je! – otvara nam on dušu.

– U psihičkom smislu mnogo nam se toga promijenilo. Sve nam je uvjetovano sve je teže, ali borimo se i suprotstavljamo – rekla nam je, nekoliko stolova dalje, jedna umirovljenica, želeći ostati anonimna. Kada smo okrenuli leđa, prijateljica koja joj pravi društvo na kavi komentirala je: “Ako se mene pita, sve je to prenapuhano...” Blagdan je sv. Petra i Pavla pa su u katedrali mise kao i nedjeljom, u četiri termina. Vjernika je, pak, neusporedivo manje.

Malo ljudi na misama

– Na prvoj jutarnjoj misi bilo je 47 vjernika, a na drugoj njih 32. Inače ih takvim blagdanima bude 500, 600 – prikazuje nam katedralni redar Mato Kelbas.

– Postoji strah, normalno, nije to jednostavno... Mali je grad, a puno je zaraženih. Neki nose maske, a neki ne, ja je stavljam redovito, zbog samog sebe – govori nam on. Dobra je vijest stigla u ponedjeljak nakon analize brisova uzetih krizmanicima. Pozitivna je samo jedna krizmanica i roditelj jednog krizmanika. Inače, danas je bilo ukupno sedam novozaraženih na đakovačkom području.

– Pribojavali smo se tih rezultata jer je tamo bilo 140 krizmanika pa njihovi kumovi, roditelji, imali su i zajedničke obiteljske ručkove, široke, kako mi to znamo raditi. Na svu sreću, pokazalo se da se na krizmi korona nije jako raširila – iznosi gradonačelnik Marin Mandarić. Od utorka do petka uzeta su, navodi on, ukupno 633 uzorka, a s nedjeljom su svi i obrađeni. Petero je zaposlenika gradske uprave u samoizolaciji.

– Jedna nam je kolegica pozitivna, ona je kontakt preko župnog zbora – kaže Mandarić. Ukupno 34 nova slučaja koronavirusa zabilježena su u Hrvatskoj u posljednja 24 sata pa je broj aktivno oboljelih u našoj zemlji trenutačno 463. Jedan je pacijent na respiratoru. Pozitivna je i učiteljica razredne nastave u OŠ Sikirevci u Brodskoj županiji, a ona je inače iz Đakovštine. Svi su njezini kontakti u samoizolaciji, a riječ je o 12 učenika prvog razreda te o administrativnom osoblju škole (više učitelja, ravnateljica, pedagoginja, tajnik, računovodstveno osoblje, domar i čistačice). Škola je do daljnjeg zatvorena.

U izolaciji se nalazi i načelnik općinskog stožera civilne zaštite, koji je i sam djelatnik škole. U Slavonski Brod vratila se manja skupina radnika Đuro Đaković Montaže iz Švedske, s gradilišta s kojeg je prije došlo dosta zaraženih. Svi su odmah testirani te su u kućnoj izolaciji. Dvaput su testirani u Švedskoj, nalazi su bili negativni.