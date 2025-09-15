Četiri godine iz slavina im teče mutna voda: Planirana sanacija vrijedna 840 tisuća eura

Karlovčani već četiri godine muku muče s pitkom vodom iz slavina koja u određenim dijelovima grada i u nekoliko navrata po dva-tri dana tijekom svakog mjeseca zna biti mutna, gotovo smeđa, pa je građani ne konzumiraju. Strpljenja su imali, kažu, dok su trajali radovi, ali ovo je stanje, smatraju, prevršilo svaku mjeru jer se događa i nakon što veliki zahvati; poput sanacije prometnica, gradnje stambenih zgrada, aglomeracije, završe. Zadnjih dana probleme s pitkom vodom imaju i u općini Generalski Stol, kao i u njezinim okolnim naseljima. Prema zadnjim nalazima Zavoda za javno zdravstvo voda je mikrobiološki nesukladna.

Istražuju uzrok

– Sukladno preporuci ZJZKA voda nije za konzumaciju ni za pripremu hrane. Nadležne službe provode dodatna ispitivanja i poduzet ćemo sve potrebne mjere kako bi se opskrba zdravstveno ispravnom vodom osigurala u najkraćem roku – javili su iz karlovačke tvrtke Vodovod i kanalizacija, u čijoj je ingerenciji, nakon pripajanja, i vodovodna mreža na području spomenute općine i okolnih naselja.

A rješenje problema zamućene vode koja se povremeno javlja u karlovačkim naseljima, ViK vidi u ispiranju cijevi, dok kao dugoročno rješenje planiraju zamjenu cijelih dionica vodovodne mreže, a ne samo krpanje puknuća koja nastaju na cijevima koje su dotrajale, kako se radilo do sada. Za to, kažu, moraju stabilizirati i pregledati sustav.

– Definirane su DMA i PMA zone, njih 58, u gradskom prstenu, uvedeno plansko ispiranje cjevovoda, a u tijeku je i revitalizacija zdenaca na vodocrpilištima. Nabavljeni su logeri šumova za detekciju nepravilnosti, oformljen je pogon u Lasinji te postavljeni senzori na hidrantima zbog neovlaštenog korištenja. Paralelno se provodi program smanjenja gubitaka na nekoliko lokacija. Postoji još jedan dio koji smo sada pokrenuli, a tiče se sanacije gubitaka u okviru 19 projekata, čija je ukupna vrijednost 841.866 eura. Trajanje ugovora je otprilike šest mjeseci, a radovi su počeli u osmom mjesecu. Projekti obuhvaćaju: Mrežničko Gornje Pokuplje, Zadobarje – Mahično, Zadobarje – Vuljanići, Zagraj, Bridići, Kneza Branimira, Ladvenjak, Gornja Trebinja, Husije, Goljak, Tušilović, Perinčići, Skupica, Bukovlje i Zagraj Gaj – druga faza. Trenutačno su u tijeku radovi na četiri mjesta, konkretno u Pokuplju, Mrežničkoj obali, dijelu Gornjeg Pokuplja i Zadobarja – kazao je Miroslav Vukovojac, direktor Vodovoda i kanalizacije.

Do kraja godine planiraju postaviti pet mjerno-redukcijskih komora, instalirati oko 150 logera šumova, nastaviti s planskim ispiranjem te ispiranjem zdenaca, a bit će aktivan i interventni i preventivni tim zadužen za kritična područja kvarova u gradu. U tijeku je i nadogradnja GIS sustava za nadzor vodnih gubitaka.

Prevencija puknuća

– Imamo interventni tim koji izlazi na teren kada dođe do pucanja, međutim, cijela strategija sada se počela temeljiti na preventivnom pristupu. Dosad smo reagirali tek kada su se kvarovi dogodili, no sada idemo korak dalje i krećemo u smjeru preventivnog djelovanja, istražujući dijelove područja koja smatramo kritičnima – kaže M. Vukovojac.

Za sljedeću godinu, dodao je, predviđena je daljnja instalacija komora, početak radova na vodocrpilištu u Mostanju, ispiranje magistralnih cjevovoda i vodosprema, nastavak revitalizacije zdenaca te jača koordinacija s velikim potrošačima radi stabilizacije mreže.

– U suradnji s njima radi se na stabilizaciji mreže, praćenju potrošnje i osiguravanju potrebnih količina vode kako bi sustav mogao normalno funkcionirati. Također, ugrađuju se dodatni spremnici kako bi se osigurali potrebni bufferi vode. Sve ove aktivnosti trebale bi dovesti do bolje kontrole sustava vodoopskrbe, smanjenja vodnih gubitaka i puknuća, učinkovitije sanacije kvarova te osiguravanja vode i u sušnim razdobljima te racionalnije upravljanje energijom – kazao je M. Vukovojac.