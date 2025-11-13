Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 93
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROSVJED TORCIDE
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
namijenjen djeci i mladima

KunstTeatar predstavlja program KinderKunst, koji započinje predstavom Natalije Manojlović Varga

Predstava "Mila"
Foto: Sanja Merćep
1/7
VL
Autor
vecernji.hr
13.11.2025.
u 11:12

Producentica KunstTeatra Romana Brajša najavila je kako će novi program donijeti kazališne naslove koji promišljaju teme važne za odrastanje, identitet i empatiju, a prva predstava, "Mila", čija će se premijera održati 15. studenog, namijenjena je uzrastu 10+ te se bavi prihvaćanjem različitosti - kako onih u nama samima tako i onih koje prepoznajemo u drugima

U subotu, 15. studenoga u 20 sati, zagrebački KunstTeatar premijerno će izvesti predstavu "Mila", autorski projekt redateljice i autorice Natalije Manojlović Varga, kojom započinje novi program teatra namijenjen djeci i mladima - KinderKunst.

Kako je najavila producentica KunstTeatra Romana Brajša, novi program donijet će kazališne naslove koji promišljaju teme važne za odrastanje, identitet i empatiju. "KinderKunst će koproducirati predstave za mlađu publiku, otvarajući teme koje ih se tiču na naš kunstovski način. Dugoročni je cilj razvoj publike od najmlađe dobi, a 'Mila' je prva predstava s kojom ćemo tek istražiti što sve KinderKunst može biti", istaknula je Brajša.

Predstava "Mila" namijenjena je uzrastu 10+, a bavi se prihvaćanjem različitosti, kako onih u nama samima tako i onih koje prepoznajemo u drugima. Glavna junakinja Mila ponekad je doista mila, ponekad i Gera ili Lili - ona koja stalno cvili, no najčešće nije ništa od toga. Većinu vremena ona misli. Toliko misli da se ponekad čini kao da u njoj nema mjesta ni za što drugo. Misli o svemu, o smislu misli, o tome čemu one služe, zašto ih ima toliko, i što reći kad ostane bez riječi. A to je često. Jednom su Milu naučili da je šutnja zlato, a sada šutnja stvara nelagodu među ljudima i nemir u želucu, a u Mili nove misli. Strašne misli…Gdje uopće rastu riječi, kako se probijaju kroz džunglu u glavi, koliko ih i čime treba zalijevati da rastu ravno i jasno, visoko i glasno?  Kako uzgojiti riječi da budu u redu, postoji li redomat za riječi i što više boli - riječi ili podsmijeh koji mogu prouzročiti?

Predstava "Mila"
Foto: Sanja Merćep

Na vjetrometini pogleda, u šumi uprtih očiju, Mila pokušava naći sigurno mjesto, mjesto za zastati i razmisliti. Za zbrojiti misli. Možda neke i oduzeti. Jer ako puno misli, ne znači da joj je sve jasno. A ako šuti, ne znači da joj ništa nije jasno. Jedno je ipak jasno, strah nije tu da ga zauvijek potjeramo, nego da naučimo kako ići s njim. Ruku pod ruku. Riječ po riječ.

U predstavi igraju Dubravka Lelas i Pavle Vrkljan, dramaturginja je Nikolina Rafaj, kostimografkinja Ana Fucijaš, autor glazbe Hrvoje Nikšić, oblikovatelj svjetla Alen Marin, producentica Romana Brajša, a asistentica produkcije Dina Tudor. Vizualni identitet potpisuje Pavao Kuharić, fotografkinja je Sanja Merćep, dok je autor videomaterijala Ante Cvitanović.

Nakon premijere, predstava se može pogledati 22. studenoga u 19 sati te 23. studenoga u 11 sati u KunstTeatru (Okićka 11). Ulaznice po cijeni od 7,50 eura mogu se kupiti putem platforme ulaznice.hr, na njihovim prodajnim mjestima te na šanku KunstCaffea. Predstava je nastala u koprodukciji Umjetničke organizacije Punctum i KunstTeatra.

Ključne riječi
KinderKunst kultura djeca i mladi dječja predstava Natalija Manojlović Varga predstava kazalište KunstTeatar

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Solidarnost na reviji lutkarskih kazališta

Publiku očarala riječka hrčkica, ali Riječani su se kao domaćini izuzeli od nagrade

Najbolja po ocjenama gledatelja na 30. reviji lutkarskih kazališta u Rijeci je predstava "Slatke riječi" Gradskog kazališta Rijeka, no nagradu Domino prepustili su drugoplasiranoj predstavi "Ovo sam ja" Teatra Poco Loco. Tijekom devet dana festivala u Gradskom kazalištu lutaka, Hrvatskom kulturnom domu na Sušaku i Dvorani kulture izvedene su 32 predstave 14 kazališta iz Hrvatske, Slovenije, Slovačke, Francuske, Njemačke, SAD-a i Srbije

Kućica za pse
Nominacije za Nagradu Hrvatskog glumišta

Arterarijeva 'Kućica za pse' pomela konkurenciju, a Nagrade za životno djelo idu Branki Cvitković i Almiri Osmanović

U povodu 33. dodjele Nagrade hrvatskog glumišta u ponedjeljak, 10. studenog, održana je konferencija za medije na kojoj je Hrvatsko društvo dramskih umjetnika objavilo nominacije predstava i izuzetnih umjetničkih ostvarenja za Nagradu hrvatskog glumišta 2025. Svečana dodjela 33. Nagrade hrvatskog glumišta održat će se u nedjelju, 23. studenog u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu

Orašar
kazališni doručak ususret "orašaru"

Nurejevljevo kazalište naglašava ono što stvarnost brani - ostvarenje želje, iskupljenje, pa i preobražaj

O Rudolfu Nurejevu i "Orašaru" govorit će ravnatelj Baleta Massimiliano Volpini, redateljica produkcije Aleth Francillon Grimbert, kostimograf i scenograf Jérôme Kaplan te nacionalni prvaci Baleta HNK-a u Zagrebu Iva Vitić Gameiro i Guilherme Gameiro Alves. Razgovor, koji će se održati na engleskom jeziku, moderirat će teatrologinja Marta Brkljačić. Ulaz je slobodan

Cabaret
Premium sadržaj
kultni mjuzikl

Prvi smo bili na probi 'Cabareta', prve predstave koja nastaje za HNK2, a čije su ulaznice rasprodane - na neviđeno

Probe su tjedan dana uoči premijere vrlo intenzivne jer nakon onih na samoj sceni, ljudi jure na zadnje probe kostima, a o kakvoj je velikoj logističkoj operaciji riječ, svjedoče i dvije posebne činjenice. Naime, samom orkestru HNK Zagreb dodani su neki instrumenti koji inače nisu tamo, poput harmonike i bendža, a glavne uloge rade se u tri alternacije, koje su potrebne jer će do kraja ove kazališne sezone "Cabaret" biti izveden dvadeset puta

Učitaj još

Kupnja