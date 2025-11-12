Bismo li učinili ono što je učinio Velimir Đerek Sokol: otišli u ratom zahvaćen Vukovar?

Poseban film za posebnog čovjeka – možda je i najjača impresija nakon premijere dokumentarnog filma "Sokol – Nezaustavljiv kao sudbina", održane pred brojnom publikom i uzvanicima u čak tri dvorane u zagrebačkom Kaptol Boutique Cinema by Cinestar.

Ovaj film donio je potresnu, autentičnu i dosad neispričanu priču o životu Velimira Đereka Sokola, vukovarskog heroja i zapovjednika obrane Sajmišta. Kombinirajući vješto dokumentarne materijale, svjedočanstva suboraca, obitelji, današnjih mlađih generacija te kadrove koji su primjenom umjetne inteligencije na trenutke gledateljima omogućili susret s poginulim hrvatskim braniteljem, autori filma Eduard i Dominik Galić uspjeli su gledateljima prenijeti snažnu emociju koju nosi Sokolova životna priča.

Velimir Đerek Sokol bio je jedan od posljednjih vukovarskih branitelja koji je autobusom ušao u opkoljeni grad, a film govori o jednom čovjeku i o snazi da se velike i teške, ispravne, herojske odluke donesu u teška vremena. Ne mareći za osobnu sigurnost, iz udobnosti zagrebačkog hotela Esplanade, gdje je u to vrijeme radio, ovaj mladi Imoćanin sletio je u pakao Vukovara, na Sajmište, gdje su se svakodnevno vodile borbe prsa u prsa. Ondje je i poginuo 12. listopada 1991. u eksploziji granate. Njegovi posmrtni ostaci identificirani su u svibnju 1998., a pokopan je na groblju u svom rodnom selu, gdje je po njemu nazvano igralište. Kao zapovjednik satnije u Sajmištu, u sklopu 1. bojne 204. vukovarske brigade, posmrtno je promaknut u čin pukovnika Hrvatske vojske i odlikovan.

Govoreći na premijeri, producent filma Dominik Galić istaknuo je da je nakon mnogo godina bavljenja temom Vukovara i prikupljanja materijala, Sokolova priča bila onaj dodatan poticaj za koji su znali da zaslužuje ugledati svjetlo dana. No tu su priču željeli predočiti na jednako odlučan način kakva je bila i Sokolova odluka o odlasku u Vukovar.

– Jedan od najizazovnijih, ali i najuzbudljivijih dijelova stvaranja filma bilo je zasigurno korištenje umjetne inteligencije za oživljavanje likova i atmosfera iz prošlosti. Kombinirajući napredne AI modele s klasičnom filmskom tehnikom, uspjeli smo stvoriti gotovo stvarno iskustvo koje briše granice između dokumentarnog i igranog filma, no AI nije korišten radi efekta, već kao sredstvo za vraćanje emocija i autentičnosti priče, što ovaj film čini jedinstvenim u domaćoj i svjetskoj kinematografiji, čineći kudikamo bližim i stvarnijim Velimira i ono vrijeme – istaknuo je producent filma.

Foto: VL

Galić je također naveo da se film o Sokolovu životu razlikuje od njegovih prijašnjih radova, kao što je, primjerice, ratni film "Šesti autobus", jer pred sve nas postavlja hipotetsko pitanje – bismo li učinili ono što je on učinio: otišli u ratom zahvaćen Vukovar?

Eduard Galić, redatelj filma, s ponosom je naglasio: – "Sokolom" smo otvorili još jednu novu stranicu u načinu pripovijedanja u filmskoj umjetnosti, gdje uz mnogo prikupljenog dokumentarnog materijala i iskustva tehnologija postaje saveznik u prenošenju važnih povijesnih priča. "Sokol" zato nije samo dokumentarac o prošlosti, on je čvrst pogled u budućnost i poziv svima da se zajedno prisjetimo i cijenimo neprocjenjive vrijednosti slobode i zajedništva.

Premijeri filma nazočila je i obitelj Velimira Đereka Sokola, predsjednik Vlade Andrej Plenković, ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman, potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved te brojni hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, među kojima i Ivan Anđelić Doktor te Ljubo Ćesić Rojs.

Ministar Medved rekao je da Sokol i danas može biti uzor mladima. – Na nama je da i dalje neumorno nastavimo pronositi istinu o Sokolu, koji se svojim životom ugradio u temelje hrvatske države i da nas hrabri svojim djelima koja su uklesana u slobodu Hrvatske – naglasio je ministar.

Izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora Nikola Mažar zahvalio je autorima filma, koji "otimaju zaboravu" i Sokola i žrtvu Vukovara, ali i sve one koji su sudjelovali u ratu, a izaslanik predsjednika Republike, umirovljeni general Marijan Mareković naglasio je da ovaj film "vraća u život" simbole hrabrosti, ljudskosti i domoljublja.



– Sokol je bio ratnik koji nije znao stati u obrani domovine – istaknuo je.

Dokumentarni film "Sokol – Nezaustavljiv kao sudbina" u kinima diljem Hrvatske počinje se prikazivati u četvrtak, 13. studenoga, nekoliko dana uoči obilježavanja Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata i sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje.

Heroja Domovinskog rata, koji živi u sjećanju članova obitelji i suboraca, čija se žrtva podjednako poštuje u njegovu rodnom gradu kao i u gradu u čijoj je obrani dao svoj život, sada će upoznati i najšira hrvatska javnost, u više dimenzija, zahvaljujući umjetnoj inteligenciji, gotovo opipljivo.