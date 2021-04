Gradonačelnik Penava: Ministarstvo kulture i ministrica Vukovar štite od Vukovaraca

Prije tri godine čelnici Vukovara progovorili su o projektu izgradnje Vukovarskog tornja koji bi bio visok 182 metra i gradio bi se na prostoru nekadašnjeg Hotela Dunav koji se godinama ne koristi i u ruševnom je stanju. Iako se radi se o inozemnoj investiciji vrijednoj oko 185 milijuna, još ni jedna lopata nije zabodena, a upitno je hoće li taj projekt ikada i biti realiziran.

– Osnovni razlog zašto nije započela realizacija projekta su Ministarstvo kulture, odnosno ministrica Nina Obuljen Koržinek, i Vlada RH i Andrej Plenković. Grad Vukovar ima osiguranu inozemnu investiciju, koja bi mnogo značila za dalji razvoj Vukovara, ali Vlada to odbija – rekao je Penava postavljajući pitanje kada je aktualna Vlada dovela neku značajniju inozemnu investiciju u Hrvatsku.

Penava je pojasnio i kako su u svezi projekta izgradnje Vukovarskog tornja imali razgovore s ministricom i premijerom, ali da se ništa nije napravilo kako bi se projekt pokrenuo. Prema njegovim riječima, nejasni su razlozi Ministarstva koje odbija dati svoj pristanak, tim prije što nekadašnji Hotel Dunav nije zaštićeno kulturno dobro.

Tvrdi i kako su dobili uvjerenja od ministrice kako oni neće blokirati projekt iako načelno nije bila za njega i da moraju ishoditi još neke dokumente. Kada su sve to napravili, projekt nije prošao, a kao pojašnjenje je rečeno da bi Vukovarski toranj narušio vizuru i povijesnu jezgru Vukovara i da je cijeli projekt neprihvatljiv jer je zasnovan isključivo na subjektivnoj zamisli. Rečeno je i kako cijelim tokom uz Dunav nema takvih građevina da bi investitori uz sam Dunav pronašli devet sličnih objekata koji se grade ili su već izrađeni.

– Ministarstvo kulture dalo si je za pravo da cijelo šire središte grada, od Luke Vukovar pa do Vukovarskog vodotornja proglase zaštićenim. Drugim riječima, za sve što se radi na tome prostoru mora se tražiti njihova dozvola. To je nekih 88 hektara površine unutar kojih je samo 3,6 posto zaštićenih kulturnih dobara – rekao je Penava.

Govoreći o svemu što se događalo oko ovoga projekta, Penava je postavio pitanje kakve veze Ministarstvo kulture ima s urbanizmom i izgradnjom te da je ovo najbolji primjer kako se zaustavlja razvoj gradova i investitorima zatvaraju vrata. Istaknuo je i kako je ovo primjer toliko spominjanog ''Projekta Slavonija''. Kaže i kako je osnovni razlog zaustavljanja investicije od 185 milijuna kuna jedan činovnik koji sve to blokira.

Unatoč svemu što se događa, Penava je rekao kako razlog ovakvog stava Ministarstva kulture nije to što je on izašao iz HDZ-a s obzirom na to da su se sastanci i razgovori događali prije njegova istupanja iz stranke na vlasti.

Zamjenik gradonačelnika Vukovara Marijan Pavliček kazao je kako investitori nisu odustali od projekta i da gradska uprava također neće odustati unatoč svim problemima.

– Žao mi je i sramota me što imamo ovakvu ministricu kulture koja na sve moguće načine u zadnje tri godine pokušava stopirati ovaj projekt. Kakva se poruka na ovaj način šalje investitorima? Ovo bi bila najveća investicija u kontinentalni turizam u Hrvatskoj u posljednjih 30 godina. S realizacijom ovoga projekta Vukovar bi postao jedno od turističkih središta Hrvatske, kao i središte kongresnog turizma. Toliko o ''Projektu Slavonija'' i koliko predstavnici ove Vlade vole Slavoniju. Slavonija se voli otvaranjem radnih mjesta, a ne na ovaj način – zaključio je Pavliček.

