FOTO/VIDEO Nevjerojatni prizori iz Rijeke: Voda probila šahte, automobili uništeni

U Rijeci je, prema podatcima meteorologa , u srijedu od ponoći do 15 sati palo oko 88 litara kiše po četvornom metru, od čega samo u jednom satu više od 80 litara, zbog čega su izbile bujice i poplavljene ulice.
U Rijeci je, prema podatcima meteorologa , u srijedu od ponoći do 15 sati palo oko 88 litara kiše po četvornom metru, od čega samo u jednom satu više od 80 litara, zbog čega su izbile bujice i poplavljene ulice.
Foto: Goran Kovacic/pixsell
Share
Podijeli
Najviše kiše palo je u ranim popodnevnim satima, pa su poplavljene ulice na Školjiću, Cambierijeva te podvožnjak na Kantridi, a bujice su onemogućile promet u Ulici Franje Račkoga i Bulevardu oslobođenja, od Krimeje do središta grada.
Najviše kiše palo je u ranim popodnevnim satima, pa su poplavljene ulice na Školjiću, Cambierijeva te podvožnjak na Kantridi, a bujice su onemogućile promet u Ulici Franje Račkoga i Bulevardu oslobođenja, od Krimeje do središta grada.
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
Share
Podijeli
Bujice su izbijale šahte, te su neki automobili oštećeni. Prema informacijama meteorologa, veće količine kiše mogu se očekivati u Rijeci i okolici do kraja dana. 
Bujice su izbijale šahte, te su neki automobili oštećeni. Prema informacijama meteorologa, veće količine kiše mogu se očekivati u Rijeci i okolici do kraja dana. 
Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
Share
Podijeli
Od Javne vatrogasne postrojbe Rijeka se doznaje da su vatrogasci više puta intervenirali u saniranju poplavljivanja poslovnih prostora. Prema njihovim informacijama, poplavljeni su dijelovi niže zone Rijeke, u Krešimirovoj ulici, na Školjiću i Liburnijskoj ulici. No, nije bilo većih šteta. 
Od Javne vatrogasne postrojbe Rijeka se doznaje da su vatrogasci više puta intervenirali u saniranju poplavljivanja poslovnih prostora. Prema njihovim informacijama, poplavljeni su dijelovi niže zone Rijeke, u Krešimirovoj ulici, na Školjiću i Liburnijskoj ulici. No, nije bilo većih šteta. 
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
Share
Podijeli
Zbog jakog pljuska ulice u višim predjelima grada pretvorile su se u bujice, zatvorena su i dva podvožnjaka, što stvara dodatnu gužvu u prometu, javlja HRT.
Zbog jakog pljuska ulice u višim predjelima grada pretvorile su se u bujice, zatvorena su i dva podvožnjaka, što stvara dodatnu gužvu u prometu, javlja HRT.
Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
Share
Podijeli
Vatrogasci spumpavaju vodu iz potopljenih prostora. Tijekom dana očekuju se nove obilne oborine pa je za područje grada oglašen crveni alarm.
Vatrogasci spumpavaju vodu iz potopljenih prostora. Tijekom dana očekuju se nove obilne oborine pa je za područje grada oglašen crveni alarm.
Foto: Karlo Marković
Share
Podijeli
U Policijskoj upravi primorsko-goranskoj kažu da je u Liburnijskoj ulici došlo do jedne prometne nesreće, bez ozlijeđenih, a u podvožnjaku na Bulevardu, zbog nakupljanja vode, zaglavio je automobil, što je izazvalo zastoj. Također, na Tibljaškoj cesti došlo je do odrona.
U Policijskoj upravi primorsko-goranskoj kažu da je u Liburnijskoj ulici došlo do jedne prometne nesreće, bez ozlijeđenih, a u podvožnjaku na Bulevardu, zbog nakupljanja vode, zaglavio je automobil, što je izazvalo zastoj. Također, na Tibljaškoj cesti došlo je do odrona.
Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
Share
Podijeli
Bujice su izbijale šahte, te su neki automobili oštećeni. "Pokušavali smo podignuti šahte, ali tolika je količina vode da mislim da neće biti ništa dok se ne smiri vrijeme", rekao je za HRT Marin Hus iz JVP Rijeka o intervencijama u gradu.
Bujice su izbijale šahte, te su neki automobili oštećeni. "Pokušavali smo podignuti šahte, ali tolika je količina vode da mislim da neće biti ništa dok se ne smiri vrijeme", rekao je za HRT Marin Hus iz JVP Rijeka o intervencijama u gradu.
Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Čitatelj
Share
Podijeli
Foto: Čitatelj
Share
Podijeli
Foto: Čitatelj
Share
Podijeli

Ne propustite

1/