KunstTeatar predstavlja program KinderKunst, koji započinje predstavom Natalije Manojlović Varga

U subotu, 15. studenoga u 20 sati, zagrebački KunstTeatar premijerno će izvesti predstavu "Mila", autorski projekt redateljice i autorice Natalije Manojlović Varga, kojom započinje novi program teatra namijenjen djeci i mladima - KinderKunst.

Kako je najavila producentica KunstTeatra Romana Brajša, novi program donijet će kazališne naslove koji promišljaju teme važne za odrastanje, identitet i empatiju. "KinderKunst će koproducirati predstave za mlađu publiku, otvarajući teme koje ih se tiču na naš kunstovski način. Dugoročni je cilj razvoj publike od najmlađe dobi, a 'Mila' je prva predstava s kojom ćemo tek istražiti što sve KinderKunst može biti", istaknula je Brajša.

Predstava "Mila" namijenjena je uzrastu 10+, a bavi se prihvaćanjem različitosti, kako onih u nama samima tako i onih koje prepoznajemo u drugima. Glavna junakinja Mila ponekad je doista mila, ponekad i Gera ili Lili - ona koja stalno cvili, no najčešće nije ništa od toga. Većinu vremena ona misli. Toliko misli da se ponekad čini kao da u njoj nema mjesta ni za što drugo. Misli o svemu, o smislu misli, o tome čemu one služe, zašto ih ima toliko, i što reći kad ostane bez riječi. A to je često. Jednom su Milu naučili da je šutnja zlato, a sada šutnja stvara nelagodu među ljudima i nemir u želucu, a u Mili nove misli. Strašne misli…Gdje uopće rastu riječi, kako se probijaju kroz džunglu u glavi, koliko ih i čime treba zalijevati da rastu ravno i jasno, visoko i glasno? Kako uzgojiti riječi da budu u redu, postoji li redomat za riječi i što više boli - riječi ili podsmijeh koji mogu prouzročiti?

Foto: Sanja Merćep

Na vjetrometini pogleda, u šumi uprtih očiju, Mila pokušava naći sigurno mjesto, mjesto za zastati i razmisliti. Za zbrojiti misli. Možda neke i oduzeti. Jer ako puno misli, ne znači da joj je sve jasno. A ako šuti, ne znači da joj ništa nije jasno. Jedno je ipak jasno, strah nije tu da ga zauvijek potjeramo, nego da naučimo kako ići s njim. Ruku pod ruku. Riječ po riječ.

U predstavi igraju Dubravka Lelas i Pavle Vrkljan, dramaturginja je Nikolina Rafaj, kostimografkinja Ana Fucijaš, autor glazbe Hrvoje Nikšić, oblikovatelj svjetla Alen Marin, producentica Romana Brajša, a asistentica produkcije Dina Tudor. Vizualni identitet potpisuje Pavao Kuharić, fotografkinja je Sanja Merćep, dok je autor videomaterijala Ante Cvitanović.

Nakon premijere, predstava se može pogledati 22. studenoga u 19 sati te 23. studenoga u 11 sati u KunstTeatru (Okićka 11). Ulaznice po cijeni od 7,50 eura mogu se kupiti putem platforme ulaznice.hr, na njihovim prodajnim mjestima te na šanku KunstCaffea. Predstava je nastala u koprodukciji Umjetničke organizacije Punctum i KunstTeatra.