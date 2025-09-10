FOTO/VIDEO Nevjerojatni prizori iz Rijeke: Voda probila šahte, automobili uništeni
U Rijeci je, prema podatcima meteorologa , u srijedu od ponoći do 15 sati palo oko 88 litara kiše po četvornom metru, od čega samo u jednom satu više od 80 litara, zbog čega su izbile bujice i poplavljene ulice.
Najviše kiše palo je u ranim popodnevnim satima, pa su poplavljene ulice na Školjiću, Cambierijeva te podvožnjak na Kantridi, a bujice su onemogućile promet u Ulici Franje Račkoga i Bulevardu oslobođenja, od Krimeje do središta grada.
Od Javne vatrogasne postrojbe Rijeka se doznaje da su vatrogasci više puta intervenirali u saniranju poplavljivanja poslovnih prostora. Prema njihovim informacijama, poplavljeni su dijelovi niže zone Rijeke, u Krešimirovoj ulici, na Školjiću i Liburnijskoj ulici. No, nije bilo većih šteta.
U Policijskoj upravi primorsko-goranskoj kažu da je u Liburnijskoj ulici došlo do jedne prometne nesreće, bez ozlijeđenih, a u podvožnjaku na Bulevardu, zbog nakupljanja vode, zaglavio je automobil, što je izazvalo zastoj. Također, na Tibljaškoj cesti došlo je do odrona.
Bujice su izbijale šahte, te su neki automobili oštećeni. "Pokušavali smo podignuti šahte, ali tolika je količina vode da mislim da neće biti ništa dok se ne smiri vrijeme", rekao je za HRT Marin Hus iz JVP Rijeka o intervencijama u gradu.