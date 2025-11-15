Često se moglo čitati da postoje kafići u koje isključivo idu Hrvati i oni u koje idu Srbi. Nemojte o tome razmišljati jer toga nema

Velikoj većini građana Hrvatske Vukovar je prepoznatljiv kao simbol Domovinskog rata i grad koji je tijekom ratnih razaranja 1991. godine bio gotovo razrušen do temelja. Moglo se to vidjeti po brojnih fotografijama i videosnimkama na kojima je bilo gotovo nemoguće pronaći i jednu kuću ili zgradu koja nije razrušena. O razini razaranja Vukovara u jesen 1991. godine govori i podatak da su JNA i srpske paravojne postrojbe na Vukovar ispalile oko 6,5 milijuna projektila!!! Izravna materijalna šteta prije uvođenja eura i inflacije kojoj svjedočimo posljednjih godina bila je procijenjena na oko 9,5 milijardi kuna. Sve do rata u Ukrajini bilo je to najveće ratno razaranje u Europi nakon Drugog svjetskog rata. Nekada jedan od najrazvijenijih gradova bivše Jugoslavije, koji je po mnogočemu bio predvodnik, tijekom 87 dana opsade gotovo je uništen. Razine razaranja i danas se mogu vidjeti u krugu tvornice Borovo, koja je nekada zapošljavala oko 22.000 radnika, koja je razrušena i zarasla sad više ne u travu i korov, nego u pravu džunglu. Interesantno je kako se radi o jednom od najvrednijih gospodarskih zemljišta u državi, uz samu obalu Dunava i u blizini Luke Vukovar, koja nikada nije očišćena i privedena svrsi. Razina razaranja može se vidjeti i na još nekolicini tzv. Batinih vila, koje su ostale neobnovljene. Danas, 34 godine poslije svih tih razaranja, Vukovar je grad koji je po mnogočemu uređeniji i sređeniji nego drugi gradovi u Hrvatskoj koji nisu prošli ratnu kalvariju. Grad je na gotovo cijeloj svojoj površini uređen, pri čemu je tijekom obnove i kasnijeg razvoja dobio niz novih sadržaja koji karakteriziraju moderne gradove. Vukovar je zbog svoje ratne povijesti postao grad simbol koji iz godine u godinu posjećuje sve veći broj turista ne samo iz Hrvatske nego i inozemstva.

Već samim ulaskom u Vukovar posjetitelji nailaze na prepoznatljive i stilizirane "V skulpture" koje simboliziraju događanja iz Domovinskog rata. Sa svakim novim metrom vožnje kroz Vukovar nailazi se na obnovljene i sređene obiteljske kuće, uređene i obnovljene prometnice i prometnu gužvu. Pronaći slobodno parkirališno mjesto u prijepodnevnim satima u centru Vukovara ili kod Nacionalne memorijalne bolnice "Dr. Juraj Njavro" postao je pravi izazov. Može se vidjeti i niz poslovnih objekata, kafića, butika i sličnih objekata koji pokazuju da se u Vukovaru, unatoč svim stereotipima i raznim pričama, vodi normalan život. Ako prvi put dolazite u Vukovar ili ga do sada niste imali prilike bolje upoznati i vidjeti znamenitosti, imamo nekoliko prijedloga koje biste svakako trebali uzeti u obzir.

Ljubitelji muzeja u Vukovaru svakako će doći na svoje jer Vukovar je grad koji se može pohvaliti s čak tri prepoznatljiva i kvalitetna muzeja. Gradski muzej Vukovar obnovljen je i moderno uređen i u njemu možete saznati sve o povijesti Vukovara, od Vučedolaca do danas. Muzej se nalazi u nekadašnjem Dvorcu Eltz, koji već na prvi pogled oduzima dah. Stalni postav je nešto posebno i u njemu u sklopu interaktivnih sadržaja možete saznati puno o povijesti grada. Muzej vučedolske kulture moderna je građevina koja se nalazi u neposrednoj blizini lokacije gdje je pronađena Vučedolska golubica kao i brojni drugi nalazi vučedolske kulture. Muzej je izgrađen od temelja i otvoren za posjetitelje od 1. srpnja 2015. godine. Taj muzej posvećen je isključivo vučedolskoj kulturi i po mnogima predstavlja golem neiskorišteni potencijal. Razgledajući stalni postav ovog muzeja možete saznati više o životu Vučedolaca, odnosno o tome koliko su oni prije 5000 godina bili ispred svog vremena. O tome govori činjenica da su svoje kuće dijelili na dio za spavanje i dio u kojem se objeduje, kao i da su u naseljima imali odvojene dijelove za svakodnevni život i za rad. Vučedolci su već onda razlikovali lijevu i desnu obuću, imali više posuda u kuhinji, raspon vrata unutar kuće bio im je 80 centimetara, koliko je i danas, i još mnogo toga što govori koliko su bili napredni. Vučedolci su i autori najstarijeg indoeuropskog kalendara. Tu je i Franjevački muzej Vukovar, koji djeluje u sklopu samostana franjevaca Hrvatske franjevačke provincije sv. Ćirila i Metoda. Eksponati muzeja govore o crkvenoj povijesti Vukovara, koja je više nego bogata.

Foto: Davor Javorović/PIXSELL

Kada je riječ i kulturi, nezaobilazna je prepoznatljiva barokna jezgra grada, kojom se Vukovarci iznimno ponose. I taj dio grada govori o nekadašnjoj snazi i bogatstvu Vukovara tijekom proteklih desetljeća, pa i stoljeća. U centru grada možete razgledati i rodnu kuću vukovarskog nobelovca Lavoslava Ružičke. Ne smiju se zaboraviti ni crkve u Vukovaru, tako da možete posjetiti crkvu sv. Filipa i Jakova kao i crkve Gospe Fatimske i Josipa Radnika. Možete razgledati i pravoslavne crkve sv. Nikole, crkvu sv. Petke kao i Stefana Dečanskog u gradskoj četvrti Borovo naselje. Dunav je svakako jedan od prepoznatljivih simbola Vukovara. Tu je i rijeka Vuka, koja se u Dunav ulijeva u samom središtu Vukovara. Potencijal Dunava Vukovar nikada nije najbolje iskoristio, ali grad se može pohvaliti uređenom šetnicom koja je iz godine u godinu sve duža. Tijekom lijepih dana, bez obzira na to o kojem godišnjem dobu se radi, na šetnici se može vidjeti velik broj građana koji se šetaju uz desnu obalu moćne rijeke. Kada je riječ o Dunavu, u tijeku je provedba projekta izgradnje nove marine koja će donijeti niz novih sadržaja uz rijeku. U tom dijelu grada, osim velikih količina pijeska i raznih građevinskih vozila, teško se što drugo trenutačno može vidjeti, ali gradske vlasti uvjeravaju kako će ovaj projekt Vukovaru donijeti sasvim novu vizuru i nove mogućnosti. Vukovar se može pohvaliti i da je grad koji posjećuje najveći broj riječnih kruzera u Hrvatskoj na proputovanjima do Crnog mora ili pak uzvodno. Ove godine očekuje se da će u Vukovaru pristati više od 400 riječnih kruzera, što je rekordan broj, a zbog njih će Vukovar posjetiti više od 50.000 turista iz cijelog svijeta. Najveći broj ih dolazi iz SAD-a, a ima ih iz Njemačke, Austrije, Velike Britanije, Kine…

Ako Vukovar posjećujete tijekom ljetnih dana, Vukovarsku adu morate posjetiti. Radi se o otočiću na Dunavu, preko puta samog središta grada, gdje tijekom ljetnih mjeseci na tisuće Vukovaraca, ali i mještana okolnih gradova i naselja pronalaze spas od ljetnih vrućina. Vukovarska ada prepoznatljiva je po hladovini koju prave stabla na adi i pješčanim plažama. Ako je vodostaj Dunava niži, možete uživati i u pješčanim sprudovima i šetnji kroz plićake Dunava. Da se gosti na adi bolje osjećaju, napravljena je sojenica u kojoj se možete osvježiti ili pojesti nešto, igrati odbojku na pijesku, kampirati… Gradske vlasti već tradicionalno osiguravaju besplatan prijevoz do ade i nazad tijekom cijelog dana. Vukovarska ada postala je nadaleko poznata pa se na tom omiljenom ljetnom mjestu za odmor i kupanje mogu vidjeti i građani iz Osijeka, Vinkovaca… Ljubitelji Dunava svakako se trebaju odlučiti na vožnju brodom po moćnoj rijeci. Na taj način se samo da ćete uživati u vožnji rijekom nego ćete isto tako imati priliku i razgledati Vukovar s dunavske strane što je poseban doživljaj i omogućava da se Vukovar vidi na drukčiji način. Ako nemate nekog prijatelja koji bi vas provozao Dunavom, možete se voziti jednim od katamarana koji se nalaze kod Otoka sportova. Oni koji vole prirodu, ali ne na vodi poput ade, mogu uživati u šetnji kroz Park šumu Adica, koja je povezana s obalom Vuke i koja je prepoznatljiva po visokim stablima, pješačkim stazama… Ona se nalazi na manje od kilometar od samog središta grada i stoga je Vukovarci nazivaju "plućima grada". U Adici se svakog dana mogu vidjeti brojni građani koji se tamo šeću ili trče trim stazom. Samo središte Adice ima veliku zelenu površinu s dječjim igralištem, tako da je ona i omiljeno mjesto djece za igranje. Od ove godine u Adici se nalazi i Adrenalinski park koji ima dvostruki zip-line, dugačak 470 metara, stijenu za penjanje (21/16/5 m). Park je ove godine započeo s radom i tek se očekuje da će zaživjeti kako je planirano.

Nekoliko šetnica u Vukovaru nalazi se i na biciklističkoj ruti, tako da je svakodnevna pojava brojnih biciklista koji prolaze kroz grad. I ljubitelji sporta i rekreacije u Vukovaru doći će na svoje. Naime, Vukovar se može pohvaliti brojnim sportskim terenima koji su na usluzi građanima. Jedan od svakako posjećenijih sportskih sadržaja u Vukovaru je zatvoreno plivalište u gradskoj četvrti Borovo naselje, koje se smatra jednim od najmodernijih plivališta uopće u Hrvatskoj. Ima i dio za fitness, saune kao i dva otvorena bazena s toboganom. Zatvoreni bazen izgrađen je po svim standardima, tako da se na njemu mogu održavati europska i svjetska natjecanja u plivanju i vaterpolu. Kada je riječ o sportskim terenima, tu su i teniski tereni, atletski stadion u Vukovaru s trim stazom i zatvorenim igralištem s umjetnom travom, više terena za boćanje, nogometnih igrališta, otvorenih sportskih igrališta, dječjih igrališta… U gradskoj četvrti Borovo naselje nalazi se Sportska dvorana "Danijel Rehak", u kojoj se održavaju brojna natjecanja.

Foto: Davor Javorović/PIXSELL

Posebna priča Vukovara je ratni turizam, koji iz godine u godinu privlači sve veći broj posjetitelja. Tu je dovoljno spomenuti sadržaje poput Memorijalnog groblja žrtava iz Domovinskog rata, mjesto masovne grobnice na Ovčari kao i više spomen-domova (Ovčara, bolnica, Trpinjska cesta, vojarna, Blago Zadro…), koji govore o ratnim stradanjima Vukovara i njegovih građana. Od kako je 30. listopada 2020. godine za posjetitelje otvoren Vukovarski vodotoranj, iz godine u godinu posjećuje ga sve veći broj posjetitelja. Oni u unutrašnjosti Vodotornja mogu razgledati interaktivni stalni postav, šetati se memorijalnom stazom, ali i popeti na vrh te odatle razgledati panoramu Vukovara i okolice, što je uistinu posebno. Kada je pak riječ o razgledavanju nekih od stalnih postava, preporuka je da se dobro pripremite jer mnoge građane potresu sve te slike iz rata, muke ljudi i njihovo stradanje. Posebno potresni budu posjeti Spomen-domu Ovčara, odakle su na strijeljanje odvedeni ranjenici i civili iz vukovarske bolnice. Ako pak tijekom posjeta Vukovaru ogladnite, možete objedovati u nekom od restorana u gradu. Tu su restorani Vrške, Mornar, Stari toranj, Vukovarska kuća, Lola, Obrok, Nada… Ima i onih koji nisu za klasične restorane, ali zato oni mogu objedovati u nekom restorana brze hrane ili pak kušati vukovarski kebab. Cijene su slične kao i u ostalim gradovima širom Hrvatske, a ponuda raznolika. Ako želite predahnuti tijekom obilaska grada, to možete u nekom od brojnih kafića širom grada. Proteklih godina često se moglo čitati da u Vukovaru postoje kafići u koje isključivo idu Hrvati i oni u koje idu Srbi. Nemojte o tome razmišljati jer takvih podjela u vukovarskim kafićima nema. Odlazi se tamo gdje se netko osjeća ugodno pa tako u istom kafiću možete čuti i ekavicu i ijekavicu, i bok i zdravo. To je Vukovar.

Ako odlučite prespavati u Vukovaru, i tu možete birati. U ponudi su Hotel Lav, jedini vukovarski hotel, dva hostela, ali i brojni privatni smještaji i kuće za odmor. Tu je jedino važno želite i biti u samom centru grada, malo sa strane ili pak na Vučedolu. Što god odlučili, možete računati na udoban i čist smještaj s prihvatljivim cijenama. Vukovar danas ima ukupno 134 smještajna objekta s ukupno oko 1300 ležajeva. Ako se oduzmu smještaji u hostelima i učeničkom domu, koji se također koriste, Vukovar za posjetitelje ima oko 700 ležajeva, s tim da se svake godine otvori 20-ak novih apartmana. – Ponuda Vukovara gostima, kao i samim građanima Vukovara, iz mjeseca u mjesec je sve raznolikija i veća. Danas svakako možemo biti zadovoljni ponudom, ali isto smo tako svjesni i da ima jako puno mjesta za napredak jer turistički potencijali grada nisu ni izbliza iskorišteni. Međutim, isto tako znamo i da se radi na povećanju ponude pa tako iz godine u godinu ta ponuda raste, imamo sve veći broj kuća za odmor i drugih sadržaja. Prepoznaju to i naši gosti pa tako bilježimo rast broja turista – kaže direktorica Turističke zajednice grada Vukovara Marina Sekulić. Prema službenim podacima, Vukovar je u prvih deset mjeseci ove godine zabilježio šest posto više dolazaka turista i deset posto više noćenja. Poznato je i kako sva djeca osmih razreda osnovnih škola u Hrvatskoj u okviru nastave povijesti posjećuju Vukovar, u kojem se upoznaju sa stradanjima grada u Domovinskom ratu. Upravo je ratni turizam i dalje glavni povod brojnim posjetima Vukovaru turista iz Hrvatske i inozemstva. – Činjenica je da Vukovar kao grad ima puno toga što može ponuditi turistima, ali ratni je turizam i dalje glavni povod i razlog njihova dolaska. Prekretnica je bila otvorenje Vukovarskog vodotornja, koji kao građevina, ali prije svega kao simbol obrane grada, privlači velik broj turista. Razgledanje Vodotornja postalo je nezaobilazan dio posjeta brojnih posjetitelja Vukovara. Uz razgledanje postava u memorijalnoj sobi posjetitelje se posebno dojmi razgledanje panorame Vukovara s vrha Vukovarskog vodotornja, koji je poseban i nešto sasvim drukčije – kaže Sekulić.

Dodaje kako je za daljnji rast broja turista i posjeta Vukovaru neophodno raditi na povećanju kvalitete, ali i ponude. Tako napominje da je potrebno i više restorana, kao i drugih sadržaja koji su zanimljivi turistima i koji bi mogli privući još veći broj gostiju u Vukovar. Sekulić napominje i kako je u tijeku realizacija projekta izgradnje Arheološkog parka kod Muzeja vučedolske kulture, koji će turističkoj ponudi Vukovara donijeti novi zamah. Taj arheološki park, koji bi trebao biti otvoren za posjetitelje početkom 2027. godine, imat će restoran, pristan za brodove, zoološki vrt sa životinjama koje su imali Vučedolci, ali i planetarij, zvjezdarnicu, rekonstrukciju vučedolskog sela… – Vukovaru je potreban još jedan hotel s najmanje četiri zvjezdice koji će omogućiti razvoj kongresnog turizma. Imamo puno upita za takav oblik turizma, ali za takvo nešto neophodno je imati ne samo kongresne dvorane nego i dovoljno smještajnih kapaciteta. Postoji i veliki potencijal za razvoj sportskog turizma, jer imamo niz sportskih terena i mogućnost za pripreme i utakmice raznih sportskih selekcija. Svi zajedno moramo više poraditi i na izvanpansionskoj potrošnji i na još mnogo toga. Planiramo raditi na rebrendiranju grada te da se uz ratni i memorijalni turizam više radi i govori o povijesti grada te da se razvija kulturni turizam. Plan je napraviti i turistički kamp, a u planu je i proširenje otvorenih bazena. Sve to dovest će još više posjetitelja u Vukovar – tvrdi Sekulić.

Slično razmišlja i Pavao Josić, dugogodišnji ugostiteljski radnik i vlasnik pansiona Vila Vanda, koju posjećuju brojni turisti. I on kaže kako je ratni turizam u Vukovaru nešto što tržište traži, ali i da grad nikad nije na pravi način iskoristio sve svoje turističke potencijale.

– Moramo više gledati i pratiti što žele naši gosti i raditi na tome da im to omogućimo. Primjera radi, Vukovar je grad na Dunavu koji nikad na pravi način nije iskoristio potencijale Dunava pa tako nemamo nijedan riblji restoran. Vukovar nema nijednu slastičarnicu, a turisti koji dolaze kruzerima odlaze autobusima do Baranje pa tako u Vukovaru ne potroše ni euro. Zaboravljeni i razrušeni pogoni Borova mogli bi se iskoristiti kao kulise za snimanje filmova, a ne da stoje tako razrušeni i zaboravljeni. Drugim riječima, Vukovaru nedostaju ljudi s poduzetničkim idejama koji su spremni pokrenuti nešto novo i inovativno pa da se na taj način da poveća turistička ponuda grada. To je izazov za sve nas – zaključio je Josić.